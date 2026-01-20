Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι χθεσινές (19/01)δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με το θέμα των αμβλώσεων που εκτός από τις αναφορές της για τα δικαιώματα του εμβρύου, σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει ένας δημόσιος διάλογος.

Τραβώντας μια διαχωριστική γραμμή με την πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων και ανασύροντας ένα θέμα που έχει λυθεί και νομοθετηθεί εδώ και 40 χρόνια η κα. Καρυστιανού δίνει το στίγμα της για το πού θέλει να κινηθεί.

Αν και η ίδια έχει μιλήσει για υπερβάσεις των ιδεολογικών ταυτοτήτων μην τοποθετώντας το υπό ίδρυση νέο κόμμα ούτε στα δεξιά ούτε στα αριστερά με αυτή την τοποθέτηση δείχνει που θέλει να τοποθετηθεί στο πολιτικό σκηνικό.

Το σίγουρο είναι πως πολίτες που κινούνται στην κεντροαριστερά κρατούν αποστάσεις από τέτοιες θέσεις οι οποίες αγγίζουν τους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους.

Βέβαια η πρώτη πρόεδρος του συλλόγου συγγενών των θυμάτων των Τεμπών έχει επιλέξει να ακυρώσει το δίπολο αριστεράς - δεξιάς κάτι που έχει επιχειρήσει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ωστόσο με τελείως διαφορετικό τρόπο.

Το ζήτημα είναι πώς η κα. Καρυστιανού εμφανίστηκε να είναι συμπαθής τόσο σε δεξιούς όσο και σε αριστερούς πολίτες μέσα από την μάχη για την δικαίωση της κόρης της και έτσι στα πρώτα της βήματα δεν ήθελε να προχωρήσει σε διαχωρισμούς αλλά με το αίτημα δικαιοσύνη και κάθαρση να ενώσει πολίτες ανεξαρτήτως πολιτικών καταβολών.

Ωστόσο στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ακούγοντας τις απόψεις επάνω στο θέμα των αμβλώσεων καταλήγουν στο συμπέρασμα πως με αυτές τις αναφορές στοχεύει στα δεξιά και πιο ακροδεξιά ακροατήρια.

Μάλιστα εκτιμούν ότι όσο περισσότερο ξεδιπλώνει την ατζέντα της τόσο περισσότερο θα είναι ορατό πως θα κινηθεί με θέσεις που βρίσκονται κοντά στη «σκληρή δεξιά» μεγαλώνοντας την απόσταση της από τους προοδευτικούς πολίτες.

Άλλωστε στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως τα τελευταία 24ωρα είναι φανερό πως αντλεί ψηφοφόρους κυρίως από την Ελληνική Λύση και τη Νίκη αλλά και από την Πλεύση Ελευθερίας και με χαμηλότερη διείσδυση από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνοντας και εκεί ένα σημαντικό ποσοστό.

Βέβαια οι εκλογές του 2027 είναι μακριά και έως τότε σίγουρα θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ποιοι πολίτες θα την ακολουθήσουν. Πάντως το ενδιαφέρον θα εστιαστεί μετά τις ανακοινώσεις των κομμάτων τόσο της Μαρίας Καρυστιανού όσο και του Αλέξη Τσίπρα όπου τότε θα μπορούν να καταγράφουν ξεκάθαρα και στην πρόθεση ψήφου.

Και αν και σε εκείνη την περίοδο εξακολουθήσει η κα. Καρυστιανού να επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στον πρώην πρωθυπουργό επιθυμώντας ενδεχομένως και τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του να την ακολουθήσουν.