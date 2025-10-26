Ποιοι μιλούν για «ηγετικές κινήσεις» του Νίκου Δένδια: Οι τριγμοί στη ΝΔ και οι ισορροπίες με Μητσοτάκη

Τις τελευταίες ημέρες οι παραπολιτικές στήλες σε όλα τα Μέσα βρήκαν τον νέο τους πρωταγωνιστή. Ο Νίκος Δένδιας φιγουράρει σε κάθε πολιτικό άρθρο, όχι τόσο για την εμπλοκή του ως ΥΠΕΘΑ στην υπόθεση με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όσο με τη συνολική στάση που ακολουθεί σε ένα ακόμη θέμα που προτάσσει η κυβέρνηση.

Διαβάστε ακόμη: H παρέμβαση Δένδια υπέρ Ρούτσι

Η έκφραση «ηγετική εμφάνιση» συνοδεύει για μία ακόμη φορά το όνομα του Κερκυραίου πολιτικού και η αλήθεια είναι πως δεν γίνεται για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Πολλοί είναι εκείνοι που του δίνουν συχνά πυκνά τον τίτλο του «επόμενου αρχηγού» της Νέας Δημοκρατία, χρεώνοντας του πολλές φορές μια ιδιότυπη αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλοντας τον να εκφράζει μια πτέρυγα στο κόμμα που ενδεχομένως να μην συμφωνεί με τις κινήσεις του πρωθυπουργού.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έχει σχολιάσει επισήμως ποτέ κάτι. Το αντίθετο μάλιστα. Ακόμα και στην πρόσφατη ραδιοφωνική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ φρόντισε να ρίξει του όποιους τόνους ανέβηκαν σχετικά με την απουσία του κ. Δένδια από τη συζήτηση της τροπολογίας που αφορούσε το Υπουργείο του, στη Βουλή. Παράλληλα, στις περιπτώσεις που θα διαβάσετε στη συνέχεια, οι κυβερνητικοί κύκλοι φρόντιζαν να ενημερώσουν πως «έχει την εξουσιοδότηση Μητσοτάκη».

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν είναι λίγες οι φορές που τα όποια «παράπονα» εκφράζονται από τον αντιπρόεδρο της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη. Παρουσιάσαμε άλλωστε στο Reader όλες οι φορές που ο κ. Γεωργιάδης έριξε τα «βέλη» του στον Νίκο Δένδια.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ο νυν υπουργός Εθνικής Άμυνας, παρουσιάζεται ως ο δημοφιλέστερος υπουργός της κυβέρνησης, και μάλιστα σε μία μακρά περίοδο, δείχνοντας να υπερέχει στη δημοφιλία των συναδέλφων του.

Δημοσκόπηση Alco | Αlpha

Ο καυγάς με τον Τσαβούσογλου στην Άγκυρα

Το πρώτο «χτύπημα» ήρθε πριν από τέσσερα χρόνια, μέσα στην Τουρκία. Η, σε ζωντανή σύνδεση, αντιπαράθεσή του, ουσιαστικά ο καυγάς, με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ιδιαίτερα ο αυστηρός τρόπος με τον οποίο του απάντησε, δεν έφερε μόνο την οργή του Τούρκου πολιτικού, αλλά και την καθολική αποθέωση από το ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Θυμίζουμε πως ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του (ΛΙΝΚ) είχε χαιρετίσει τη στάση Δένδια στην Άγκυρα.

Λίγες ώρες μετά από τα όσα διαδραματίστηκαν στην Τουρκία, η κυβέρνηση φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως «Ο Δένδιας είχε ρητή εντολή Μητσοτάκη να απαντήσει, αν προκληθεί».

Οι σχέσεις Δένδια - Τσαβούσογλου αναθερμάνθηκαν, ιδιαίτερα μετά από τους σεισμούς στην Τουρκία και τις αγκαλιές στο αεροδρόμιο των Αδάνων, το 2023, ήταν όμως οι τελευταίες ως ομόλογοι, μιας και μετά από τις εκλογές του ίδιου έτους ο Νίκος Δένδιας μετακινήθηκε από το ΥΠΕΞ στο ΥΠΕΘΑ. Ο ίδιος ωστόσο είχε λάβει τα πρώτα... γαλόνια.

