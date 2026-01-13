Οι εκπρόσωποι των μπλόκων που θα λάβουν μέρος στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό: Τα 25 ονόματα

Το μεσημέρι της Τρίτης (13/01) έγιναν γνωστά τα ονόματα των εκπροσώπων των μπλόκων των αγροτών που τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου και θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 3 το μεσημέρι.

Ο εκπρόσωποι των μπλόκων και των οργανώσεων είναι οι παρακάτω:

Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Όπως προκύπτει από τη σύνθεση, η εκπροσώπηση είναι αντιπροσωπευτική από όλη τη χώρα καθώς:

Είναι εκπρόσωποι 14 μπλόκων και άλλων οργανώσεων,

Περιλαμβάνονται και ορισμένοι που ήταν στο μέτωπο του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου.

Αγρότες από Μάλγαρα: Ζητούν νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ολοκληρώθηκε πριν λίγο η σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων στον ΤΟΕΒ Κυμίνων και Νέων Μαλγάρων.

Η απόφασή τους είναι νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, και μέχρι τότε θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα ζητούν να γίνει πρώτα η ομάδα των 25 αγροτών και στη συνέχεια να γίνει μια συνάντηση με δέκα άτομα τα οποία θα είναι από τους άλλους κλάδους, δηλαδή κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι.

Σε λίγη ώρα (13.30) αναμένεται να κλείσουν τα Μάλγαρα και θα κλείσει η εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Αθηνών μέχρι να οριστεί το ραντεβού με την κυβέρνηση. Αρχικά θα κλείσει το ρεύμα προς Αθήνα και περίπου στις 14.30, κατόπιν συνεννόησης με την Τροχαία, το ρεύμα που κατευθύνεται προς Θεσσαλονίκη.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, που έχει στηθεί επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό. Ωστόσο, στις 17:00 έχουν προγραμματίσει συνέλευση αγροτοκτηνοτρόφων στην αίθουσα του πρώην δημαρχείου Χαλκηδόνας, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Για σήμερα, οι παραγωγοί δεν έχουν προγραμματίσει κάποια κινητοποίηση, ενώ σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, αύριο το απόγευμα, στον Λαγκαδά θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Και στα Φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένει το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια» και αντιπροσωπεία τους βρίσκεται ήδη στην Αθήνα με άλλους συναδέλφους τους από άλλες περιοχές της Ελλάδας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό, σήμερα στις 15.00, στο Μέγαρο Μαξίμου. Το τι μέλλει γενέσθαι και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους σε επίπεδο κινητοποιήσεων θα αποφασιστεί σε γενική τους συνέλευση μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Η εικόνα σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των παραγωγών στον κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, με κατεύθυνση προς Βέροια, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν σε κάποιον αποκλεισμό. Αντιπροσωπεία τους βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς να περιλαμβάνεται αποκλεισμός δρόμου.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Με παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, ενώ παραμένει το μπλόκο των αγροτών από τον Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας. Την ίδια ώρα, οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους εξακολουθούν να βρίσκονται στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου - Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Τα μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στο νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, όπου οι παραγωγοί μετέβησαν χθες αιφνιδιαστικά από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Σήμερα το απόγευμα θα έχουν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να καθορίσουν την επόμενή τους στάση και δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσουν αμέσως μετά και κάποια συμβολική κινητοποίηση.

Με παρατεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν οι παραγωγοί στον κόμβο των Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού. Το τι μέλλει γενέσθαι και αν θα υπάρξει περαιτέρω κινητοποίηση με αποκλεισμό θα αποφασιστεί σε γενική συνέλευση, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 15:00.

Παράλληλα, σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες στη διασταύρωση Κοκκινογείων - Προσοτσάνης, ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής, που οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου, αλλά και προς την πόλη της Δράμας.