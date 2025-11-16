Ομόφωνη απόφαση ΜέΡΑ25: Διακοπή σχέσεων με την ΑΡΑΣ μετά τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο

Την παραμονή της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, και αποφάσισε ομόφωνα τη διακοπή της συνεργασίας με την ΑΡΑΣ.

Η εισήγηση έγινε από τον γραμματέα του κόμματος, Γιάνη Βαρουφάκη, με αφορμή τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στον χώρο του Πολυτεχνείου και αποδόθηκαν στην ΑΡΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αυτή δεν αποδυναμώνει αλλά ενισχύει την ενωτική πρωτοβουλία «ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά», με στόχο τη στήριξη του κόσμου της εργασίας και της νεολαίας απέναντι σε μια «αυταρχική κυβέρνηση» και μια «συμβιβασμένη αντιπολίτευση».

Το κόμμα τονίζει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στην αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων, την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και υγείας, την εκποίηση του δημόσιου πλούτου και την καταστροφή των φυσικών πόρων.

Παράλληλα, το ΜέΡΑ25 απηύθυνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις και πορείες που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής δράσης και της αντίστασης.

