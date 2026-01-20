Οι 30 μεταρρυθμίσεις και οι 7 προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το 2026

Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025 και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 παρουσιάζουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σε συνέντευξη Τύπου, στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κατά την παρουσίασή τους, οι δύο υπουργοί, Κωστής Χατζηδάκης και Άκης Σκέρτσος, αναφέρονται στις μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν το 2025, καθώς και στα βασικά επιτεύγματα της κυβερνητικής πολιτικής, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των κεντρικών προτεραιοτήτων για το 2026, τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Χατζηδάκης: Διαρκής η προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων της κυβέρνησης

Ξεκινώντας ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε ότι η μεταρρυθμιστική πολιτική θα συνεχιστεί, παρουσιάζοντας 25 βασικές προτεραιότητες και επαναλαμβάνοντας τη διαρκή δέσμευση της κυβέρνησης στον συστηματικό προγραμματισμό, τόσο σε ετήσια βάση όσο και στο σύνολο της κυβερνητικής θητείας.

Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν τα προηγούμενα χρόνια «εκείνοι που έδωσαν τις λιγότερες υποσχέσεις», τόσο το 2019 όσο και το 2023, σημειώνοντας ότι από το 2019 υπάρχει «διαρκής προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων» της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, η κυβερνητική πολιτική στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: τον προγραμματισμό και τον ετήσιο απολογισμό, οι οποίοι δημοσιοποιούνται σε σταθερή βάση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους λεγόμενους «μπλε φακέλους», που διανέμονται στους υπουργούς στην αρχή κάθε κυβερνητικής θητείας και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες παρακολουθούνται συστηματικά από το γραφείο του πρωθυπουργού και τους αρμόδιους υπουργούς Επικρατείας.

Όπως τόνισε, ο συντονισμός αυτός υλοποιείται μέσω του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, το οποίο εκπονείται ετησίως σε συνεργασία με όλα τα υπουργεία και συζητείται δύο φορές στο Υπουργικό Συμβούλιο, το καλοκαίρι και τον Δεκέμβριο, με στόχο τη συνεχή επικαιροποίηση των δράσεων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι, παρότι η κυβέρνηση διανύει τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια «συνεχίζεται αδιάπτωτη», ενώ από το περασμένο καλοκαίρι δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στη δημόσια προβολή του κυβερνητικού προγραμματισμού, μέσα από την ανάδειξη 25 συγκεκριμένων κυβερνητικών προτεραιοτήτων, που καλύπτουν το σύνολο των υπουργείων.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, στόχος της επιλογής αυτής είναι αφενός η ενίσχυση της διαφάνειας και αφετέρου η διαμόρφωση μιας «έντιμης σχέσης με τους πολίτες», ανεξαρτήτως πολιτικής ή ιδεολογικής τοποθέτησης. Όπως είπε, με τον τρόπο αυτό οι πολίτες γνωρίζουν τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και μπορούν να την ελέγχουν με βάση το κυβερνητικό πρόγραμμα.

Σκέρτσος: «Όσα λέμε να τα κάνουμε και όσα εννοούμε να τα λέμε»

«Χάρη στην πολιτική σταθερότητα αλλά και το κυβερνητικό πλάνο», σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιτύχει πλήθος στόχων της.

Ο Άκης Σκέρτσος παρουσίασε τα βήματα προόδου της οικονομίας που κατέγραψε η χώρα εν μέσω αβεβαιοτήτων σημειώνοντας ότι το 2025 πετύχαμε 3.701 ορόσημα ή 66% όσων είχαν προγραμματιστεί πριν ένα χρόνο. Τα 4.000 θα έχουν υλοποιηθεί έως το τέλος του Ιανουαρίου και στο τέλος του α’ τριμήνου θα έχουν υλοποιηθεί 8 στα 10 ορόσημα.

«Όσα λέμε να τα κάνουμε και όσα εννοούμε να τα λέμε» υπογράμμισε ο κ. Σκέρτσος.

Οι 7 προγραμματικές δεσμεύσεις για το 2026

Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη η κυβέρνηση, σε ένα ταραχώδες διεθνές σκηνικό, θέτει 7 στόχους:

Διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης και προώθηση επενδύσεων. Το 2025 ήταν μια ακόμη πιο θετική χρονιά στους τομείς αυτούς Περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών Διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής Ενίσχυση κράτους Δικαίου και πρωτοβουλίες ενάντια στο βαθύ κράτος Περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας Προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα Νέα βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Οι 30 βασικές μεταρρυθμίσεις για το 2026

Επιπλέον ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε και 30 βασικές μεταρρυθμίσεις και έργα που θα πραγματοποιηθούν το 2026. Πιο αναλυτικά:

Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Παραμένει ο στόχος της κυβέρνησης για 950 ευρώ το 2027. Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα έως το τέλος του έτους. Ήδη η πρωτοβουλία έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, αποκαλύπτοντας «μαύρη» και κυρίως υποδηλωμένη εργασία προς όφελος των εργαζομένων. Εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο Δημόσιο. Εφαρμόζεται στις ΔΕΚΟ και στόχος είναι φέτος να εφαρμοστεί και στο Δημόσιο Ολοκλήρωση αναβάθμισης 156 κέντρων υγείας και 80 νοσοκομείων. Το έργο έχει προχωρήσει, είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και αναμένεται να εξελιχθεί ομάδα και να φέρει μια αρκετά διαφορετική εικόνα στο ΕΣΥ Παραλαβή των νέων φρεγατών (Κίμων, Νέαρχος, Φορμίων). Ήδη παραλήφθηκε ο «Κίμων» και θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες ο «Νέαρχος» και ο «Φορμίων» Εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας στο 60% των διαφορών Ολοκλήρωση εμβληματικών έργων: Παράδοση όλοκληρου του Ε65, επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαρία και σιδηρόδρομος Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών και συστημάτων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας. Ολοκλήρωση του Κτηματολογίου Θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τουρθισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία Εφαρμογή του νέου οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις και σχεδιασμός νέας ΚΑΠ Έναρξη λειτουργίας νέας Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και νέα πλατφόρμα σύγκρισης εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών. Επέκταση προγράμμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες. Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα και στα πρώτα δημόσια ακίνητα Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υποβολή και έγκριση από την ΕΕ και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου με έργα 3 δισ. ευρώ. Προετοιμασία Ελληνική Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ Ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα Ηλεκτρονική παρακολούθηση εφαρμογής του προϋπολογισμού (govERP) Επιχειρησιακή Έναρξη Φάρου AI Factory Προσβάσιμες παραλίες σε 238 παραλίες Οριστικοποίηση μελετών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μέτρα εφαρμογής νέου Συμφώνου Μετανάστευσης με έμφαση στις επιστροφές Αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος VTMIS Μετασχηματισμός Enterprise Greece Επέκταση διαλειτουργικότητας φακέλου Υγείας Οικιστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων με 815 κατοικίες Παραδόσεις έργων ΑΙΓΙΣ 2025-2027.