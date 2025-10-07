Οι τρεις παράλληλοι άξονες της στρατηγικής του Μεγάρου Μαξίμου στο «rebranding» του Αλέξη Τσίπρα

Η ανακοίνωση παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα που συνιστά ένα βήμα για τη δημιουργία νέου κόμματος μόνο αιφνιδιασμό δεν προκάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου, που διάβαζε καιρό τώρα τα σημάδια ενώ κατά πληροφορίες στο παρασκήνιο είχε μετρηθεί και δημοσκοπικά.

Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι όλες οι παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού το τελευταίο διάστημα λάμβαναν απάντηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου με βασικό στοιχείο την υπόμνηση των πεπραγμένων της διακυβέρνησής του την περίοδο 2015 – 2019.

Ούτε και ανησυχία διακρίνει κανείς στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως εκτιμάται ότι η κίνηση Τσίπρα θα λειτουργήσει συσπειρωτικά για τον κόσμο της ΝΔ και τους ψηφοφόρους του κέντρου, ενώ θα αποτελέσει έναν ακόμα διασπαστικό λόγο για το χώρο της κεντροαριστεράς με νέα επεισόδια αλληλοσπαραγμού. Πολλοί στην κυβερνώσα παράταξη εξάλλου θεωρούν ότι μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να λειτουργήσει ως ένας ουσιαστικός αντίπαλος εν μέσω του κενού που παρουσιάζει η αντιπολίτευση.

Τρεις άξονες της αποδόμησης Τσίπρα

Στην κυβέρνηση πάντως είναι σαφές ότι χαράσσουν μία στρατηγική τριών παράλληλων αξόνων για να αποδομήσουν το λεγόμενο «rebranding». Αφενός υπενθυμίζοντας τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και δη το πρώτο εξάμηνο του 2015, αφετέρου αναδεικνύοντας τα αποτελέσματα που παράγει υπέρ των πολιτών η κυβερνητική πολιτική, αλλά και συγκρίνοντας την κατάσταση στη χώρα τότε και σήμερα.

Τον τόνο έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας με φόντο δήλωση του κ. Τσίπρα το 2015 σε forum στην Αγία Πετρούπολη πως: «την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες ο κ. Τσίπρας, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Γιατί θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια».

Ταυτοχρόνως, ξεκαθαρίζοντας ότι ο πήχης της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι η διακυβέρνηση 2015 - 2019 επί Αλέξη Τσίπρα και επισημαίνοντας όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ ότι η ΝΔ το 2019 και το 2023 κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών και όχι τον κ. Τσίπρα, στο Μέγαρο Μαξίμου επικεντρώνονται στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΝΔ μέχρι το 2027 ώστε τότε να κριθούν για το σύνολο των πολιτικών υπό το δόγμα «το είπαμε - το κάναμε».

Απάντηση στα «αδιέξοδα» που επικαλέστηκε ο Τσίπρας

Κυβερνητικές πηγές απέκρουαν κατηγορηματικά και τα αδιέξοδα που επικαλέστηκε ο κ. Τσίπρας. Ως προς το «οικονομικό» σχολίαζαν ότι «δεν μπορεί να μιλά για οικονομικό αδιέξοδο ο πρωθυπουργός των 100 και πλέον δισ. ευρώ που χρέωσε στη χώρα, του τρίτου αχρείαστου μνημονίου, των 30 νέων ή αυξημένων φόρων, όταν η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό 36%, τον μέσο μισθό 30%, έχει μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους, η ελληνική οικονομία έχει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρώπη, και την χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών».

Για το «γεωπολιτικό αδιέξοδο» οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν τις συμφωνίες για ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο επί κυβέρνησης ΝΔ, καθώς και την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την απόκτηση Rafale, Belharra, F-16 και F-35. Ενώ απαντώντας στα περί «ηθικού αδιεξόδου» κυβερνητικά στελέχη επαναλάμβαναν τα καρφιά για «παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης στο Μαξίμου του κ. Τσίπρα κατά δήλωση του Κοντονή», τους δύο υπουργούς οι οποίοι έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί από το Ειδικό Δικαστήριο, κάνοντας μνεία στους νόμους Παρασκευόπουλου και τον Ποινικό Κώδικα «με τον οποίο 17.000 βαρυποινίτες βρέθηκαν εκτός φυλακής».