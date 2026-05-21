Στα σημερινά αποκαλυπτήρια του κόμματος της η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να παρουσιάσει επίσης μία σειρά προσώπων που την περιβάλλουν και αποτελούν συμβούλους της για μια σειρά κρίσιμα θέματα. Βεβαίως παρών θα είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο γνωστός δημοσιογράφος που έχει αναλάβει την επικοινωνία του κόμματος, αλλά και η εξ απόρρητων της, δικηγόρος Μαρία Γρατσία που θα πετάξει το πρωί από την Αθήνα. Μπορεί πολλά να ακούγονται και πολλοί να πλασάρονται στο πλευρό της, με τη σημερινή παρουσίαση όμως η Καρυστιανού θέλει να δώσει στίγμα ως προς το ποιοι είναι οι πραγματικοί συνομιλητές της. Και βεβαίως θα υπάρχουν αρκετές παρεμβάσεις από Έλληνες του εξωτερικού.

Αρχίζουν περιοδείες

Μετά την ίδρυση του κόμματος και την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές στον Άρειο Πάγο την Παρασκευή, ξεκινάει αυτό που λέμε μία πορεία στον λαό. Η Καρυστιανού θα γυρίσει πολλές πόλεις της Ελλάδας, μιλώντας με τοπικούς πυρήνες.

Οι μετάνοιες του Νατσιού

Ο Δημήτρης Νάτσιος είναι θεοσεβούμενος άνθρωπος, γι’ αυτό και άρχισε ήδη από τώρα το διακριτικό φλερτ με τη Μαρία. Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ αντιλαμβάνεται ότι το κόμμα του ψυχορραγεί, γι’ αυτό ανοίγει και παράθυρο συνεργασίας μαζί της. Αγνοεί όμως ότι ίδια δεν θέλει να λειτουργήσει ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για αποτυχημένους πολιτευτές, ενώ στο πλευρό της έχει και μια σειρά ανθρώπους που έχουν συγκρουστεί σκληρά μαζί του το προηγούμενο διάστημα.

Η πρόταση μομφής του ΠΑΣΟΚ

Στη Βουλή σέρνεται εδώ και μερικές ημέρες η έντονη φημολογία πως το ΠΑΣΟΚ θα ετοιμάσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Δυο ημερομηνίες φαίνονται πιθανές: η ερχόμενη Παρασκευή, που θα ακολουθήσει την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές η οποία αναμένεται να μην υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία αλλά και η Δευτέρα. Στο δεύτερο σενάριο θεωρείται πιθανό να «σκεπάσει» επικοινωνιακά την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ πάλι λέω πως στην εποχή των social, εάν το δικό σου μήνυμα είναι ισχυρό, δεν σε σκεπάζει κανείς.

Στα βήματα του Κυριάκου ο Τσίπρας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι και η διεργασία στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα για τα αποκαλυπτήρια του δικού του κόμματος, την ερχόμενη Τρίτη στο Θησείο. Το σημείο που έχει επιλεγεί είναι μία εσοχή στην Αποστόλου Παύλου, με φόντο την Ακρόπολη, εκεί όπου θα στηθεί ένα πόντιουμ με κεντρικό ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το σημείο είχε επιλέξει για φινάλε της προεκλογικής περιόδου και το καλοκαίρι του 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το πήγε γούρι.

Θα έρθουν οι Αμερικανοί;

Στη Σούδα πάει κόσμος κι έρχεται, μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα τη βάση επισκέφτηκε η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Στη χθεσινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών η εκπρόσωπος του υπουργείου δεν έδωσε καμία πληροφορία για πιθανή επίσκεψη του ίδιου του Αμερικάνου Προέδρου ή στελεχών της κυβέρνησης του αν και ακούω πως ένα πιθανό σενάριο θέλει τον Πρόεδρο Τραμπ να κατεβαίνει για λίγες ώρες στη Σούδα στη διαδρομή του προς Τουρκία για την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εάν τελικά πάει.