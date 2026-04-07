Οι 3+1 στόχοι που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με τρία τα ανοιχτά μέτωπα και έναν ορατό μεγάλο κίνδυνο. Δηλαδή, την κρίση εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας από τους διαλόγους του «ΟΠΕΚΕΠΕ Νο 2» που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, την «εργαλειοποίηση» της υπόθεσης από την αντιπολίτευση για να προκαλέσει φθορά στην κυβέρνηση σε μια περίοδο δημοσκοπικής ανάκαμψής της, και τον αναβρασμό που επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ υπό το φόβο ότι ποινικοποιείται η μεταφορά των αιτημάτων των πολιτών στη δημόσια διοίκηση «ισοπεδώνοντας» δικαίους και αδίκους, αλλά και το ενδεχόμενο η ΝΔ να καταστεί επί μακρόν «όμηρος» των χρονοβόρων διαδικασιών της δικαιοσύνης.

Τριπλή συν μία ήταν ξεκάθαρα και η στόχευση του χθεσινού μηνύματος του Πρωθυπουργού για τις δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή μία ημέρα πριν η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδριάσει (7/4) επί του αιτήματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την άρση ασυλίας 11 «γαλάζιων» βουλευτών.

Αφενός, με αποδέκτες τους πολίτες, ως προς τη βούληση και την αποφασιστικότητά του να φτάσει μέχρι τέλους τη σύγκρουση με τις διαχρονικές παθογένειες και το λεγόμενο «βαθύ κράτος» συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση διαδικασιών που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη διαφάνεια περιορίζοντας δραστικά την ανθρώπινη επιρροή.

Αφετέρου, με ακροατήριο το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας να κατευνάσει την εσωκομματική δυσαρέσκεια απέναντι στην αίσθηση ότι αντιμετωπίζονται όλοι εξίσου αυστηρά. Και τρίτον να αντεπιτεθεί προσωπικά στην αντιπολίτευση, αναδεικνύοντας την «υποκρισία» που διακατέχει τις πολεμικές αντιδράσεις της.

Πώς; Με αυτοκριτική για την καθυστέρηση των αλμάτων που απαιτούνταν για να «σπάσει το απόστημα», προβάλλοντας ταυτόχρονα τις θεσμικές τομές που τόλμησε μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ υπό την ηγεσία του για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της υπαγωγής του στην ΑΑΔΕ. Προτείνοντας (για την περίοδο μετά τις επικείμενες εθνικές εκλογές) το ασυμβίβαστο της ιδιότητας βουλευτή και υπουργού για όσο αυτός θα έχει θέση στο εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να στερήσει όπως είπε «από το ρουσφέτι το οξυγόνο». Και δείχνοντας το δρόμο της άρσης ασυλίας για όλους τους ελεγχόμενους ως «κεκτημένο» κανόνα και όχι εξαίρεση χάρη στην αναθεώρηση του άρθρου του Συντάγματος που προώθησε η ΝΔ.

Με το διαχωρισμό των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στις δύο δικογραφίες που εξετάζονται από τη Βουλή ως διαφορετικής «βαρύτητας». Δίνοντας το σήμα της μηδενικής ανοχής για όσους αποδειχτεί βάσιμα ότι άσκησαν αθέμιτες πιέσεις και αποπειράθηκαν να παρακάμψουν το νόμο. Αλλά απλώνοντας δίχτυ προστασίας σε όλους έναντι της «ανθρωποφαγίας» και του «λαϊκισμού» υπό την επισήμανση ότι ουδείς βουλευτής της ΝΔ «δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος».

Με τη μομφή του «ψεύτη» στα κόμματα της αντιπολίτευσης που παριστάνουν ότι προέκυψαν από «παρθενογένεση» και κουνούν το δάχτυλο του δήθεν «άμεμπτου» ωσάν να μην υπέκυψαν ποτέ στο λεγόμενο «ρουσφέτι» μέσω των πολιτικών τους γραφείων. Και το ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψει να παραβιαστεί το τεκμήριο της αθωότητας προτού η Δικαιοσύνη αποφασίσει ανεξάρτητα και αντικειμενικά την ποινική αξιολόγηση για κάθε πρόσωπο χωριστά.

Και τέλος, το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τρέξει – μετά τις άρσεις ασυλίας από τη Βουλή – όλες τις απαραίτητες ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί εάν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις, ώστε άπατες να υπερασπιστούν όπως έχουν το δικαίωμα εαυτόν αποκαθιστώντας το όνομά τους.

Τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Από τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, είναι σαφές ότι επιδιώκει να αποφύγει την πολύμηνη ιδιότυπη ομηρία της κυβέρνησης στον «αστερισμό» του ΟΠΕΚΕΠΕ «Νο 2» φτάνοντας στις εκλογές μέσα σε ένα θολό τοπίο ως προς την αθωότητα ή μη στελεχών της, τα οποία εφόσον έχουν δικαστικές εκκρεμότητες δεν θα μπορέσει να συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια. Και κυρίως έχοντας η ίδια η ΝΔ ανοιχτή μία μεγάλη πληγή που πιθανόν να μετρήσει αρνητικά πάνω από την κάλπη.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδίωξε πείσει τους πολίτες ότι οι διακηρύξεις του για σύγκλιση με την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα δεν ήταν κενό γράμμα, εξηγώντας ότι το πολλαπλό μεγάλο «στοίχημα» του ψηφιακού εκσυγχρονισμού, της αντιμετώπισης της μικρής ή μεγάλης διαφθοράς και της πάταξης νοοτροπιών αιώνα, απαιτεί χρόνο και κερδίζεται ημέρα με την ημέρα. «Η χώρα θα νικήσει ό,τι έρχεται από το χθες και την κρατά πίσω» διαβεβαίωσε, αναλαμβάνοντας την προσωπική δέσμευση «η πατρίδα να κερδίσει οριστικά τον πόλεμο με τα δεσμά του παρελθόντος της».

Έναντι, δε, των αιτημάτων της αντιπολίτευσης για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες υπό το βάρος των νέων δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκλεισε εκ νέου κάθε σενάριο δείχνοντας σε εκλογές το 2027.

Έως τότε πάντως θα πρέπει να περάσει τη νέα στενωπό στην οποία βρίσκεται η κυβερνώσα πλειοψηφία, κυρίως ανακτώντας την απολεσθείσα εμπιστοσύνη μεγάλου μέρους των πολιτών, ώστε να μην απομακρύνει από την παράταξη το «ευρύ ποτάμι» - όπως το έχει χαρακτηρίσει ο ίδιος – που στήριξε τη ΝΔ στις εκλογές του 2019 και του 2023.