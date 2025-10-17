Οι βολές Μητσοτάκη προς... δεξιά και αριστερά στην πολύωρη μάχη στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Ως ευκαιρία για την ανάδειξη των δύο κόσμων της κυβέρνησης της ΝΔ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και των σύγχρονων διαχωριστικών γραμμών, περιγράφουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού τη χθεσινή πολύωρη μάχη στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, μιλώντας για σύγκρουση της υπευθυνότητας και της σθεναρής υπηρέτησης των εθνικών συμφερόντων στην πράξη έναντι της ανευθυνότητας και των ανέξοδων κραυγών.

Και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξάλλου εκπέμποντας σε υψηλούς τόνους απέκρουσε τα αντιπολιτευτικά πυρά που έχει δεχτεί για το συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής, μιλώντας για «ετοιμοπόλεμους από την ασφάλεια του καναπέ τους», δήθεν μαχόμενους από τα «χαρακώματα του υπολογιστή τους» και «επαναστατική γυμναστική» ορισμένων, για να υπερασπιστεί τις κυβερνητικής πρωτοβουλίες ως αποδεικτικές μιας ενεργής διπλωματίας στο πεδίο λέγοντας όχι στη «φοβική αδράνεια» του παρελθόντος.

Κυβερνητικές πηγές σημείωναν ότι η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών κατέδειξε τις αντιφατικές θέσεις των αρχηγών της αντιπολίτευσης στα κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. «Θέσεις που αντικατοπτρίζουν μια εντελώς ξύλινη και ιδεοληπτική προσέγγιση της σημερινής γεωπολιτικής πραγματικότητας», σχολίαζαν χαρακτηριστικά. Ενώ συγκρατούσαν και την υποκρισία τους την οποία ανέδειξε εμμέσως ο Πρωθυπουργός, καρφώνοντάς τους ότι άλλα λένε πίσω από τις κλειστές πόρτες του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και άλλα δημόσια.

Η αποτίμηση της κοινοβουλευτικής μάχης

Κυβερνητικά στελέχη επισήμαιναν ότι η σφοδρή κοινοβουλευτική αντιπαράθεση ανέδειξε και την ανωτερότητα του Πρωθυπουργού σε αντιπαραβολή με τις μικροκομματικές παρωπίδες των πολιτικών του αντιπάλων, καθώς και την ορθή και δίκαιη ανάγνωση της ιστορίας εκ μέρους του εν αντιθέσει με την προσπάθεια άλλων πολιτικών αρχηγών να «μικρύνουν» τα εθνικά επιτεύγματα της ΝΔ.

Μεταξύ άλλων τόνιζαν το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης πίστωσε δημόσια στον Κώστα Σημίτη την επιτυχία εσόδου της Κύπρου στην Ε.Ε χωρίς να έχει επιλυθεί το Κυπριακό, σε αντίστιξη με τον Νίκο Ανδρουλάκη που απέφυγε να παραδεχτεί ως τη μεγαλύτερη εθνική επιτυχία αυτή του Κωνσταντίνου Καραμανλή για την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Αλλά και την «άκομψη έως μικρόψυχη» όπως τη χαρακτήριζαν τοποθέτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διάσκεψη Ειρήνης για τη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ, την οποία ο κ. Μητσοτάκης αντέκρουσε με το δηκτικό σχόλιο περί «Go back κύριε Τραμπ» παραφράζοντας με νόημα το «Go back madame Μέρκελ» του Αλέξη Τσίπρα, για να τον ψέξει εμμέσως για λαϊκισμό α λα παλιού ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκρατούσαν επίσης την προβολή της σύγκρισης όσων έχει πετύχει η κυβέρνηση της ΝΔ για την αναβάθμιση του κύρους της χώρας στο εξωτερικό, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει πλέον στη λήψη αποφάσεων της Ευρώπης, αλλά και τα απτά αποτελέσματα από τη στάση της κυβέρνησης σε όλα τα μέτωπα: ευρωπαϊκό, αμερικανικό, ελληνοτουρκικό, μεσανατολικό.

Στα στιγμιότυπα που άφησαν το στίγμα τους στη χθεσινή συζήτηση άλλωστε ήταν η οξεία κόντρα με τον Σωκράτη Φάμελλο περί χώρας που είχε γίνει «ρεντίκολο» στην Ευρώπη επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Μηνύματα Μητσοτάκη σε ΕΕ και Τουρκία

Ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Πρωθυπουργός άδραξε την ευκαιρία να εκπέμψει εκ νέου ηχηρά και ξεκάθαρα μηνύματα στην Τουρκία και στην Ε.Ε, επαναλαμβάνοντας πως όσο η Τουρκία δεν αποσύρει το casus belli και τη θεωρία των Γκρίζων Ζωνών στο Αιγαίο η Ελλάδα θα προβάλλει βέτο σε πιθανή συμμετοχή της στον ευρωπαϊκό κανονισμό SAFE.

Ενώ απορρίπτοντας κατηγορηματικά αιτιάσεις περί ενδοτικότητας της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στον Ταγίπ Ερντογάν, διαβεβαίωσε ότι «επιδιώκουμε το διάλογο αλλά δεν ανοίγουμε καμία συζήτηση για θέμα κυριαρχίας. Θέλουμε τη συνεργασία, αλλά υποστηρίζουμε ενεργά στο πεδίο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με πράξεις και όχι με λόγια».

Στα μείζονα καταγράφεται από το κυβερνητικό στρατόπεδο και η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για προκαταρκτική κοινή κατανόηση με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση για τη διασφάλιση στο διηνεκές αναλλοίωτου του χαρακτήρα της Μονής Σινά και την απαγόρευση οποιασδήποτε μετατροπής της, καθώς και για την πρόθεση της κυβέρνησης να καλέσει όλα τα παράκτια κράτη της Ανατολικής Μεσογείου σε μια κοινή συνάντηση- ένα forum όπου θα εξεταστούν από κοινού όλα όσα μας απασχολούν, ως δείγμα ότι η Ελλάδα δεν φοβάται καθώς έχει πυξίδα της τη νομιμότητα και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στρατό στην Ουκρανία, ενώ θα διεκδικήσει ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα.

Στο «μενού» ΟΠΕΚΕΠΕ και... Τσίπρας

Παράλληλα, υιοθετώντας και ο ίδιος την εντολή που έχει δώσει στο Υπουργικό Συμβούλιο για άμεσες απαντήσεις στην προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και τα fake news της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός σήκωσε το γάντι και όλα τα καυτά ζητήματα για τα οποία βάλλεται.

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας «θα έρθει στην Εξεταστική όποιος θέλετε: και ο “κ. Φραπές”, και ο “κ. Χασάπης” και ο “κ. Μανάβης” και ο κ. Μυλωνάκης και όποιος θέλετε. Εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο» και σχολιάζοντας ότι η ανάδειξη της διαχρονικότητας του σκανδάλου διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων προβληματίζει πλέον ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Ενώ με φόντο τις πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τα ανοιχτά σενάρια για ίδρυση νέου κόμματος, φρόντισε καρφώνοντας τον Σωκράτη Φάμελλο για υπεράσπιση της πολιτικής ενός Πρωθυπουργού που «σας άφησε στα κρύα του λουτρού και έφυγε από το κόμμα σας» μέμφθηκε ουσιαστικά τον ίδιο τον κ. Τσίπρα.

Προηγουμένως άλλωστε είχε κατακεραυνώσει την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο στο τιμόνι.