Οι βουλευτές θα «τρώνε» mute: Πότε έρχεται ο κόφτης για τον χρόνο ομιλίας στη Βουλή

Εντός ολίγων εβδομάδων έρχεται στη Βουλή ο νέος κόφτης στα μικρόφωνα του βήματος και των εδράνων, για τους βουλευτές που παραβιάζουν τους χρόνους ομιλίας, με το νέο σύστημα να εγκαινιάζεται τον Οκτώβριο.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε πως έχουν αρχίσει οι αναγκαίες δοκιμές, με το απαραίτητο λογισμικό να έχει ήδη εγκατασταθεί, ενώ απομένει ένα τεχνικό ζήτημα για να συμπληρωθεί ο εξοπλισμός.

Για την εφαρμογή του «κόφτη» θα πρέπει να υπάρξει και αλλαγή και στον Κανονισμό της Βουλής, που είναι πιθανό να συνοδευτεί από τις επικείμενες τροποποιήσεις στους χρόνους ομιλίας των πολιτικών αρχηγών και των βουλευτών.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, πρόθεση του προεδρείου είναι να αυξηθεί ο προβλεπόμενος χρόνος ομιλίας των βουλευτών, καθώς υπολείπεται σημαντικά εκείνου των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων, χωρίς πάντως ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί κάτι.

Πηγή: ΣΚΑΙ