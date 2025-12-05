Οι σιωπηλές γκρίνιες για τον εξώστη, το βραδινό κουίζ του Τσακαλώτου και το κινητό του ΠτΔ με το φιδάκι 

Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η εκδήλωση για τα όσα έχουν γίνει στη Δικαιοσύνη με την παρουσία του Κώστα Τασούλα, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Γιώργου Φλωρίδη κλπ χθες το απόγευμα, ένας βόμβος αναστάτωσε την αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ενώ παιζόταν ένα βίντεο, σε όλα τα κινητά ήρθε μήνυμα από το 112 για την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να ηχούν ταυτόχρονα. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξε ένας γενικός συναγερμός, αν και τους μόνους που δεν είδε να ανησυχούν ο άνθρωπος μου ήταν ο Μητσοτάκης και ο Τασούλας.

Το κινητό του Προέδρου

Μένω στην εκδήλωση για τα της δικαιοσύνης, καθώς ο άνθρωπος μου που παρατηρούσε την πρώτη σειρά μου περιέγραψε μια μεγάλη οικειότητα μεταξύ του πρωθυπουργού και του Προέδρου, παρά τα όσα λέχθηκαν κάποια στιγμή για ενόχληση του Μαξίμου για μια αποστροφή του κ. Τασούλα. Μάλιστα σε κάποια φάση ο κ. Τασούλας είχε δώσει το κινητό του στον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος το περιεργαζόταν. Δεν ξέρω πάντως αν ο κ. Μητσοτάκης κάτι διάβασε ή το ψηλαφούσε γιατί είχε καιρό να δει το κλασικό κινητό με τα κουμπάκια και το φιδάκι. Ο κ. Τασούλας άλλωστε είναι old-school.

Ο Χατζηδάκης στη Νέα Υόρκη

Μπορεί εδώ να μαίνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, όμως ο Κωστής Χατζηδάκης δεν είναι… αντιπρόεδρος για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όσο και αν έχει ασχοληθεί επισταμένως με το ζήτημα. Αναχωρεί λοιπόν σήμερα το απόγευμα για Νέα Υόρκη, καθώς τη Δευτέρα είναι κεντρικός ομιλητής στο Capital Link, το συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο για τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Θα έχει επίσης επαφές με επενδυτές και μέλη της ελληνικής ομογένειας, ενώ θα επιστρέψει την Τρίτη στην Αθήνα, γιατί κι εδώ οι δουλειές τρέχουν.

Παρέλαση στα μπλόκα

Όσο παρατείνονται τα αγροτικά μπλόκα, τόσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα δελεάζονται και θέλουν να πάνε να πάρουν τη μερίδα που τους αναλογεί. Την αρχή έκανε προ ημερών στα Μάλγαρα ο Φάμελλος και μέσα στο ΣΚ σειρά παίρνουν ο Κουτσούμπας, αλλά και ο Βελόπουλος, το κόμμα του οποίου έχει αρχίσει και «τσιμπάει» σοβαρά σε αγροτικές περιοχές από τη Στερεά Ελλάδα και πάνω. Σίγουρα επίσης εμφάνιση θα κάνουν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος μάλιστα έχει στο ενεργητικό του και δίωξη για παρακώλυση συγκοινωνιών, λόγω παρουσίας του σε μπλόκο.

Το κουίζ του Τσακαλώτου

Βραδιάτικα αυτός που είχε όρεξη για πολιτικά κουίζ χθες βράδυ ήταν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Έγραψε λοιπόν: «Βρείτε το λάθος στον συλλογισμό:

Όλοι οι παλιοί πρέπει να φύγουν.

Εγώ είμαι παλιός.

Άρα εγώ πρέπει να μείνω».

Εγώ θα έλεγα, «τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια». Ρώτησα φίλο μου, ακραιφνή τσίπρικό, που δεν καθόταν στα θεωρεία στο Παλλάς για να εισπράξω την εξής απάντηση: «Ό,τι κι αν λένε οι πρώην σύντροφοι του Αλέξη, αφού του έκαναν τη ζωή δύσκολη για μερικά χρόνια, τώρα τους γυρνάει την πλάτη. Τους άφησε δυο χρόνια μόνους και έφτασαν τον ΣΥΡΙΖΑ στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Στο 3%».

Γκρίνιες για τον εξώστη και τα άλλα

Στην Κουμουνδούρου εξέφρασαν πάντως μια απογοήτευση για τη μεταχείριση που τους επεφύλαξε ο Τσίπρας - αν και επισήμως δεν κουνήθηκε φύλλο. Ωστόσο, οι γκρίνιες δεν αφορούν τον εξώστη. Αλλά τις αναφορές του Τσίπρα για κόμματα που έκλεισαν τον κύκλο τους, ή για «περίκλειστες ηγεσίες». Όσο για τις ευκαιριακές συγκολλήσεις, κι αυτό το απορρίπτουν μετά βδελυγμίας. Ωστόσο, επειδή στην παρούσα φάση δεν μπορούν να κάνουν πολλά, τους βλέπω να κάθονται σε μια γωνιά και να περιμένουν το κάλεσμα του Αλέξη.

Όταν όλα πάνε καλά

Στο Παλαιό Φάληρο, ο «Byron» χτύπησε την πόρτα αλλά δεν του άνοιξαν. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ήταν στο πεδίο με αδιάβροχο και συντόνιζε τις υπηρεσίες του Δήμου από νωρίς. Επανεκκαθαρίσεις φρεατίων με το που άρχισαν τα πρώτα νερά, συνεργασία σε πραγματικό χρόνο με την Πυροσβεστική και γρήγορες κινήσεις. Όχι φιέστες, όχι μεγάλες κουβέντες, σωστές αποφάσεις και καλή δουλειά.

Ο απολογισμός; Μια πόλη που άντεξε και μια ομάδα που δούλεψε αποτελεσματικά. Το Παλαιό Φάληρο κέρδισε τη μάχη της μέρας με λιγότερα λόγια και περισσότερη δράση— σε μια περιοχή δύσκολη λόγω του σημείου θα έλεγα. Το αναφέρω γιατί πρέπει να λέμε και τα θετικά κάποιες φορές όταν πραγματικά συμβαίνουν.