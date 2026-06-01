300+ υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα - Διάσημοι ανάμεσά τους

Περισσότερες από 300 υπογραφές συνόδευσαν την Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, όπως κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο.

Πρόκειται για ενεργούς πολίτες από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση.

«Εργαζόμενοι, φοιτητές, καθηγητές Πανεπιστημίου, πολιτικοί επιστήμονες, δικηγόροι, δικαστές, προσωπικότητες από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Γιατροί και νοσηλευτές από το χώρο της υγείας, οικονομολόγοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, μέλη ΚΟΙΝΣΕΠ, μηχανολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, αγρότες, συνδικαλιστές, στρατιωτικοί, επικοινωνιολόγοι και δημοσιογράφοι», όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Εκπρόσωποι από το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του αθλητισμού, ιδιωτικοί υπάλληλοι , εκπρόσωποι από το χώρο του αθλητισμού και ακτιβιστές ΛΟΑΤΚΙ+, συμπληρώνεται.

Η Ιδρυτική Διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα myelas.gr, όπου οι πολίτες την υπογράφουν διαδικτυακά. Στην ίδια πλατφόρμα γίνεται και η διαδικτυακή εγγραφή όσων θέλουν να γίνουν μέλη της Συμπαράταξης.

Μεταξύ άλλων, την Ιδρυτική Διακήρυξη υπογράφουν:

Τέχνες - Πολιτισμός

Αρβανίτης Γιώργος, Φωτογράφος, Κινηματογραφιστής Αθανασίου Μάριος, Ηθοποιός Αρσένη Αθηνά, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτις και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος Πολιτισμού στον Δήμο. Βαφέας Βασίλης, Σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής Βούλγαρης Κώστας, Λογοτέχνης Γαϊτάνος Γεώργιος, Εικαστικός Δρακόπουλος Γιάννης, Ηθοποιός Δραμουντάνης Βασίλης, Διευθυντής Παραγωγής, Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ Θωμαΐδης Κώστας, Τραγουδιστής, Ραδιοφωνικός Παραγωγός Καζάκου Ειρήνη, Ηθοποιός Κανάκη Ελένη, Εκδότρια και βιβλιοπώλισσα, ιδιοκτήτρια των Εκδόσεων Κανάκη Κατσουλίδη Μαρία, Ηθοποιός, Καθηγήτρια Υποκριτικής Κοκκινοπούλου Φαίη, Ηθοποιός Κορνήλιος Νίκος, Σκηνοθέτης, Μουσικός Λογιάδης Μίλτος, Μαέστρος, Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μανωλιουδάκη Ευγενία, Εικαστικός Μαυρουδής Χάρης, Ηθοποιός Μιχαλόπουλος Σπύρος, Σκηνοθέτης Μουμουλίδης Θέμης, Σκηνοθέτης Μουτζούρογλου Νίκη, Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός / σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Νέγκα Γιώτα, Τραγουδίστρια Παπαγεωργίου Θανάσης, Ηθοποιός, Ιδρυτής του Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου Παππά Ιωάννα, Ηθοποιός Πουρσανίδης Νικόλαος, Ηθοποιός Σπύρος Πώρος, Φωτογράφος, σκηνοθέτης Σιδέρη-Ζουγανέλη Ισιδώρα, Τραγουδίστρια Τουμασάτου Μαριάννα, Ηθοποιός Χειλάκης Αιμίλιος, Ηθοποιός



