«Το όνομά της είναι ακόμα στο κουδούνι»: Συγκινεί ο Ανδρέας Τσούνης για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, και ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης, μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» και στον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, ανοίγοντας την καρδιά του για τη γυναίκα που σημάδεψε τη ζωή του με το παράδειγμά της.

Με συγκίνηση περιέγραψε την καθημερινότητα χωρίς εκείνη, αλλά και την παρουσία της που παραμένει ζωντανή μέσα στο σπίτι και στις καρδιές τους:

«Το σπίτι είναι γεμάτο με αναμνήσεις της, Φώφης, το όνομά της είναι ακόμα στο κουδούνι, δεν πρόκειται να το βγάλουμε. Πάντοτε συζητάμε για τη Φώφη, για το παράδειγμά της, για τον τρόπο ζωής που είχαμε

Υπάρχει τα βλέμματα των παιδιών, στις συζητήσεις με φίλους. Η έλλειψη της Φώφης υπάρχει πάντοτε, ανθρώπινο είναι αυτό, τη σκεφτόμαστε πάντα, μου λείπει, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε».

Η μάχη με τον καρκίνο

Ο Ανδρέας Τσούνης στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη και την αξιοπρέπεια με την οποία η Φώφη Γεννηματά αντιμετώπισε την ασθένει

ά της: «Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ αισιόδοξος, ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυνατός. Δεν λύγιζε, δεν φοβόταν. Δεν ήθελε να τη λυπηθεί κάποιος.

Προσπαθούσε να δείχνει ότι παλεύει με αξιοπρέπεια, με ήθος, με επιμονή και υπομονή και στο τέλος θα τα κατάφερνε.

Η ιστορία αυτή πήγε πολύ καλά για 14 χρόνια, μέχρι και τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο, παρόλο που οι γιατροί μας είπαν πως δεν υπάρχει κάτι άλλο, η ίδια είχε μια ισχυρή πίστη ότι κάτι θα γινόταν και θα τα κατάφερνε, θα κέρδιζε αυτή τη μάχη».

Η οικογένεια και τα παιδιά

Με λόγια γεμάτα αγάπη, αναφέρθηκε και στα παιδιά τους, τα οποία είχαν προετοιμάσει μαζί με τη Φώφη για κάθε ενδεχόμενο: «Είχαμε κάνει προετοιμασία με τη Φώφη, τα είχαμε προετοιμάσει τα παιδιά για παν ενδεχόμενο. Ο πόνος της έλλειψης της μητέρας δεν είναι κάτι αμελητέο».