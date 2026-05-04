«Όχι» της ΝΔ σε Προανακριτική για Λιβανό, Αραμπατζή: «Δεν προέκυψαν στοιχεία για να δεχθούμε το αίτημα»

Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε ο κυβνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δικαιολογούν την αποδοχή είτε του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ είτε της κοινής πρότασης ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς. «Δεν υπάρχουν δεδομένα που να οδηγούν στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, συνεπώς η κυβερνητική πλειοψηφία θα απαντήσει αρνητικά», δήλωσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι και οι δύο προτάσεις στερούνται όχι μόνο αποδείξεων αλλά ακόμη και ενδείξεων, επισημαίνοντας ότι στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς γίνεται λόγος για μη αναγκαιότητα ύπαρξης αποδείξεων, αλλά αρκεί η καταγραφή πραγματικών περιστατικών.