Μια πολύ ευαίσθητη ισορροπία επιχειρεί εδώ και καιρό να τηρήσει η Αθήνα, κινούμενη μεταξύ της απόφασης και ανάγκης να μη διαταραχθεί η στρατηγική συμμαχία που έχει συγκροτήσει με το Ισραήλ, χωρίς ταυτοχρόνως να πλήξει τις καλές σχέσεις που έχει καλλιεργήσει με τις αραβικές χώρες και φυσικά να μείνει πιστή στην πάγια θέση της υπέρ του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ευθυγραμμιζόμενη και με την Ε.Ε. Κι όλα αυτά ενώ το κύμα οργής κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου στην Ευρώπη εντείνεται ενόψει και της ολοκληρωτικής κατάληψης της Γάζας.

Για την Ελλάδα η στρατηγική σύμπλευση με το Ισραήλ έχει βαρύνουσα σημασία, αφενός υπό το πρίσμα της εθνικής ασφάλειας λόγω του ρόλου της ως ανασταλτικού παράγοντα απέναντι στην επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, αφετέρου σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής λόγω της πρόσβασης που διαθέτει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στην Ουάσιγκτον επί της Προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Συνεπώς η στρατηγική κατεύθυνση δεν αναμένεται να αλλάξει.

Την ίδια ώρα, βασιζόμενη στη φιλοσοφία που έχει διατυπώσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι «κάποιες φορές οι φίλοι πρέπει να λένε σκληρές αλήθειες στους φίλους» και παραμένοντας πιστή στο στόχο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας, η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που πιέζουν την Ιερουσαλήμ να διευκολύνει τις διόδους διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους άμαχους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στη διακεκαυμένη ζώνη.

Ήδη άλλωστε προχώρησε στη ρίψη 8,5 τόνων τροφίμων στην περιοχή με δύο μεταγωγικά αεροσκάφη της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, σε στενό συντονισμό με ευρωπαίους εταίρους και τις ιορδανικές αρχές. Ενώ, υπό το ρόλο της Ελλάδας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η χώρα μας μαζί με Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία και Σλοβενία ζήτησαν την ανάκληση της επέκτασης της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών γνωρίζουν καλά ότι υπό το βάρος των τελευταίων εξελίξεων η πίεση της κοινής γνώμης θα αυξηθεί, εξού και φροντίζουν να αναδεικνύουν τη λεπτή ισορροπία που κρατά η χώρα μας έναντι αυτών, διασφαλίζοντας τα ελληνικά συμφέροντα και κινούμενη όποτε αυτό απαιτείται επικριτικά έναντι των κινήσεων του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Αυτή τη στρατηγική άλλωστε ακολουθούν κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Διπλωματικά εντός της Ευρώπης η Ελλάδα ταυτίζεται με την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων και την απρόσκοπτη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, την οποία διατύπωσε πρόσφατα τόσο στον κ. Νετανιάχου όσο και στον Πρόεδρο του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ. Τηρώντας, δε, τις απαιτούμενες ισορροπίες και επιδεικνύοντας μεγάλη διπλωματική κινητικότητα, προ ημερών επικοινώνησε και με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας που θα αποσκοπεί στη λύση των δύο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια.