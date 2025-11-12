Οι ριζικές αλλαγές Χρυσοχοΐδη για την πάταξη της παραβατικότητας - Από την οπλοκατοχή στις κάμερες

Ένα γενναίο πακέτο μέτρων για την πάταξη της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας στη χώρα βάζει στόχο να εφαρμόσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θέλοντας να καθιερώσει το συναίσθημα ασφάλειας στους πολίτες.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει μιλήσει πολλάκις για τις νέες δύσκολες πρωτοβουλίες που θα πάρει για να βάλει τέλος στα φαινόμενα που ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία.

Η αναφορά του στα επερχόμενα μέτρα για την οπλοκατοχή με αφορμή την υπόθεση στα Βορίζια, δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς υποδηλώνει την πρόθεσή του να «σπάσει το απόστημα» που για δεκαετίες δημιουργούσε μια κατάσταση ανοχής σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Η ανοχή καλλιεργήθηκε επί πολλά χρόνια με ευθύνη και των πολιτικών και των αυτοδιοικητικών. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό… ακόμα και αυτές οι μπαλωθιές που είπατε προηγουμένως, είναι ένδειξη μιας αντίληψης ανοχής, η οποία δυστυχώς αφέθηκε, καλλιεργήθηκε τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

Η αστυνομία δεν μπορεί να αφήσει τους νταήδες και τους μαφιόζους να κυριαρχούν σε έναν τόπο», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «έρχεται διάταξη, ούτως ώστε, εκτός από τα πολεμικά όπλα, που είναι κακούργημα η οπλοκατοχή ή η χρήση, να είναι κακουργηματική η κατηγορία και για τα πιστόλια-περίστροφα. Έτσι ώστε να ξέρουν όλοι, πλέον, ότι όσοι έχουν παράνομα όπλα και τα κρατάνε σπίτια ή στα βράχια ή οπουδήποτε στα βουνά, να ξέρουν ότι θα πάνε φυλακή.

Αυτή η διάταξη σε λίγο θα καλεί όλους να παραδώσουν τα παράνομα όπλα. Εγώ δεν έχω αυταπάτες, αλλά να γνωρίζουν όλοι ότι πλέον είναι κακούργημα. Και κακούργημα σημαίνει ότι θα οδηγηθούν στη φυλακή».

Το σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Μια ακόμη μεγάλη πρόκληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι το ζήτημα της εγκληματικότητας στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας,

Το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή από το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στους εν λόγω οικισμούς και από 15 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει στην Αττική.

«Από προχθές Σάββατο υπάρχουν στους οικισμούς αστυνομικοί σε 24ωρη βάση. Περιπολούν, είναι παρόντες, μιλούν με τους ανθρώπους εκεί. Θα χτιστούν οι σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες αυτές. Είναι ένα πολύ σπουδαίο μέτρο, ώστε να αισθάνεται ο κόσμος ασφάλεια, γιατί εκεί έχουμε πολλές διαρρήξεις, πολλές αρπαγές, μικροληστείες κλπ».

Ακόμη τόνισε ότι σε λίγες μέρες η ΕΛΑΣ θα μπει σε όλους τους οικισμούς της Δυτικής αλλά και της Ανατολικής Αττικής. «Θα κάνουν περιπολίες 120 νέοι αστυνομικοί, οι οποίοι θα αποτελέσουν τις Ομάδες που θα περιπολούν μέσα στον καταυλισμό, μέρα και νύχτα, όλο τον χρόνο. Και δεν φτάνει αυτό.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παρακολουθεί μέσα από τις δικογραφίες τις εγκληματικές ομάδες, έτσι ώστε όσοι συνεχίζουν αυτήν τη βαριά εγκληματικότητα να πάνε φυλακή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

Τέλος σημείωσε ότι ο κάθε πολίτης που είναι Ρομά, που μιλάει αυτή τη γλώσσα κλπ είναι ελεύθερος να προσληφθεί στην αστυνομία, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.

Χρυσοχοΐδης: «Ελπίζω να γράψουμε ρεκόρ και το 2026 να μειώσουμε τα ατυχήματα»

Την ίδια ώρα, παρόλο που ο νέος ΚΟΚ έχει τεθεί σε εφαρμογή, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε νέες πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια ενώ έκανε σαφές ότι πρωταρχικός στόχος του Υπουργείου είναι ο εξής: «Να γράψουμε ένα ρεκόρ των τελευταίων 50 χρόνων, έτσι ώστε να έχουμε μια νέα αρχή το 2026 και να μειώσουμε περαιτέρω (τα τροχαία ατυχήματα)».

Σχετικά με την οδική ασφάλεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως «οι "παραβατικοί" αποτελούν ένα ποσοστό της τάξης του 8-10%. Δεν είναι όλος ο κόσμος παραβατικός» και σημείωσε πως λόγω της εκστρατείας για τη χρήση κράνους που έγινε, σχεδόν όλοι πια χρησιμοποιούν κράνη με μικρές εξαιρέσεις. Ανακοίνωσε, επίσης, πως τις επόμενες μέρες θα αυξηθούν τα μπλόκα της τροχαίας και οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως και για άλλες επικίνδυνες παραβάσεις, ακόμη και για ηχορύπανση.

«Χρειάζεται σε όλα τα πράγματα ένα μέτρο και χρειάζεται η αποτελεσματικότητά μας να συνάδει με το επίπεδο του κινδύνου που έχουμε μπροστά μας…. Κρινόμαστε από κάτι άλλο.

Πόσο θα μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα. Πόσο θα μειώσουμε τους θανάτους από τα τροχαία ατυχήματα. Και έχουμε μια σημαντική μείωση φέτος, πρωτοφανή. Ελπίζω και εύχομαι να μην είναι τυχαία και τέλος του χρόνου να γράψουμε ένα ρεκόρ των τελευταίων 50 χρόνων, έτσι ώστε να έχουμε μια νέα αρχή το 2026 και να μειώσουμε περαιτέρω (τα τροχαία ατυχήματα)», είπε ο υπουργός.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον υπουργό, μέχρι τον Ιούνιο θα τοποθετηθούν 1.000 κάμερες σε οδικά σημεία με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών. Όπως εξήγησε, έχει ήδη συσταθεί ειδική δομή που θα συγκεντρώνει όλα τα σήματα και τις κλήσεις, ενώ η Αστυνομία θα μπορεί να επιβάλλει ηλεκτρονικά πρόστιμα.

Αναφερόμενος στις body κάμερες για τους αστυνομικούς, σημείωσε ότι εντός λίγων ημερών το υπουργείο θα φέρει σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή.