Ολοκληρώθηκε η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ - «Ποτέ ξανά τέτοιες παρανομίες», λέει ο Τσάπαλος

Ο εκπρόωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ενημέρωσε σήμερα πως η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ένα μείζον διαρθρωτικό μέτρο που προτάσσει η κυβέρνηση, ολοκληρώθηκε.
Σχολιάζοντας το τι σημαίνει το νέο καθεστώς λειτουργίας, ανέφερε πως «μεταφέρθηκαν οι οργανικές θέσεις, οι υπάλληλοι που υπήρχαν, είναι τα ίδια π΄ροσωπα στις ίδιες οργανικές θέσεις.
Τα στελέχη της ΑΑΔΕ θα τους μεταλαμπαδεύσουν μία διαφορετική κουλτούρα, κάτι που θα γίνει και με τα μέλη του ΣΔΟΕ, θα μπουν σε μία νέα μορφή διοίκησης για να μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους».
Καταληκτικά είπε: «Ποτέ ξανά τέτοιες παρανομίες και παθογένειες σε έναν δημόσιο οργανισμίο που καλείται να εξυπηρετεί όλους τους αγρότες».