Παιδεία

Αθανασιάδης Χάρης, Καθηγητής Δημόσιας Ιστορίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αλμπάνης Τριαντάφυλλος, Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ομότιμος Καθηγητής Χημείας Αντωνοπούλου Μαριζέτα, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ Αποστόλου Στυλιανός, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Δημοτικός Σύμβουλος Ζωγράφου Βακόνδιος Εμμανουήλ, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης Βασιλειάδης Γεώργιος, Φυσικός Βαφέας Νίκος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Βόγλης Πολυμέρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γαβρόγλου Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ, πρώην Υπουργός Γεωργαντάς Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας Γιαλάφος Ηλίας, Καθηγητής Ιατρικής Καρδιολογίας Γκασούκα Μαρία, Ομότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γκούνας Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ και Διαφήμισης, Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) Γράψας Γιάννης, Δρ. Φυσικής Αγωγής, Προπονητής Μπάσκετ Δαμιανός Πέτρος, Δάσκαλος, Σχολεία Φυλακών Δελληγιάννης Αλέξανδρος, Μεταδιδακτορικός Φοιτητής, Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών, ΕΜΠ Δημητρίου Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Δρόσος Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Καμπουράκης Γιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Ρότερνταμ Καραγιάννη Μαριάννα, Διδάκτωρ Ιατρικής, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Επιμελήτρια Α΄, ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» Καραμπίνης Ανδρέας, Καθηγητής Ιατρικής, πρώην Αντιπρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Καρασάβογλου Τάσος, Καθηγητής Ιατρικής, πρώην Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας Κασσιανός Παναγιώτης, Καθηγητής Ειδικής Αγωγής Κατσαρδή Βανέσσα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κατσωνόπουλος Θοδωρής, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αιρετός στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιάου Φρόσω, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Αθηνών Κίντζιος Σπυρίδων, Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Κλαμπατσέα Ειρήνη, Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Κορδής Νεκτάριος, Καθηγητής Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλος Δ.Σ. ΟΛΜΕ Κουβελιώτης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής και, από το 2022, Διευθυντής του Ψηφιακού Κέντρου στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα Κουντούρη Φανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κυριαζή Σταυρούλα (Βαλίνα), Εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστημίου Σορβόννης IV (Παρίσι), προγράμματα ενηλίκων, πρώην μέλος Δ.Σ. ΟΙΕΛΕ Λαγουβάρδος Κώστας, Καθηγητής Μετεωρολογίας Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λαλιώτου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λιάκος Αντώνης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ιστορικός Λουκόπουλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Λουπάκη Ιωάννα, Νηπιαγωγός Μαραντζίδης Νίκος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, ΑΠΘ Μπάμιας Αριστοτέλης, Καθηγητής Ιατρικής, Αντιπρόεδρος Ελλήνων Ογκολόγων Μπάρκουλα Χάιδω, ΕΔΙΠ, Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ, μέλος Δ.Σ. ΠΑΣΕΔΙΠ Μπελαβίλας Νίκος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Ναούμ Ιωάννα, Καθηγήτρια ΑΠΘ Οτζάκογλου Θόδωρος, Πρώην Διευθυντής Βαρβακείου Σχολής Παγκάλου Φωτεινή, Διδάσκουσα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πάντζιου Γραμμάτη, Καθηγήτρια Μηχανικών Πληροφορικής, ΠΑΔΑ Πετράκος Γιώργος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Οικονομολόγος Πλειώνης Μανώλης, Καθηγητής ΑΠΘ, πρώην Πρόεδρος Αστεροσκοπείου Αθηνών Πολίτης Γιώργος, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρούπας Γιάννης, Δάσκαλος, Μέλος Δ.Σ. ΔΟΕ Σιακαντάρης Γιώργος, Δρ. Κοινωνιολογίας, Συντονιστής Ομάδας Εργασίας ΙΝΑΤ Στυλιανού Άρης, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ Τερζάκης Γιώργος, πρώην Περιφερειακός Διευθυντής Κρήτης, Εκπαιδευτικός Τζήμητρας Χάρης, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη Τηγάνης Βασίλειος, Δάσκαλος Τσαουσίδης Βασίλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης Τσέκος Θεόδωρος, Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης Φουφρή Δήμητρα, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ



