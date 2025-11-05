Οι 30 έξαλλοι που είδαν τον Κακλαμάνη, το πολύπαθο άγαλμα Τρούμαν και η παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα

Με έναν αναστεναγμό συνοδεύουν κυβερνητικά στελέχη κάθε τους αναφορά εδώ και μέρες στον παραιτηθέντα CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, ο οποίος χθες πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια μετά την έκρηξη των γαλάζιων βουλευτών. «Πρέπει να κάνουν έναν σύλλογο ο Σκλήκας με τον Παπαδημητρίου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ», μου έλεγε χθες κυβερνητική πηγή με στωικότητα, ομολογώντας ότι προφανώς υπάρχουν και άλλα κρυμμένα ταλέντα που θα αποκαλυφθούν στην επόμενη κρίση. Πάντως, αν ο Σκλήκας τα έλεγε όπως τα είπε δύο μέρες ο εκπρόσωπος Μαρινάκης τίποτα δεν θα είχε γίνει, θα είχε εξηγηθεί ο σχεδιασμός και οι βουλευτές δεν θα είχαν εκραγεί.

Η απουσία του Μάξιμου

Θεωρητικά προ μηνών τοποθετήθηκε από το Μαξίμου ο Μάξιμος Χαρακόπουλος για να κρατήσει τα μπόσικα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, με δεδομένο ότι τους γνωρίζει όλους μέσα-έξω. Όμως ο Μάξιμος ήταν επίσκεψη στις Βρυξέλλες από προχθές, με αποτέλεσμα να λείπει από την κρίσιμη τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ που έκανε την κυβέρνηση άνω κάτω και αντ' αυτού προήδρευσε ο Νότης Μηταράκης. Αφήστε δε που φάνηκε ότι το Μαξίμου αιφνιδιάστηκε από την οξύτητα της αντίδρασης.

Οι αντιδράσεις στην ΚΟ και το Μαξίμου

Πάντως οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν έστειλαν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στο Μέγαρο Μαξίμου πως στο εσωτερικό της ΚΟ υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια που εκδηλώνεται με ένταση και έχει να κάνει με το φόβο της επανεκλογής των περισσοτέρων. Μαθαίνω ότι αναζητούν τρόπους για να κατευνάσουν τις αντιδράσεις - ένας από αυτούς είναι μια συνεδρίαση όπου ο Πρωθυπουργός θα τους ακούσει όλους. Πάντως, το ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δήλωσε ότι πάνω από 30 βουλευτές παρέλασαν από το γραφείο του για να πουν τα παράπονα τους είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί.

Νέου τύπου εταιρικός μετασχηματισμός

Στις τάξεις των βουλευτών της ΝΔ υπάρχει μια κάποια ικανοποίηση που... έφαγαν τον Σκλήκα, ο οποίος ήταν μεν σοβαρός τεχνοκράτης, αλλά από πολιτική δεν σκάμπαζε και πολλά. Τώρα και οι βουλευτές ομολογούν ότι πρέπει να γίνει μετασχηματισμός γιατί, με τις σημερινές συνθήκες, η εταιρεία σε 9 μήνες πάει για φούντο, αλλά πρέπει να το ξανασυζητήσουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι σε τι μορφή μετασχηματισμού θα καταλήξουν, διότι ο Μητσοτάκης φαίνεται αποφασισμένος να μην υπαναχωρήσει από την απόφαση για περιστολή του λειτουργικού κόστους της εταιρείας. Και αυτό έχει και το πολιτικό του ενδιαφέρον.

Η Κίμπερλι και το άγαλμα Τρούμαν

Το άγαλμα του Χάρι Τρούμαν στην Αθήνα, τοποθετημένο στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου με τη Βασιλέως Γεωργίου, αποτέλεσε για δεκαετίες σύμβολο έντονων πολιτικών παθών και για αυτό βανδαλιζόταν επανειλημμένα. Από τη δεκαετία του ’70 έως και πρόσφατα, στο άγαλμα ρίχνονταν χρώματα, ακόμα και εκρηκτικοί μηχανισμοί, συνήθως σε επετείους όπως η 17η Νοέμβρη ή σε περιόδους έντασης στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Χθες μάθαμε ότι η νέα Αμερικανίδα Πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θαυμάζει τον Τρούμαν και θέλει να επισκεφτεί το άγαλμα σύντομα. Ελπίζω οι «σύντροφοι» να μην έχουν φροντίσει πριν την επόμενη επίσκεψη. Προς το παρόν σήμερα, η κ. Γκίλφοϊλ θα δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ φτάνουν για το ενεργειακό συνέδριο στο Ζάππειο οι υπουργοί Ενέργειας και Εσωτερικών, Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκαμ.

Αναζητούν χώρο για την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα

Χθες είχαμε και τα αποκαλυπτήρια του εξώφυλλου για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Μαθαίνω ότι το βιβλίο βρίσκεται ήδη σε φάση εκτύπωσης και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τις πρώτες προδημοσιεύσεις σε κυριακάτικα ή σαββατιάτικα φύλλα. Μαθαίνω πως αναζητείται ο χώρος στην Αθήνα για την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου που θα έχει σίγουρα πανηγυρικό χαρακτήρα, ενώ έπονται και οι επόμενες στις μεγάλες περιφέρειες της χώρας.