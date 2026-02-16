Εντύπωση προκαλεί η τοποθέτηση της εφημερίδα Sözcü για την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη. Το δημοσίευμα σχολιάζοντας την παρουσία της ελληνικής αποστολής αναφέρει ότι η υπουργός Παιδείας συνόδευε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στην κομψή και προσεγμένη δημόσια εικόνα της.

«Όμορφη που θύμιζε μοντέλο», έγραφε χαρακτηριστικά.

Το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας για τη Σοφία Ζαχαράκη