Δικαιοσύνη

Λεπενιώτη Μαρία, Πρώην Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου Αμπατζάς Κώστας, Δικηγόρος Αρτέμης Μιχάλης, Δικηγόρος Βασιλειάδης Γιώργος, Δικηγόρος, Υφυπουργός Αθλητισμού (2016–2019) Γιωτάκη Φανή, Δικηγόρος Καιδατζής Ακρίτας, Συνταγματολόγος, Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης (2018–2019) Καλογήρου Μιχάλης, Δικηγόρος – Πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Καραβάνα Ιωάννα, Δικηγόρος, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Κουφονικολάκου Θεώνη, Δικηγόρος, πρώην Συνήγορος του Παιδιού Κύρκος Παναγιώτης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη Λυρίτσης Δημήτρης, Νομικός, Μέλος Δ.Σ. ΔΣΑ Μάρδα Κυβέλη, Δικηγόρος Μπαλατσούκας Γιώργος, Δικηγόρος Μπέρδου Κατερίνα, Δικηγόρος Ντουρβά Βιβή, Συμβολαιογράφος Παπαδοπούλου Άννα, Δικηγόρος, πρώην στέλεχος ΠΑΣΟΚ Παπαμακαρίου Κυριακή, Νομικός, Στέλεχος ΑΑΔΕ Πεππέ Γιάννα, Δικηγόρος, Γενική Γραμματέας Πρωθυπουργού (2016–2019) Πετρακάκης Μανώλης, Δικηγόρος Πετρόπουλος Τάσος, Νομικός, πρώην Υφυπουργός Εργασίας Σαουλίδης Αντώνης, Νομικός Σάρλης Γιώργος, Νομικός, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης Συκάς Στέλιος, Δικηγόρος Τεμπονέρας Διονύσης, Δικηγόρος

Υγεία

Βαρδαρός Σταμάτης, Πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας Γεωργακούλιας Νίκος, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» Γιαννακοπούλου Δανάη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας με εξειδίκευση στην Τραυματοθεραπεία Γιαννόπουλος Γιώργος, Ιατρός Ρευματολόγος, Υπεύθυνος Ρευματολογικής Μονάδας «Αλεξάνδρα», πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας Γκασούκα Δήμητρα, Κοινωνική Λειτουργός ΑμεΑ Δημουλά Μαρία, Ιατρός Δρίτσας Σπύρος, Γενικός Χειρουργός Δρόσος Γιώργος, Καρδιοχειρουργός Ζάχαρης Βαγγέλης, Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας, ΠΑΓΝΗ Θεοχάρη Καίτη, Στέλεχος ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων ατόμων με σπάνιες ασθένειες Κατσάνης Πολύβιος, Υγειονομικός, Γραμματέας Υγειονομικών Α΄ Βαθμιας Υγείας Δυτικής Ελλάδας Κολοστούμπης Δημήτριος, Ψυχίατρος Μαρτίνος Αντώνης, Φυσικοθεραπευτής Μήχας Βησσαρίων, Οδοντίατρος, ΕΣΥ Μπακόλας Βαγγέλης, Παιδίατρος Μπαλταγιάννης Στέφανος, Γιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ Μπουλμπασάκος Γιώργος, Γιατρός, πρώην Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού Πανοτοπούλου-Φλαμπουράρη Εύη, Βιολόγος Παπαδημόπουλος Δημήτρης, Οδοντίατρος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αργολίδας Τερζής Νικόλαος, Φυσιοθεραπευτής Τόσκας Μίλτος, Φαρμακοποιός, MSc Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Τσιαούση Ιωάννα, Γυναικολόγος Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Οδοντίατρος



Οικονομία

Γιαννακίδης Στάθης, Οικονομολόγος, Πρώην Υφυπουργός και Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Διαμαντοπούλου Ιωάννα, Οικονομολόγος, με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας, πρώην Διοικήτρια Α΄ ΥΠΕ Ελευθεριάδης Αντώνης, Διευθυντής Καταστήματος Εθνικής Τράπεζας, μέλος Δ.Σ. ΟΣΕΘ από το 2017 έως το 2019 Ιωαννίδης Γιώργος, Οικονομολόγος, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Καρπουχτσής Κώστας, Οικονομολόγος Κοτζαπηγικόγλου Μαρία, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών και Μαθηματικών, Queens College, City University of New York (CUNY), Ελληνίδα της διασποράς δεύτερης γενιάς της Νέας Υόρκης, Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Δήμου Πεντέλης Κουτεντάκης Φραγκίσκος, Οικονομολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Λιάκος Δημήτρης, Οικονομολόγος, πρώην Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Μαγκλάρας Βασίλης, Οικονομολόγος Μαλτέζος Μενέλαος, Οικονομολόγος Μπουλμέτης Κώστας, Οικονομολόγος, Αναπτυξιακή Αττικής Νυφούδης Νίκος, Οικονομολόγος Παγκάλου Φωτεινή, Οικονομολόγος Παντούλα Θάλεια, Ιδρυτικό Μέλος ΚΟΙΝΣΕΠ Παππάς Γιώργος, Πρώην Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Πατρών Τσαπαρέλης Γρηγόρης, Οικονομολόγος, Εφοριακός, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Φωτονιάτα Ευγενία, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μηχανικοί