Η διαγραφή του Μπογδάνου

Λίγους μήνες μετά από τα όσα συνέβησαν στην Άγκυρα, ο Νίκος Δένδιας θα επανέλθει στην επικαιρότητα, με μία ακόμη «αρχηγική» εμφάνιση, αυτή τη φορά στα εσωτερικά του κόμματος.

Κατά την συζήτηση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για την στρατιωτική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας, ο Νίκος Δένδιας, άδειασε τον τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μπογδάνο για το αντικομμουντισκό του παραλήρημα από το βήμα.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια προβολής στη σύγχρονη πολιτική ζωή των οδυνηρών στιγμών της χώρας στο παρελθόν για την αποκόμιση κομματικού οφέλους είναι απαράδεκτη. Και η συμπαράταξη με τον Κασιδιάρη είναι απαράδεκτη. Και διαχρονικά, η κατάθεση στεφάνου με τη Χρυσή αυγή είναι επίσης απαράδεκτη και είναι ώρα να σοβαρευτούμε αυτή την ώρα που η χώρα αντιμετώπιζε εθνική απειλή. Και όσο εκπροσωπώ εγώ την κυβέρνηση εδώ δεν θα ξαναγίνει ανεχτή στην αίθουσα αυτή τέτοια προσπάθεια, για να είμαστε συνεννοημένοι όλοι» είχε αναφέρει ο κ. Δένδιας, ανοίγοντας την πόρτα της εξόδου του κ. Μπογδάνου από τη ΝΔ, κάτι που έγινε εντός της ημέρας, με τη διαγραφή του και το ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη.

Η εκδήλωση με τους πρώην και ο Δένδιας που «δεν διαγράφει»

Το όνομα του κ. Δένδια, συνδέθηκε και πάλι με τις παρασκηνιακές στήλες, μόλις τον περασμένο Μάρτιο, με αφορμή την εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πεντάγωνο, για τα αποκαλυπτήρια της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση είχαν παραβρεθεί μεταξύ άλλων οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Όχι όμως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την επόμενη ημέρα οι εφημερίδες βρήκαν την... τροφή που αναζητούσαν. «Η μεγαλύτερη αντικυβερνητική συγκέντρωση έπειτα από αυτή για τα Τέμπη παίζει να ήταν η χθεσινή στο Πεντάγωνο» έγραψε η στήλη Θεωρείο στην Καθημερινή. Η Εστία από την πλευρά της έκανε λόγο για «ένδειξις προτιμήσεως προς τον κ. Δένδια στην αθόρυβη κούρσα διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία», ενώ Τα Νέα στη στήλη Μικροπολιτικός σημείωναν πως ο Νίκος Δένδιας «δεν διαγράφει τους δυο πρώην» αναφορικά με την πρόσκληση και την παρουσία των κ.κ. Καραμανλή και Σαμαρά.

Η αποστάσεις για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Το τελευταίο... επεισόδιο ήρθε μόλις πριν από λίγες ημέρες, με την επιλογή του κ. Δένδια να μην παραστεί στη συζήτηση για την τροπολογία που αφορά το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Στη δήλωση που διένειμε ανέφερε πως: «Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό».

Πώς ερμηνεύεται αυτό; Σύμφωνα με τη στήλη Μαξιμιλιανός στο Reader, συντάσσεται με την κυβερνητική γραμμή, περιγράφοντας τον εθνικό χαρακτήρα του μνημείου, λέγοντας ότι ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί και πρέπει να αποσυνδεθεί από την τρέχουσα επικαιρότητα και αντιπαράθεση. Μάλιστα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του την επόμενη ημέρα τόνισε πως επικοινώνησε με τον Νίκο Δένδια και ο υπουργός δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για την τροπολογία, σχολιάζοντας έτσι την απουσία από τη Βουλή.