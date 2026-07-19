Μητσοτάκης: «9 από τις 13 υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρχειοθετήθηκαν - Διασύρθηκαν τα στελέχη μας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε στη σημερινή του ανασκόπηση επί του ζητήματος των διώξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά τεσσάρων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αρχειοθέτηση της πλειονότητας των παρελθόντων υποθέσεων γαλάζιων πολιτευτών για το σκάνδαλο αγροτικών ενισχύσεων, προβλέποντας πως θα «πρυτανεύσει» και για τις τελευταίες η δικαιοσύνη.

Έγραψε συγκεκριμένα πως «σχετικά με το Κράτος Δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το τεκμήριο αθωότητας. Δυστυχώς, η κατά τα άλλα «θεσμικά ευαίσθητη» αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μητσοτάκης: «9 από τις 13 υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν»

Η αρχειοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά οφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Το ίδιο τεκμήριο, βέβαια, ισχύει και για τα υπόλοιπα τέσσερα στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημμεληματικές πράξεις, με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά.

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Ταυτόχρονα, θυμίζω ότι το ξερίζωμα κάθε πρακτικής που οδηγούσε σε κατάχρηση αγροτικών ενισχύσεων αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας. Θυμίζω ότι έχουν ασκηθεί διώξεις σε πάνω από 2.900 φυσικά πρόσωπα που με βάση τις αρχές έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις ενώ ήδη έχουν υπάρξει και οι πρώτες καταδικαστικές αποφάσεις».

Μητσοτάκης: «Καταγράφουμε πρόοδο στο κράτος δικαίου»

Θέλω τώρα να σταθώ στη φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα προοδεύει σταθερά και μετρήσιμα.

Από το 2020 μέχρι σήμερα οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν μειωθεί από επτά σε τέσσερις, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφεται πρόοδος σε όλες τις συστάσεις του προηγούμενου έτους.

Δέκα κράτη-μέλη έχουν φέτος περισσότερες συστάσεις από τη χώρα μας και πέντε κράτη μέλη ίδιο αριθμό συστάσεων με εμάς. Η Ελλάδα επομένως με βάση τα πλέον επίσημα ευρωπαϊκά συγκριτικά δεδομένα δεν είναι μια «δυστοπία» κακών θεσμών και ελλειμματικού κράτους δικαίου, όπως θέλει να την παρουσιάζει η αντιπολίτευση.

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Αυτά είναι τα αντικειμενικά δεδομένα μιας συγκριτικής ευρωπαϊκής αξιολόγησης που εφαρμόζει τα ίδια κριτήρια για όλους. Και γι’ αυτό έχει μεγαλύτερη αξία από τις ισοπεδωτικές αφηγήσεις που επιμένουν να μηδενίζουν κάθε θετική εξέλιξη.

Αυτό, ασφαλώς, δεν αποτελεί λόγο εφησυχασμού. Αντίθετα, είναι κίνητρο να προχωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα. Η συνταγματική αναθεώρηση που προτείνουμε περιλαμβάνει σημαντικές θεσμικές αλλαγές για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, τη θωράκιση της λογοδοσίας, την προστασία των δημοσιογράφων και τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθέτησης.

Παράλληλα, υλοποιούμε νέες πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διαφθοράς, το ψηφιακό μητρώο υποθέσεων διαφθοράς, την ολοκλήρωση του πλαισίου προστασίας των δημοσιογράφων από καταχρηστικές αγωγές, την ενίσχυση του διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τη βελτίωση του πλαισίου διαφάνειας και ελέγχου του lobbying.

Στόχος μας είναι η επόμενη έκθεση να περιλαμβάνει ακόμη λιγότερες συστάσεις και, έως το 2030, η Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις 20 καλύτερες χώρες του κόσμου στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στη λειτουργία ισχυρών, διαφανών και αποτελεσματικών θεσμών. Γιατί μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα δεν αρκεί να αναπτύσσεται οικονομικά πρέπει να βελτιώνεται διαρκώς και στην ποιότητα της δημοκρατίας της.