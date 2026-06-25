Αβραμόπουλος όπως Μακάριος; Το ερώτημα δεν ανήκει σε εμένα, αλλά σε κυβερνητικό στέλεχος που έτυχε χθες να παρακολουθεί την πρωινή συνέντευξη του πρώην Επιτρόπου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Είναι προφανές ότι στην κυβέρνηση το ύφος του Αβραμόπουλου και οι αναφορές ότι «δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά» προκάλεσαν έντονη δυσφορία, γι’ αυτό και λίγη ώρα μετά με κομψό τρόπο τον άδειασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην τηλεόραση του open. Όπως θα θυμούνται οι φίλοι της στήλης, ο Μακάριος Λαζαρίδης δεν την πάτησε από την ουσία της υπόθεσης που τον αφορούσε, αλλά περισσότερο από τη συνέντευξη βατερλώ που είχε δώσει στο Οpen με αποτέλεσμα να τον πάρει και αυτόν η μπάλα.

Νομικοί αστεϊσμοί

Ο Αβραμόπουλος έχει αναθέσει την υπόθεση του σε πολύ έμπειρους νομικούς, μεταξύ των οποίων και ο διαχρονικός νομικός του παραστάτης και στενός προσωπικός φίλος Σπύρος Σαγιάς. Η εκτίμηση έμπειρων νομικών που έχουν ρίξει μία πρώτη ματιά και στο έγγραφο του εντάλματος και στο συνοδευτικό παράρτημα είναι ότι από νομικής άποψης είναι ένα όμορφο παραμύθι, μία ιστορία χωρίς ουσιαστική νομική τεκμηρίωση. Γι’ αυτό και το πρώτο πράγμα που θα κάνει πλευρά Αβραμόπουλου είναι να προσφύγει εναντίον της ισχύος του εντάλματος, πριν καν φτάσουμε στην επιτροπή θεσμών της Βουλής για την άρση της ασυλίας. Πολιτικά βεβαίως η συζήτηση είναι εντελώς διαφορετική, αν και δεν βλέπω καμία άλλη επιλογή για τον κ. Αβραμόπουλο παρά να κατέβει και πάλι στην εκλογική περιφέρεια της Ηλείας, κάτι που δεν ήθελε ιδιαίτερα.

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Η τρόικα της Μαρίας

Σαν μπαλόνι αρχίζει και ξεφουσκώνει το κόμμα της Καρυστιανού που χάνει στελέχη και προφανώς ψηφοφόρους που το βλέπουν να δουλεύει στο ρελαντί. Η αποχώρηση του Κοκοτσάκη που ήταν συγκεντρωσιάρχης στην Κρήτη δεν είναι αμελητέα, καθώς το κόμμα ήθελε να ξεκινήσει περιοδείες από εκεί. Τώρα, η αρχηγός Μαρία λέει κάτι νόστιμα ότι υπήρχαν δούρειοι ίπποι και «βαλτοί» μέσα στο κόμμα, όμως η αλήθεια είναι ότι ο Κοκοτσάκης ήταν δικός της τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση των Τεμπών. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι και αυτός και ο πτέραρχος Παπανικολάου λένε στο off ότι το κόμμα διοικείται από μια τρόικα: τη Μαρία, τη Μαρία Γρατσία και τον Νίκο Γαλανό, παλιό βουλευτή που έχει αναλάβει όλη την οργάνωση.

Οργανωτική συγκρότηση και η … μπάλα στην εξέδρα

Και ενώ φεύγουν στελέχη, που είχαν βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού, εκείνη περνάει στην αντεπίθεση. Τις επόμενες ημέρες θα οριστεί ένα προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο καθώς και κάποια κεντρικά όργανα. Στόχος να οργανωθεί το κίνημα μέχρι τις εκλογές ενώ το Συνέδριο του κόμματος θα έρθει μετά τις εθνικές κάλπες. Ο φόβος να χαθεί η δυναμική που αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα αλλά και τα κινηματικά χαρακτηριστικά, μετα το αρχηγικό προφίλ που υιοθετήθηκε, οδηγεί σε δραστικές κινήσεις.

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«Υπουργικό Συμβούλιο» ΕΛΑΣ

Την Παρασκευή, όπως μαθαίνω, θα συνεδριάσει το πρώτο «υπουργικό» της σκιώδους κυβέρνησης Τσίπρα. Αναζητείται ο χώρος ωστόσο η απόφαση έχει παρθεί και ο πρώην πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στους 50 νέους τομεάρχες του και θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές. Μέσα από την εισήγηση Τσίπρα θα δοθεί το στίγμα για τη μάχη των εθνικών εκλογών ενώ θα υπάρξει και ένα περίγραμμα των προγραμματικών θέσεων του κόμματος ΕΛΑΣ. Φαίνεται πως ο κ.Τσίπρας συνεχίζει απερίσπαστος το έργο του δείχνοντας να μην τον απασχολεί τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημειώνουν στελέχη της Κουμουνδούρου θα είναι δύσκολο ο Φάμελλος να κρατήσει το κόμμα όταν ο πρώην πρωθυπουργός δεν δίνει κανένα σήμα για εκλογική συμπόρευση.

Ο Αττικάρχης του ΠΑΣΟΚ

Είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην Αττική το ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας μάλιστα το 2023 μονοψήφια ποσοστά στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες. Γι’αυτό και ακούγεται πως η Χαριλάου Τρικούπη έχει ορίσει ένα πρόσωπο μπαρουτοκαπνισμένο στα οργανωτικά για το δύσκολο έργο της οργάνωσης της Αττικής. Το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη ελπίζει να ανατρέψει την όχι και τόσο ικανοποιητική εικόνα της παράταξης στο λεκανοπέδιο, ενώ σημαντικός είναι ο ρόλος του γραμματέα Βαρδακαστάνη.