Αλεξίου Σωτήρης, Μηχανολόγος Μηχανικός Βασίλη Ισιδώρα, Πολιτικός Μηχανικός, ερευνήτρια, υποψήφια διδάκτωρ ΕΜΠ, μέλος ΙΝΑΤ Βατάλης Σωκράτης, Μηχανικός Βρεττός Χρήστος, Μηχανικός ΑΠΕ και ενεργειακής δημοκρατίας, με ειδίκευση σε θέματα πολιτικής συνηγορίας. Δραστηριοποιείται επί επτά χρόνια στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής δημοκρατίας. Γεωργακοπούλου Χαρίκλεια, Πολιτικός Μηχανικός Δανέλλης Σπύρος, Αρχιτέκτονας Κρανιδιώτης Παναγιώτης, Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΕΜΠ, μέλος της ομάδας OpenGov (2009–2013) Λιοσάτου Εβίνα, Πτυχιούχος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Πολιτικός Μηχανικός, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο Υπουργείο Υποδομών σε θέματα αποκατάστασης επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων Πέκας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός Πετράκης Ιωάννης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ράπτης Θεόφιλος, Μηχανικός Τέγος Ευθύμιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δημοτικός Σύμβουλος Βύρωνα Τζαβλάκη Καλλιόπη, Μηχανικός στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ), στο Τμήμα Μελετών Τρίαντος Νίκος, Μηχανικός, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Κέρκυρας

Πολιτικοί Επιστήμονες

Τσακιροπούλου Ελευθερία, Πολιτική Επιστήμονας Κοτσακά Δώρα, Πολιτική Επιστήμονας Μπακαδήμα Φωτεινή, Πολιτική Επιστήμονας, πρώην Βουλευτής Αλεξάκος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Αναλυτής, Αρχιτέκτονας Τσουκαρέλης Σωτήρης, Πολιτικός Επιστήμονας, Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά» Παπαδοπούλου Ήρα, Δρ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ

Τοπική Αυτοδοίκηση

Αγριμάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου Αϊβαλής Βασίλης, Επικεφαλής Παράταξης Δήμου Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Αλεξίου Γιάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας Αυγερινός Εμμανουήλ, Διαμερισματικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων Βοσκόπουλος Χρήστος, Πρώην Δήμαρχος Καισαριανής Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Κατάρτισης ΚΒΔΜ Δόντσης Νίκος, Αντιδήμαρχος Πέλλας, Τραπεζικός Υπάλληλος Ζανιάς Αναστάσης, Πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Ηλιάδης Νικόλαος, πρώην Αντιδήμαρχος Καλλιθέας Ιωακειμίδης Γιώργος, Πρώην Δήμαρχος Νίκαιας – Ρέντη Καλογιάννης Απόστολος, Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων Καμμά Μαρία, Δήμαρχος Τήλου Καρυπίδης Θόδωρος, Πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Καφατσάκη Τίνα, Δήμαρχος Ζωγράφου Κεκάτος Διονύσης, Αντιδήμαρχος Ήλιδας Κρεμμύδας Άρης, Αντιδήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου Κρικρής Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης Κωνσταντίνου Ιωάννα, Δημοτική Σύμβουλος Αγίου Δημητρίου Νίτσας Γιώργος, Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης στον Δήμο Πρέβεζας Ράπτη Νίκη, Αντιδήμαρχος Αμφιλοχίας Σαράντης Νίκος, πρώην Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, πρώην Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής Στασινόπουλος Απόστολος, Δημοτικός Σύμβουλος Ηλιούπολης Στέφος Γιάννης, Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου Τσαρκνιάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος Αριδαίας Φερεντίνος Γιώργος, Πρώην Αντιδήμαρχος Ιλίου Φιλίππου Πέτρος, Πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης, πρώην Δήμαρχος Σκύρου Παπαλεξίου Αφεντούλα, Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρος του ΣΥ.ΜΗ.Δ.ΥΠ.Α.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και Γραμματέας Χαΐδος Γιάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας Φιλλιπίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης Δήμου Φλώρινας

