Οι «μπηχτές» σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη: Ποιος κάνει τελικά αντιπολίτευση

Η... μάχη στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στον χώρο της Κεντροαριστεράς έχει φουντώσει ιδιαίτερα μετά από την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο. Τη στιγμή μάλιστα που στο ΠΑΣΟΚ... μετρούν λάθη στην προσπάθεια να καλύψουν τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως έγραψε η στήλη Μαξιμιλιανός στο Reader, πως στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως η Μιλένα Αποστολάκη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην εξεταστική ωστόσο αντιλαμβάνονται πως αυτό δεν το πιστώνεται δημοσκοπικά το κόμμα. Κι αυτό γιατί τα πάντα τα σκεπάζει η παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ωστόσο, στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχουν κι αυτοί που θεωρούν ότι ο Ανδρουλάκης σύρθηκε από την αντισυστημική αντιπολίτευση σε μια σειρά ζητημάτων από τα οποία το ΠΑΣΟΚ, ως κόμμα με κυβερνητικό παρελθόν, δεν μπορεί να αποκομίσει πολιτικά οφέλη.

Ο Αλέξης Τσίπρας και οι μπηχτές από τους πρώην

Σύμφωνα με τον Μαξιμιλιανό που επικαλείται την πολιτική πιάτσα, ο Τσίπρας θα επιδιώξει την ίδρυση ενός προσωποπαγούς φορέα που δεν θα ενθυλακώνει τους πρώην του ΣΥΡΙΖΑ και πως στις επερχόμενες εκλογές θα επιδιώξει την εξαΰλωση του κόμματος ώστε αφενός ο ίδιος να κερδίσει τις ψήφους των αριστερών κι αφετέρου να πάρει μαζί του αυστηρά μόνο όσους μπορούν κάτι να του προσφέρουν εκλογικά. Το θέμα είναι πως στην Κουμουνδούρου έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν.

Παράλληλα, υπάρχουν και τα καρφιά, ιδιαίτερα μετά από το απερίγραπτο περιστατικό με τη βιαιοπραγία του Νίκου Παππά εναντίον δημοσιογράφου. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που έχει υπάρξει κατά καιρούς κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, έλεγε πως είναι πασιφανές ότι το κριτήριο επιλογών του πρώην Πρωθυπουργού ήταν χείριστο. «Δεν του βγήκε καμία» μου επεσήμανε για τους ανθρώπους που είχε επιλέξει κατά καιρούς - ο Παππάς εθεωρείτο η βέβαιη επιλογή για τον δήμο της Αθήνας μέχρι που τελικά προέκυψε η επιλογή του Κώστα Ζαχαριάδη. Όταν του επεσήμανα ότι ο Παππάς τελικά μπήκε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ επί Κασσελάκη, ο ίδιος άνθρωπος, σκωπτικά μου είπε: «και ο Κασσελάκης, επιλογή Τσίπρα ήταν».

Ηρεμία στη Νέα Αριστερά

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Νέα Αριστερά που είναι προγραμματισμένο να κάνει συνέδριο στα τέλη Γενάρη, ενώ όλα έδειχναν διάσπαση, οι πρόσφατες επικριτικές δηλώσεις Χαρίτση κατά Τσίπρα φαίνεται πως έσωσαν την κατάσταση, αφού έγιναν δεκτές με ικανοποίηση από το δίδυμο Τσακαλώτου-Σακελλαρίδη. Ωστόσο επειδή ένας μήνας είναι αρκετός καιρός στην πολιτική, ας περιμένουμε να δούμε με τι διαθέσεις θα προσέλθουν οι δυο πλευρές μετά τις γιορτές.

