ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπήρχαν προστριβές με τον Μάκη Βορίδη», λέει ο Γρηγόρης Βάρρας - Η αντίδραση ΠΑΣΟΚ

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι «δεν υπήρχε καμία διαφωνία ή προστριβές με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, μετά τη διακοπή της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Βάρρας, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της πλειοψηφίας, Μακάριου Λαζαρίδη, είπε ότι «δεν υπήρχε διαταραγμένη σχέση με τον υπουργό Μάκη Βορίδη. Δεν είχα καμία διαφωνία. Δεν είχα προστριβές. Γινόταν πολύ καλά οι πληρωμές. Δεν υπήρχε καμία αντίδραση, καμία γκρίνια επί της ουσίας. Ουσιαστικά φύγαμε γελώντας (μετά την παραίτησή μου). Με έκπληξη διάβασα σε εφημερίδες και σάιτ, ότι υπήρχε τριβή».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η συνεργασία ήταν «αγαστή» και «στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τίποτα το συγκρουσιακό».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε άλλη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κύριου Λαζαρίδη εάν είχε δεχθεί παρέμβαση του Μάκη Βορίδη ως προς το ποιος έπρεπε να ελεγχθεί από τον οργανισμό, απάντησε αρνητικά. «Από τον ίδιο τον υπουργό, όχι ποτέ. Από γενικό γραμματέα ενδεχομένως είχα. Τον κύριο Στρατάκο. Μου λέει, για ποιο λόγο ελέγχεται -Σεπτέμβρης μήνας ήτανε - η γυναίκα του κυρίου Ξυλούρη;

Εγώ εξεπλάγην, και αναρωτήθηκα, μήπως κάποιος μέσα από μια Διεύθυνση, κάποιος αντιπρόεδρος, όχι παράνομα, έδωσε, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, κάποια εντολή για έλεγχο. Δεν συνέβη αυτό. Παίρνω τηλέφωνο τον υπεύθυνο που ήταν στην Κρήτη. Μου λέει με συγχωρείς, είναι κάποιος δειγματοληπτικός έλεγχος που γίνεται. Πείτε, παρακαλώ, στον γενικό γραμματέα να μην παρεμβαίνει στη δουλειά μας».

Στην, δε, ερώτηση Λαζαρίδη εάν έγινε ο έλεγχος, ο κύριος Βάρρας είπε ότι δεν θυμάται. «Φαντάζομαι πως έγινε. Για να πάρω αυτή την απάντηση από τον διευθυντή της Κρήτης, σίγουρα έγινε ο έλεγχος. Βέβαια. Δεν σταμάτησε. […] Πιστεύω και εκτιμώ ότι πρέπει να βρέθηκαν ευρήματα, αν βρέθηκαν ευρήματα, οπότε δεν έγιναν πληρωμές. Εκ της δημοσιότητας, υπάρχει γκρίνια από τον κ. Ξυλούρη αι κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν πληρώθηκαν…».

Ακολούθως, και σε ερώτηση της εισηγήτριας της μειοψηφίας, Μιλένας Αποστολάκη, για το ποιος ευθύνεται για την αποπομπή του, απάντησε, «ο κ. Βορίδης». «Λέτε στο σημείωμα σας προς τον υφυπουργό κ. Μυλωνάκη ότι "ξεκάρφωνατε ανομίες". Άρα αυτές τις ανομίες, ο κ. Βορίδης θέλησε να συνεχιστούν και σας εκπαραθύρωσε; Σωστά;» επέμεινε η κυρία Αποστολάκη, με τον κ. Βάρρα να λέει ότι συμφωνεί. Στην ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, για το «ποιοι του την είχανε στημένη», ο κ. Βάρρας είπε: «Ο τεχνικός σύμβουλος. Η Neuropublic-Γαργαλάκος».