Αθλητισμός

Κουτσιώρας Ιωάννης, Πρ. Εθνικός Προπονητής ΣΕΓΑΣ, Γράψας Γιάννης, Δρ. Φυσικής Αγωγής Προπονητής Μπάσκετ

Συνδικαλισμός

Γεννιδούνιας Κώστας, πρώην Πρόεδρος Μηχανοδηγών, μέλος Δ.Σ. ΓΣΕΕ Κατσωνόπουλος Θοδωρής, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αιρετός στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μακράκης Γιώργος, Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος Συλλόγου Νηπιαγωγών «Δομ. Θεοτοκόπουλος» Μακράκης Γιώργος, Πρόεδρος Εργαζομένων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ Μανουσογιωργάκη Στέλλα, Εκπαιδευτικός, Αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ Μανώλη Αγνή, Μέλος Διοίκησης Εργατικού Κέντρου Βέροιας, Γενική Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καθαριότητας Μπαλτάς Θοδωρής, Συνδικαλιστής ΔΟΕ Μυλωνίδης Θύμιος, Πρόεδρος Δασκάλων Βόνιτσας, μέλος ΑΔΕΔΥ Νταουσάνη Βασιλική, Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ Παλαιού Αλεξάνδρα, Βιβλιοθηκονόμος, Γενική Γραμματέας Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πετρόπουλος Γιώργος, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ Ραντίτσας Γεώργιος, πρώην Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ Ρέππα Ολυμπία, Νηπιαγωγός, συνδικαλίστρια Ρούπας Γιάννης, Δάσκαλος, μέλος Δ.Σ. ΔΟΕ Σκλαβένας Ανδρέας, Ταμίας Συλλόγου Εργαζομένων Eurobank Τρίαντος Νίκος, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Κέρκυρας Τρούλης Γιώργος, Εκπαιδευτικός, μέλος Δ.Σ. ΔΟΕ Τσούκας Ευάγγελος, Πρόεδρος ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας



Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Αντωνίου Πένυ, Πολιτικός Μηχανικός Δανέλλης Σπύρος, Αρχιτέκτονας Μπερτζελέτος Δημήτρης, Διατροφολόγος – Διαιτολόγος Νταφόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας με δραστηριότητα στους τομείς των FMCG, του brand development, της φιλοξενίας και της κυβερνοασφάλειας

Πρωτογενής Τομέας

Ζέρβας Απόστολος, Αγρότης Νεμουτιάνος Απόστολος, Αγρότης Κοσμάς Χριστόφορος, Αγρότης, μέλος Δ.Σ. ΟΑΣΝΑ Σπυροπούλου Κωνσταντίνα, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) Γεωργιάδης Γρηγόριος, Επιχειρήσεις Γεωργικών Προϊόντων Σταυρακάκης Μίνως, Εμπόριο Ελαιολάδου, Αγρότης Στούγιου Δέσποινα, Κτηνίατρος Τσακνάκης Πέτρος, Γεωπόνος

Στρατιωτικοί

Ράπτης Σταμάτης, Πρώην αρχηγός Λιμενικού Ανδρικόπουλος Άρης, Πρώην Αρχηγός της Αστυνομίας Παπαγεωργίου Φώτιος, Συν/χος Αστυνομικός Πρ. Υποδιοικητής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας Τσιριγώτη Ζαχαρούλα, Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ. Χριστοδούλου Χρήστος, Πρώην ΑΓΕΘΑ

