Οι «σκληροί» στα μπλόκα και στο Μαξίμου: Κονταρομαχίες κυβέρνησης και αγροτών για τη συνάντηση

Το διττό μήνυμα ότι μόνο ο διάλογος δίνει λύσεις και ότι η κυβέρνηση δεν ανέχεται εκβιασμούς, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη χθεσινή συνάντηση 3,5 ωρών με την 25μελή Επιτροπή αγροτών και κτηνοτρόφων από 14 μπλόκα κι άλλες οργανώσεις.

Σε αυτή συμφωνήθηκαν 3 βελτιώσεις σε μέτρα στήριξης που είχαν ανακοινωθεί και υπήρξε δέσμευση για επιπλέον παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους τομείς.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη ο ουσιαστικός, ειλικρινής και σε βάθος διάλογος που διεξήχθη χθες στο Μέγαρο Μαξίμου για τουλάχιστον 20 ζητήματα απέδειξε στην πράξη το ενδιαφέρον της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για τον πρωτογενή τομέα.

Τα μπλόκα και η «κομματική μειοψηφία»

Απομόνωσε δε μια «κομματική μειοψηφία» όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Μητσοτάκης που επιμένει στην αδιαλλαξία και τα μπλόκα. Όπως τόνισε κι ο ίδιος άλλωστε «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες».

Τα βασικά μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι η ένταξη στο φθηνό αγροτικό ρεύμα των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα και αγροτών που έχουν οφειλές σε ρύθμιση και αποδεικνύονται συνεπείς επί ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ θα μπορούν να ενταχθούν όσοι είχαν μείνει εκτός άμεσα, τους επόμενους μήνες αλλά και από την άνοιξη του 2027 εφόσον δεν ήταν ενήμεροι και ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες τώρα με συνέπεια για ένα χρόνο.

Επιπλέον στο αγροτικό πετρέλαιο βελτιώνεται περαιτέρω η έκπτωση που θα ισχύσει για την απαλλαγή του ΕΦΚ στην αντλία, καθώς εκτός του ΕΦΚ θα αφαιρεθεί και ο ΦΠΑ που αναλογεί στην έκπτωση, αυξάνοντας το όφελος στα 0,51 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, στη χθεσινή συνάντηση τονίστηκε ότι θα υπάρξει και αναθεώρηση προς τα πάνω των ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια, ώστε να συμβαδίζουν με τις σημερινές ανάγκες.

Νέα στήριξη περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ για την απώλεια εισοδήματος θα υπάρξει για όσους καλλιεργούν τριφύλλι και υπέστησαν μεγάλη ζημιά λόγω της ευλογιάς κατά τα πρότυπα εκείνης που έχει ανακοινωθεί ότι θα δοθεί σε παραγωγούς βαμβακιού και σιταριού. Ενώ και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ θα επιταχυνθούν.

Επίσης, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για τη στήριξη και το 2026 των κτηνοτρόφων που θανάτωσαν ζώα λόγω της ευλογιάς και θεωρείται ότι απαιτείται αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος καθώς είναι δύσκολη και χρονοβόρα η ανασύσταση των κοπαδιών τους. Με τους κτηνοτρόφους άλλωστε ο ίδιος όρισε και νέο ραντεβού την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα με αντικείμενο τα ζητήματα της ευλογιάς.

Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης και λύση για τα ιδιοκτησιακά ζητήματα που ανέκυψαν με εκτάσεις γης λόγω της υποχρεωτική εφαρμογή του ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. Το ζήτημα θα τεθεί επί τάπητος σε σημερινή σύσκεψη στις 11.30 με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά και τους διοικητές της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη συμμετοχή αγροτοκτηνοτρόφων από την Κεντρική Μακεδονία.

Αυτό που αναζητείται είναι μία μόνιμη λύση η οποία θα γίνει αποδεκτή από την Κομισιόν και θα διαθέτει τα εχέγγυα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το μέγεθος της έκτασης απαλείφοντας τις διαφορές που μπορεί να εμφανίζονται από το Ε9. Και στόχος είναι να καταρτιστεί σύντομα σχετική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να ισχύει για τις δηλώσεις που θα γίνουν τον προσεχή Μάιο για τη βασική ενίσχυση που θα καταβληθεί τον Οκτώβριο.

Στο στόχαστρο οι «σκληροί» των μπλόκων

Η προσοχή τώρα στρέφεται στους σκληρούς των μπλόκων που έκλεισαν για τρίτη φορά την πόρτα του διαλόγου με τον Πρωθυπουργό, επανέλαβαν χθες τους αποκλεισμούς εθνικών οδών και εξετάζουν το ενδεχόμενο καθόδου στην Αθήνα με τα τρακτέρ την επόμενη εβδομάδα.

«Δυστυχώς μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία. Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι μαζί με τα δημοσιονομικά όρια εξαντλήθηκαν και τα όρια της κατανόησης και στέλνοντας το μήνυμα ότι «δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς.

Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία». Κοινώς το μήνυμα που εξέπεμψε ήταν «τέλος στην ανοχή».

Πλέον υπάρχει μόνο μία χαραμάδα για νέα συνάντηση των «σκληρών» τις επόμενες ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση υπό το καθεστώς εκβιασμών και με κλειστούς τους δρόμους, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση έχει δεν λειτουργεί υπό όρους τελεσίγραφων και επουδενί δεν κάθεται στο ίδιο τραπέζι με πρόσωπα που ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές όπως το σπάσιμο περιπολικού.

Το μήνυμα άλλωστε του Πρωθυπουργού ότι «η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές» ήταν απολύτως σαφές

Εάν πάντως τα μπλόκα δεν υποχωρήσουν το μήνυμα εξάντλησης της ανοχής σημαίνει πρακτικά διοικητικά πρόστιμα σε όσους διατηρούν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία και διώξεις για παρακώλυση των συγκοινωνιών από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο των δύο παραγγελιών του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.