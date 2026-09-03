Το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα: 1000 ευρώ κατώτατος μισθός, κατάργηση πανελληνίων, αυξήσεις σε γιατρούς

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες 02/09 από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό του πρόγραμμα και το σχέδιο διακυβέρνησης της ΕΛΑΣ. Το οικονομικό του πρόγραμμα παρουσιάστηκε ως όραμα αλλαγής, ενώ το πρόγραμμα κοστολογείται στα 7,39 δις σε βάθος τετραετίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας δίνοντας το στίγμα του ενόψει των εθνικών εκλογών σημείωσε ότι το δίλημμα της κάλπης είναι «Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή; Διαφθορά ή εντιμότητα». Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται συχνά στο κομμάτι της εντιμότητας που φέρει ο ίδιος και το κόμμα του και πιστεύει πως αυτό θα είναι ένα δυνατό χαρτί.

Εξηγώντας τη δημιουργία ενός εθνικού ταμείου σύγκλισης, το οποίο χαρακτήρισε επενδυτική μηχανής της επόμενης δεκαετίας, είπε πως θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων ευρώ ενώ με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων η επενδυτική του ικανότητα μπορεί να προσεγγίσει τα 25 δισεκατομμύρια. Μάλιστα θα χρησιμοποιείται και για την χρηματοδότηση μεγάλων έργων αλλά και για την προσιτή κατοικία αλλά και για την παραγωγή.

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Την ίδια ώρα ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ενίσχυση της εργασίας ανακοινώνοντας πως στόχος είναι ακόμη και μέσα στο 2027 κατώτατος στα 1.000 ευρώ και μέσος μισθός τα 1.800 ευρώ ένα το τέλος της τετραετίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε και την πατριωτική εισφορά για το οικονομικά ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, ύψους 1% επι της καθαρής περιουσίας τους σε αντικατάσταση άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία. Η μεσαία τάξη και οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται στον πυρήνα της πολιτικής του, μιας και όπως έχει ο ίδιος εξομολογηθεί τους «γονάτισε» επι διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Το οικονομικό πρόγραμμα

Ειδικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τις εξής προτάσεις:

-Δημιουργούμε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας. Με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων στην τετραετία:

Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων, 500 εκατομμύρια από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων.

Και ένα δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την GoldenVisa.

Με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, η επενδυτική ικανότητα μπορεί να προσεγγίσει εύκολα τα 25 δισεκατομμύρια στην τετραετία κάτι που μεταφράζεται σε δύναμη πυρός άνω των 50 δισεκατομμυρίων σε ορίζοντα δεκαετίας.

Τον πρώτο χρόνο οργανώνουμε τους στόχους και ωριμάζουμε τα έργα. Στην τετραετία θεμελιώνουμε τις νέες υποδομές. Στη δεκαετία αλλάζουμε τον παραγωγικό χάρτη της χώρας.

Μετακίνηση υπουργείων εκτός Αττικής

-Μεταφέρουμε λοιπόν σταδιακά υπηρεσίες και διοικητικές θέσεις στη περιφέρεια.

Σε βάθος δεκαετίας, πέντε υπουργία μετακινούνται εκτός Αττικής.

Το βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη. Το Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα. Το Τουρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης. Το Νησιωτικής Πολιτικής στη Λέσβο. Και το Ψηφιακής Πολιτικής στη Κοζάνη.

Ενώ σχεδιάζουμε Ειδική Ζώνη Αμυντικής Βιομηχανίας στη Θράκη.

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Θέσπιση Πατριωτικής Εισφοράς

-Θεσπίζουμε Πατριωτική Εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων: Ένα ευρώ τον χρόνο για κάθε εκατό ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία.

Ένα τοις εκατό στο ισχυρότερο ένα τοις εκατό. Για το εκατό τοις εκατό της κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής. Είναι πράξη ευθύνης. Είναι πατριωτικό καθήκον.

-Διπλασιάζουμε την έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά.

Γιατί σε αυτή τη χώρα που αντιμετωπίζει υπαρξιακό δημογραφικό έλλειμα δεν μπορεί να επιδοτείται περισσότερο το αυτοκίνητο από το παιδί.

-Καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος για κάθε επιχείρηση.

-Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις.

-Μειώνουμε τη προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα.

-Τελειώνει και η ομηρία για χιλιάδες συμπολίτες μας, θύματα της κρίσης.

Δίνουμε πραγματική Δεύτερη Ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης.

Ανακτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μπορούν ξανά να ενταχθούν στην οικονομική ζωή. Να εργαστούν, να επιχειρήσουν και να σταθούν στα πόδια τους.

Όσοι κατάφεραν υπερβάλλοντάς δυνάμεις, να είναι συνεπείς μέσα από ρυθμίσεις, διαγράφονται από τον Τειρεσία.

Και για όσουςσήμερα βρίσκονται εκ νέου σε ασφυκτική πίεση αξ αιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.

120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων

-Θεσμοθετούμε προοδευτική κλίμακα στη φορολόγηση των μερισμάτων.

-Αυξημένη φορολόγηση των ακινήτων νομικών προσώπων που μένουν κλειστά ως τοποθέτηση.

-Επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων.

-Καταργούμε τις προκλητικές φοροαπαλλαγές του μεγάλου πλούτου.

-Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Για την Εκπαίδευση

-Μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς με αυξήσεις, αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα.

-Πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών.

-Ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας τους με την κατάργηση του τιμωρητικού νόμου Κεραμέως και εισαγωγή ουσιαστικής, ολιστικής αξιολόγησης που στηρίζει τον εκπαιδευτικό και βελτιώνει το σχολείο.

-Δωρεάν προσχολική εκπαίδευση για κάθε παιδί.

-Δωρεάν σχολικήσίτιση για κάθε μαθητή του Δημοτικού.

-Περισσότερα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, ώστε η φροντίδα και η μάθηση να μη σταματούν στη μία το μεσημέρι.

-Καθιερώνουμε δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία μέσα στο δημόσιο σχολείο, με ολιγομελή τμήματακαι αμειβόμενους εκπαιδευτικούς.

-Δίνουμε πρόσθετους πόρους και προσωπικό στα σχολεία με τις μεγαλύτερες ανάγκες.

-Καταργούμε τις Πανελλαδικές.

Και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο, αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι τρεις εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο.

-Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο.

Για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης

-Μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030, κατά 80% έως το 2040 και κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Με σχέδιο, χρονοδιάγραμμα, και ετήσια λογοδοσία στη Βουλή.

-Κάθε μεγάλη επένδυση και κυβερνητική απόφαση θα συνοδεύεται από εκτίμηση των κλιματικών της επιπτώσεων, όπως συνοδεύεται από οικονομική κοστολόγηση.

-Οι οκτάμηνες συμβάσεις των 2.300 εποχικών πυροσβεστών επιτέλους γίνονται δωδεκάμηνες.

-Κάθε εργαζόμενος που χάνει τη θέση του λόγω της απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία ή τη Μεγαλόπολη θα έχει δικαίωμα σε νέα εργασία ή σε πλήρως χρηματοδοτούμενη εκπαίδευση που οδηγεί σε πραγματική απασχόληση.

Για το πρόβλημα της στέγης

-Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια.

-Δημιουργούμε τον Οργανισμό Κοινωνικά Προσιτής Κατοικίας που αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων κατοικιών, την αξιοποίηση κενών κτιρίων και την επιστροφή σπιτιών στη μακροχρόνια μίσθωση.

Στον τομέα της Υγείας

-Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ τον μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών.

-Δημιουργούμε ομάδες οικογενειακής υγείας και εγγυόμαστε ανώτατο χρόνο αναμονής για εξετάσεις και προγραμματισμένες επεμβάσεις.

Αν το όριο παραβιάζεται, ο ασθενής εξυπηρετείται αλλού με δαπάνη του Δημοσίου.

-Θεσπίζουμε την Εθνική Ολοκληρωμένη Εγγύηση Φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια και Alzheimer.

Με έγκαιρη διάγνωση, φροντίδα στο σπίτι, κέντρα ημέρας και ουσιαστική στήριξη του φροντιστή.

Για τους συνταξιούχους

-Βάζουμε τέλος στη συμμετοχή τους στα φάρμακα. Για το μέσο συνταξιούχο αυτό σημαίνει ότι 360-720 ευρώ τον χρόνο, ανάλογα με τη χρήση, επιστρέφουν πίσω στη σύνταξή του.

-Δημιουργούμε Εθνικό Σύστημα Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία: Φροντίδα κατ' οίκον με πιστοποιημένους επαγγελματίες, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ανά Δήμο, και ρητή αναγνώριση του μέλους της οικογένειας που φροντίζει, με επίδομα και ασφαλιστική κάλυψη.

Για τη Θεσσαλονίκη

Σχετικά με τη Θεσσαλονίκη και τον ρόλο της ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε: «Όραμά μας η Θεσσαλονίκη Μητρόπολη των Βαλκανίων.Πράσινη, λειτουργική, ανθεκτική.

-Καθιερώνουμε ένα ισχυρό πολυμερές πλαίσιο διαβαλκανικής εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας με τις όμορες Βαλκανικές χώρες, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη.

-Συνδέουμε τα δίκτυα μεταφορών, τους σιδηροδρόμους, τα λιμάνια, την ενέργεια και τις υποδομές των γειτονικών μας χωρών.

-Αναδεικνύουμε έτσι τη Θεσσαλονίκη σε παραγωγικό και διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

-Οι βασικές πύλες και υποδομές της μητροπολιτικής περιοχής - λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδηρόδρομος, οδικό δίκτυο και logistics, λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα.

-Συνδέουμε τα έργα υποδομής με την καθημερινότητα, την παραγωγική ανάπτυξη, την προστασία από την κλιματική κρίση και την ποιότητα ζωής στην Πόλη. Με Μητροπολιτικό δίκτυο μετακινήσεων. Με την επέκταση του Μετρό Δυτικά. Με Ενιαίο Σχέδιο Ανάπλασης του παραλιακού Μετώπου.

Έτσι η Θεσσαλονίκη θα γίνει μετρήσιμα καλύτερη πόλη για να ζεις, να εργάζεσαι, να επιχειρείς».