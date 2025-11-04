Ο κακός χαμός στη Νέα Δημοκρατία με τα ΕΛΤΑ: 30 βουλευτές της ΝΔ πήγαν σε έξαλλη κατάσταση στον Κακλαμάνη

Το θέμα των ΕΛΤΑ έχει πυροδοτήσει έντονες αναταράξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, καθώς πολλοί βουλευτές διαφωνούν ριζικά με την απόφαση να κλείσουν 204 καταστήματα.

Η περιφέρεια της Ελλάδας αντιδρά έντονα σε αυτή την απόφαση η οποία δεν κοινοποιήθηκε ούτε στους δημάρχους απλά ανακοινώθηκε κατόπιν εορτής. Οι βουλευτές των περιφερειών αυτών όμως, πρέπει (και ήδη γίνεται) να λογοδοτήσουν στους ψηφοφόρους τους.

Αντιδρούν λοιπόν και εναντιώνονται σε αυτή την απόφαση της κυβέρνησης.

Μάλιστα, περίπου τριάντα βουλευτές, πήγαν σε έξαλλη κατάσταση στο γραφείο του Νικήτα Κακλαμάνη, του προέδρου της Βουλής, κάνοντας (και εκεί) τα παράπονά τους.

Ο ίδιος είπε για το συμβάν στον ΑΝΤ1: «Δεν μπορεί εκείνα τα ΕΛΤΑ, 30 χρόνια πριν να είναι ίδια ΕΛΤΑ με το σήμερα. Από κει και πέρα όμως, όταν αγγίζεις ένα θέμα το οποίο έχει επίπτωση, πέραν του οικονομικού, πέραν του πολιτικού και κοινωνική επίπτωση, οφείλεις να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός.

Με πήρε ο κύριος Φάμελλος την Παρασκευή τηλέφωνο, και μου μετέφερε το αίτημα του κόμματός του, για έκτακτη σύγκληση των δύο συναρμοδίων επιτροπών, το συντρομότερο δυνατό, όπου και η διοίκηση των ΕΛΤΑ και οι αρμόδιοι υπουργοί, να προσέλθουν στη Βουλή για συζήτηση.

Ταυτόχρονα όμως υπήρξε ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών για το ίδιο θέμα.

Συν του ότι, εγώ έγινα δέκτης, παρήλασαν από το γραφείο μου, ξέρω γω, 30 βουλευτές του κόμματός μου, εις έξξαλη κατάσταση. Άρα, δεν έκανα τίποτα παραπάπω, πέραν του προνομίου που έχω να συγκαλώ Επιτροπές για τέτοια θέματα και έτσι σήμερα το μεσημέρι, θα συνεδριάσουν οι δύο αρμόδιες Επιτροπές, παρουσία των ΕΛΤΑ και πολιτικής εκπροσώπησης από τα δύο αρμόδια υπουργεία».



