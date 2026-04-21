«Οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες»: Σάλος μετά τη δήλωση του Κώστα Αρβανίτη

Νέος γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης ξέσπασε μετά τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος δήλωσε ότι οι εκλογές του 2023 ήταν «πειραγμένες».

Μιλώντας στο Open, ο ευρωβουλευτής δήλωσε αναλυτικά: «Αυτό που κάνει σήμερα το Μαξίμου, να θεωρεί ότι υπάρχει εσωτερικός εχθρός - τόσα χρόνια ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά και εξωτερικός τώρα εχθρός - ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί της Ελλάδας;

Είναι αυτοί που μπαζώνουν, που παρακολουθούν και διανέμουν και χαρίζουν το κρατικό χρήμα σε κολλητούς, διαμορφώνοντας πολιτικές συνθήκες και συνειδήσεις.

Για να το πω ανοιχτά. Οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες. Και δεν τολμάει να το πει κανείς ούτε από την αντιπολίτευση». Παράλληλα, εξέφρασε απορία για την αλλαγή των εκλογικών αποτελεσμάτων σε περιοχές όπως η Κρήτη και η Δυτική Μακεδονία, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε σύστημα επηρεασμού της κοινής γνώμης. Όπως είπε, οι σχετικές επισημάνσεις είχαν γίνει ήδη από το 2023.

Κώστας Αρβανίτης: Αντιδράσεις μετά τη δήλωση για τις εκλογές του 2023

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη για τις εκλογές του 2023.

Πρώτη αντίδραση ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία και τον Άδωνι Γεωργιάδη στην εκπομπή «10 Παντού» στο Open.

«Δεν μπορεί να δημιουργεί μείζων πολιτικό θέμα ο κύριος Αρβανίτης. Μην του δίνουμε μεγαλύτερο μπόι από αυτό που έχει. Ο κύριος Αρβανίτης είπε μια ανοησία», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Την ίδια στιγμή, απόσταση πήραν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από την άποψη του κύριου Αρβανίτη, όπως για παράδειγμα ο Στέργιος Καλπάκης και τον Κώστα Ζαχαριάδη που υποστήριξαν ότι εννοούσε ότι είχε καλλιεργηθεί ένα σύστημα πελατειακών σχέσεων. Ωστόσο υποστήριξαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα».

