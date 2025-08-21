Το «Όχι» της κυβέρνησης για ελληνικά στρατεύματα στην Ουκρανία και ο προβληματισμός για την Τουρκία

Αν και η δυναμική που αναπτύχθηκε μετά τις επαφές στο Λευκό Οίκο για μία διμερή συνάντηση Βλάντιμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι μοιάζει να θολώνει, στην κυβέρνηση αποκωδικοποιούν ως ένα θετικό βήμα τις διεργασίες με διαμεσολαβητή τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ για να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και την έντονη πλέον εμπλοκή και παρουσία της Ε.Ε στο τραπέζι των συζητήσεων.

Γνωρίζουν βεβαίως ότι ο δρόμος είναι σπαρμένος με αγκάθια, ότι οι ασάφειες και οι άγνωστες παράμεροι για τα πλέον φλέγοντα ζητήματα είναι πολλές, που σημαίνει πως τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Εξού και τηρούν στάση αναμονής για τις εξελίξεις. Ο Ρώσος Πρόεδρος εξάλλου είναι γνωστός για την αθέτηση των δεσμεύσεών του, συνεπώς και η αναξιοπιστία που του προσάπτεται προκαλεί πλήθος επιφυλάξεων για το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ πολλοί διερωτώνται κατά πόσο μετά από όσα κέρδισε με το τετ α τετ με τον Αμερικανό Πρόεδρο στην Αλάσκα έχει την ειλικρινή βούληση για τα επόμενα κρίσιμα βήματα.

«Όχι» στην αποστολή ελληνικών στρατευμάτων

Αυτό πάντως το οποίο απορρίπτει κατηγορηματικά το Μέγαρο Μαξίμου είναι η αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται για τις απαιτούμενες εγγυήσεις ασφαλείας σε μία πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. «Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο, ούτε σχεδιάζεται κάτι τέτοιο, για να μην παρεξηγηθώ με το ''αυτή τη στιγμή''», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης χθες στον ΣΚΑΪ, παραπέμποντας σε επόμενη φάση τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας θα συμμετάσχει στις εγγυήσεις ασφαλείας εφόσον επιτευχθεί μία ειρηνευτική συμφωνία.

Το Μέγαρο Μαξίμου πάντως παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα σενάρια που διακινούνται ως προς τον εναλλακτικό τρόπο εμπλοκής των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας μετά το ξεκάθαρο «όχι» του Ντόναλντ Τραμπ στην αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Ενώ εφόσον προχωρήσουν οι συζητήσεις για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της αγοράς αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία, οι αποφάσεις θα ληφθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός - όπως και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες - επιμένει εμφατικά στην ανάγκη άμεσης εκεχειρίας, ώστε οι διαβουλεύσεις να μη διεξάγονται με παράλληλες μάχες στα μέτωπα που κοστίζουν κι άλλες ανθρώπινες ζωές.

Προβληματισμός για τις «ορέξεις» της Τουρκίας

Την ίδια ώρα, ένα από τα βασικά μηνύματα που εκπέμπει προς τους ευρωπαίους εταίρους αλλά και τις ΗΠΑ είναι η απόλυτη ελληνική θέση για το απαραβίαστο το συνόρων. Χωρίς να κάνει υποδείξεις στον Ουκρανό Πρόεδρο για το τι θα πράξει ως προς την ανταλλαγή εδαφών, η Αθήνα είναι σαφές ότι προβληματίζεται πως μία τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε την όρεξη και σε άλλες αναθεωρητικές δυνάμεις όπως η Τουρκία.

«Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος, ένα κράτος το οποίο πριν και πάνω από όλα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της στη θέση της για το απαραβίαστο των συνόρων», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η κυβέρνηση πάντως πέρασε στην αντεπίθεση και εναντίον των εσωτερικών επικριτών της για την ανοιχτή θέση της Ελλάδας υπέρ του αμυνόμενου (της Ουκρανίας), με τον Παύλο Μαρινάκη να φωτογραφίζει τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Κυριάκο Βελόπουλο χρεώνοντάς τους εθνικά επιζήμια και υποκριτική στάση.

Το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη πάντως παραμένει προσηλωμένο και στις εξελίξεις στη Γάζα. Αυτό καταδεικνύει και η χθεσινή τηλεφωνική του συνομιλία με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, κατά την οποία χαιρέτισε τις προσπάθειες και την τελευταία πρόταση της Αιγύπτου για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.