Δημοσιογράφοι

Αγγελιδάκη Ανδριαννή, Δημοσιογράφος Αργυρόπουλος Κυριάκος, Δημοσιογράφος Γκαραντσίνη Τζαν Αντρέα, Δημοσιογράφος Δήμτσας Κωστής, Δημοσιογράφος, Διευθυντής Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» Καρτερός Θανάσης, Δημοσιογράφος Κιάος Νίκος, Δημοσιογράφος Κουρουμιχάκης Βασίλης, Δημοσιογράφος Μπουλουσάκης Δημήτρης, Δημοσιογράφος Μπούσιος Ανδρέας, Δημοσιογράφος Παπαγιαννίδης Αντώνης, Δημοσιογράφος Πάτρας Αθανάσιος, Δημοσιογράφος, Παρουσιαστής Σακισλόγλου Άκης, Δημοσιογράφος Στέφου Όλγα, Δημοσιογράφος

Επιχειρηματίες

Κουτσιανάς Νίκος, Επιχειρηματίας Κωνσταντινίδης Γιώργος, Επιχειρηματίας Πούλιος Ευάγγελος, Επιχειρηματίας Σελάχας – Ευσταθίου, Παναγιώτης Επιχειρηματίας Τουρλίδης Γεώργιος, Επιχειρηματίας Θεοδωρακόπουλος Γιάννης, Επιχειρηματίας Όχονος Νώντας, Επιχειρηματίας Σαλπέας Γιάννης, Επιχειρηματίας εστίασης Γεωργιάδης Γρηγόρης, Επιχειρήσεις Γεωργικών προϊόντων Σελτσα Ελευθερία, Επιχείρηση εστίασης Χατζητέγας Γιώργος, Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου Τούμπουρος Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός - Επιχειρηματίας Ανδρειομενου (Συκουτρή) Ντίνα, Λουκουμοποιός, ιδιοκτήτρια της λουκουμοποιίας Συκουτρή στη Σύρο Μπεζάτι Φελιξ, Δ/νων Σύμβουλος Μars Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης, Επιχειρηματίας Σταϊκος Χρήστος, Χημικός, Παραγωγός Ζυθου Χατζητέγας Γιώργος, Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου Ρούσσος Αρης, Σεφ, επιχειρηματίας εστίασης

Διάφορες ειδικότητες

Ακριτίδης Δημήτρης, Συνταξιούχος Δημοτικός Υπάλληλος Βάθης Ιωάννης, Ιερέας Θεοδωράκης Γρηγόρης, Απ. Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Μαθηματικός, πρώην ΓΓ Διοικητικής Μεταρρύθμισης Καλλούλι Αντζελα , Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Γερμανία και Πληροφορικής στην Ελλάδα Κούστας Τάσος , Φοιτητής Θεατρολογίας στη Πάτρα Κούτα Αννα , Οικοκυρά, άνεργη με κοινωνική δραστηριότητα Λάκκα Λαοκρατία, Δρ. Μοριακής Βιολογίας, ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Λάλλη Ζωρζέτα, Πρώην Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Λιότζης Βαγγέλης, Μεταδιδακτορικός Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενεργός ακτιβιστής ΛΟΑΤΚΙ+ Μανιός Νίκος, Οφθαλμίατρος μέλος ΔΣ ΣΦΕΑ. Μοτζάκης Δημήτρης , Φοιτητής ΑΣΟΕ Παπαγιαννάκος Δημήτρης, Φυσικός, πρ. Γ.Γ. Συντονισμού Παπακώστα Ανθή, Ιδιωτική Υπάλληλος Πολιτοπουλος Δημήτρης πρ. Συμπρόεδρος Οικολόγων Πράσινων και Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Σαρινάκης Κωνσταντίνος, Φοιτητής Σιάννου Φωτεινή, τ. .Πρόεδρος Επιτροπής Γυναικών της Συνομοσπ. Ευρωπαικών Συνδικάτων Σκουλά Ζαφειρία, Ξεναγός Σταυρακάκη Ελένη, Δημόσιος Υπάλληλος Τζιτζίκου Σοφία, Πρώην Πρόεδρος Unicef Ελλάδας Τζιώτης Δημήτρης, Επικοινωνιολόγος Χατζηιωάννου Αντιγόνη, Βιολόγος

