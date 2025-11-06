Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τα όπλα, η χαρά της Αριστεράς για τον Μαμντάνι κι η απελευθέρωση των 11

Ως το τέλος της εβδομάδας, ενδεχομένως και σήμερα, ο Μητσοτάκης θα κάνει συζητήσεις με τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και τον Γιώργο Φλωρίδη για την περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου για την οπλοκατοχή και την έκδοση σχετικής άδειας, ενώ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα κάνει ανακοινώσεις με τη σειρά του για την αύξηση της αστυνομικής επιτήρησης στο νησί. Πάντως ο Μητσοτάκης δεν θέλει να δοθεί η εντύπωση ότι η ρύθμιση αφορά μόνο την Κρήτη, αλλά προφανώς η έμπνευση αντλείται από την ιστορία της βεντέτας.

Η απελευθέρωση των βουλευτών

Η χθεσινή ερώτηση των 11 βουλευτών της ΝΔ για το θέμα της τιμολόγησης του ρεύματος και εν γένει το μοντέλο της αγοράς ηλεκτρισμού δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Για πολλούς μήνες, η υπόθεση με τις ερωτήσεις είχε ατονήσει, καθώς οι βουλευτές δεν ήθελαν να δημιουργήσουν θέμα και στον γραμματέα της ΚΟ Μάξιμο Χαρακόπουλο που έχει αναλάβει. Όμως, η ομάδα των 11 επέστρεψε, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της τέτοιες μέρες πέρυσι. Πλέον, το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι οι βουλευτές αισθάνονται πολιτικά απελευθερωμένοι. Βέβαια, δεν θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση, αλλά δεν θέλουν να θεωρούνται και δεδομένοι και θέλουν να δείξουν δόντια για να έχουν να λένε και στους εκλογείς τους ότι πήραν πρωτοβουλίες. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι θα δούμε ομορφιές.

Η χαρά της Αριστεράς για τον Μαμντάνι

Δεν προλάβαινα να μετράω αναρτήσεις των εγχώριων αριστερών για τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάμι στη Νέα Υόρκη - από τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι τον Αλέξη Χαρίτση και τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Σύμφωνα με το σκεπτικό τους, κέρδισε κάποιος που τα έβαλε με την παγκόσμια ελίτ και τους δισεκατομμυριούχους - κι αρκεί να ακολουθήσουν τον δρόμο του για να αλλάξουν τα δεδομένα και στη χώρα μας. Εγώ πάλι λέω ότι θα πρέπει να διδαχθούν δυο στοιχειώδη πράγματα: πρώτον, ο Μαμντάνι γύρισε πόρτα-πόρτα τη μισή Νέα Υόρκη και μίλησε με τους ανθρώπους στις γειτονιές. Δεν έκατσε ποτέ σε καφενεία, ούτε ξόδεψε χιλιάδες ώρες σε κομματικές εκδηλώσεις σχεδιάζοντας πώς θα εξοντώσει την αντίπαλη φράξια. Δεύτερον, οι θέσεις του δεν ήταν γενικές και αόριστες. Έταξε συγκεκριμένα πράγματα. Δωρεάν μετακινήσεις λεωφορείων, πάγωμα ενοικίων. Το συγκεκριμένο στην πολιτική όμως προϋποθέτει επεξεργασία θέσεων και πολιτικών. Τρίτον, τα κατάφερε θαυμάσια στην επικοινωνία γιατί ήταν αυθεντικός - δεν υπήρξε κατασκεύασμα κάποιου επικοινωνιολόγου. Εκεί λοιπόν θέλω να δω τις εγχώριες ελίτ της Αριστεράς το επόμενο 18μηνο μέχρι τις εκλογές.

Παπασταύρου στο εξωτερικών;

Ακούω μια φημολογία για επιστροφή Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου και αλλαγή στο Εξωτερικών με προώθηση του Σταύρου Παπασταύρου στο νεοκλασικό. Δεν το αποκλείω, αφού ο Παπασταύρου έχει ήδη πετύχει πολλά στο Ενέργειας, ωστόσο οφείλω να σημειώσω πως δεν έχει περάσει χρόνος από τον τελευταίο ανασχηματισμό και έχω την αίσθηση πως ο Μητσοτάκης δεν θεωρεί πως μια αναδόμηση του κυβερνητικού σχήματος μπορεί στην παρούσα φάση να προσφέρει κάτι.

Αμερικανικά εύσημα για τον ΙΜΟ

Πριν από λίγες μέρες και κάτω από τα ραντάρ, η Ελλάδα αποφάσισε στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας να κινηθεί ενάντια στη ρύθμιση για το νέο NET ZERO Framework στη ναυτιλία. Είχε γίνει μάλιστα σχετική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κικίλια και τον αρχηγό του Λιμενικού Τρύφωνα Κοντιζά και στο τέλος η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο κινήθηκαν κόντρα στη στάση της Ε.Ε. που συμφωνούσε με το σχέδιο. Η στάση της Αθήνας δεν ήταν τυχαία, καθώς συνδεόταν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και με την έντονη διαφωνία των ΗΠΑ με το σχέδιο. Κάπως έτσι, ο Μητσοτάκης άκουσε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ να τον ευχαριστεί για τη στάση της Ελλάδας. Κάπως έτσι γίνονται δουλειές και χτίζονται σχέσεις.

