Τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας περί μίας και μοναδικής διαφοράς μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, επανέλαβε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός λίγες μέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών, με φόντο τις νέες αναθεωρητικές κορώνες της γείτονος για τις δηλώσεις του αναφορικά με το αναφαίρετο και μονομερές δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και στο Αιγαίο όταν το κρίνει κατάλληλο.

«Ωστόσο, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε εργαστεί με εποικοδομητικό τρόπο ώστε να αποκλιμακώσουμε τις εντάσεις και να αναγνωρίσουμε πως, ακόμη και αν δεν μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα -το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και πολλές δεκαετίες- μπορούμε να διατηρούμε μια λειτουργική και παραγωγική σχέση σε επιμέρους τομείς», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο περιοδικό Foreign Policy. Και θέτοντας το στόχο της ελληνικής πλευράς πρόσθεσε: «θα μεταβώ στην Άγκυρα, θα διατυπώσω ξεκάθαρες θέσεις ως προς τη βασική μας διαφορά, αλλά και με στόχο να αξιοποιήσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια».

Όπως μεταδίδουν κυβερνητικές πηγές η επίσκεψη του Πρωθυπουργού και κυβερνητικού κλιμακίου στην Άγκυρα την επόμενη Τετάρτη στοχεύει «στη διατήρηση και την ενίσχυση των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας» αλλά και την εδραίωση – όπως τόνισε και ο ίδιος – μιας λειτουργικής σχέσης με την Άγκυρα, ιδίως σε μια διεθνή συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητα και αστάθεια.

«Αναγνωρίζουμε (σ.σ. και ο Τ. Ερντογάν) ότι στην ευρύτερη περιοχή μας υπάρχουν ήδη αρκετά προβλήματα, δεν υπάρχει λόγος να προσθέσουμε βαθμούς πολυπλοκότητας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Εκτίμησε μάλιστα ότι δεν υπάρχουν «ουσιαστικοί κίνδυνοι κλιμάκωσης» της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ξεκαθάρισε όμως πως σε κάθε περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας. Ενώ επέμεινε στη θεμελιώδη αρχή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς.

«Αμοιβαία βούληση για συνέχιση του διαλόγου»

Παρά την προκλητική ρητορική του τουρκικού Υπουργείου Αμύνης (για τα 12 μίλια) που ήγειρε υποψίες περί προσπάθειας να τορπιλιστεί η συνάντηση στην Άγκυρα και τη δεδομένη απουσία σύγκλισης στα ακανθώδη ζητήματα, αμφότερες οι πλευρές κρατούν χαμηλά τους τόνους.

Και επιλέγουν να εστιάσουν στη θετική ατζέντα πάνω στην οποία μπορούν να οικοδομήσουν νέα οφέλη για τους δύο λαούς, επιδιώκοντας να εκπέμψουν το μήνυμα ότι εξακολουθεί να υπάρχει αμοιβαία βούληση για συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών σε ανώτατο επίπεδο.

Για τα 12 μίλια άλλωστε απάντησε κατάλληλα και με σαφήνεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας πως «δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για Διεθνές Δίκαιο και ταυτόχρονα για το δόγμα της “Γαλάζιας πατρίδας”, το εκτός οποιασδήποτε λογικής αφήγημα των “γκρίζων ζωνών”».

Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί πως η αδυναμία σύγκλισης στο μείζον δεν αναιρεί τη δυνατότητα αποφυγής εντάσεων και μεγάλων κρίσεων όπως αυτές που καταγράφηκαν στο παρελθόν. Η, δε, ταυτόχρονη ανακοίνωση Ελλάδας και Τουρκίας για το 6ο ΑΣΣ υπό την προεδρία των δύο ηγετών στις 11 Φεβρουαρίου λίγη μόλις ώρα μετά τα «πυρά» του τουρκικού ΥΠΕΘΑ, συνιστά σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη δείγμα ότι παρά τις εσωτερικής κατανάλωσης «πύρινες» δηλώσεις, και η Άγκυρα επιθυμεί εξίσου αυτή τη συνάντηση και τους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

«Διάλογος για εμάς σημαίνει διεκδίκηση»

Ενδεικτική θεωρείται και η υποβάθμιση της αντίδρασης εκ μέρους τουρκικών πηγών, που επισήμαιναν για το ζήτημα των 12 ναυτικών μιλίων, πως ξεκαθάρισαν απλώς την πάγια θέση τους όπως το πράττει σε κάθε ευκαιρία και ο έλληνας Πρωθυπουργός, δηλώνοντας ότι η τουρκική προεδρία ασχολείται με την προετοιμασία νέων συμφωνιών εμπορικού και οικονομικού περιεχομένου που μπορούν να υπογραφούν στο επικείμενο ΑΣΣ.

«Παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτηση για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς μας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις», τονίζουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού, παραπέμποντας, μεταξύ άλλων, στη μείωση της παραβατικότητας στον αέρα, την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό με αποτέλεσμα τη μείωση των ροών και στην εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου. «Πιστεύουμε στον διάλογο. Διάλογος για εμάς σημαίνει διεκδίκηση και σε καμία περίπτωση υποχώρηση ή οποιαδήποτε συζήτηση ζητημάτων κυριαρχίας ή κόκκινων γραμμών», τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρώτη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο ενάμιση χρόνο μετά από το τετ α τετ που είχαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και η συνεδρίαση του ΑΣΣ «είναι σημαντικές και αναμένεται να υπογραμμίσουν την αναγκαιότητα των ανοικτών διαύλων για την αποφυγή κρίσεων και την αποκλιμάκωση εντάσεων». Για την Αθήνα άλλωστε η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις λειτουργεί προς όφελος της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.