Για το εάν «υπάρχει συνάφεια από την αποπομπή σας και τις νέες διοικήσεις» ο Γρηγόρης Βάρρας είπε «Είμαι σκληρός και ορθολογικός στη δουλειά μου. Κάποιοι δεν το ήθελαν. Ήθελαν κάτι light, κι αυτό το light δημιουργεί άλλα πράγματα» ενώ στην επόμενη ερώτηση της Μ.Αποστολάκη, ποιανού απαίτηση ήταν η [εκπαραθύρωσή του» ο μάρτυρας επανέλαβε ότι «ήταν κατ' απαίτηση της Neuropublic και της Γαία Επιχειρείν [...] (με εκτελεστή) τον υπουργό κ. Βορίδη»

Ο Γρηγόρης Βάρρας απάντησε και στο πώς προέκυψε το σημείωμά του προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γ. Μυλωνάκη. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, είπε: «Πήγα να ενημερώσω τον κ. Μυλωνάκη, όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχα πληροφόρηση από την ΕΕ ότι θα τρώγαμε καταλογισμό […] Ότι υπήρχε θέμα να αρθεί η διαπίστευση για τον οργανισμό. Εκεί, στην κουβέντα, μου λέει: "δεν μας κάνεις ένα σημείωμα για τον οργανισμό που ξέρεις κάποια πράγματα;". Έτσι προέκυψε αυτό» είπε ο κ. Βάρρας.

ΠΑΣΟΚ: Τι αναφέρει για την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική Επιτροπή

«Για βαθιά διαπλεκόμενες σχέσεις, που δημιούργησαν ένα παρακρατικό μηχανισμό επιρροής για να ελέγξει τον ΟΕΠΕΚΕΠΕ», έκαναν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή, Γρηγόρη Βάρρα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «ο ίδιος αποκάλυψε σήμερα ότι η αποπομπή του έγινε με απαίτηση της NEUROPUBLIC και εκτελεστή το Μάκη Βορίδη».

«Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρας σήμερα αποκάλυψε ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, απαίτησε την παραίτησή του, γιατί ”έκανε καλά τη δουλειά του” και ”ξεκάρφωνε ανομίες”. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι δεχόταν πίεση από τον τεχνικό σύμβουλο, την Neuropublic, εταιρία του κύριου Γαργαλάκου για να προχωρήσει σε παράνομες πληρωμές, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε. Η απομάκρυνσή του, όπως ο ίδιος ανέφερε, έγινε κατ' απαίτηση της Neuropublic με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη», τόνισαν χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, «οι αναφορές του κ. Βάρρα αποκαλύπτουν ένα δίκτυο αλληλοεξυπηρετήσεων μεταξύ του κ. Βορίδη, του τότε Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και υπηρεσιακών παραγόντων που συνδέονταν με επιχειρηματικά συμφέροντα όπως το ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και τον Χριστόφορο Αντωνιάδη, ο οποίος είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον Διευθυντή του γραφείου του Μάκη Βορίδη κ. Αθανασά».

«Οι σχέσεις αυτές, βαθιά διαπλεκόμενες, δημιούργησαν ένα παρακρατικό μηχανισμό επιρροής, ο οποίος επιχείρησε να ελέγξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να χειραγωγήσει το εθνικό απόθεμα και να μετατρέψει τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε μηχανισμό πολιτικής πελατείας. Χαρακτηριστικό τού βάθους του δικτύου είναι ότι ο κ. Βάρρας δέχθηκε πιέσεις από τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Στράτακο προκείμενου να σταματήσει ο έλεγχος που ασκούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη γυναίκα του κ. Ξυλούρη, του περιβόητου ”Φραπέ”», επισήμαναν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Η εγκύκλιος Βάρρα, που είχε στόχο να διασφαλίσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στις πληρωμές, χαρακτηριζόταν από τους ίδιους κύκλους ως ”εμπόδιο”. Ο κ. Βάρρας διερωτήθηκε πώς ο επόμενος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και σημερινός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θ. Παπάς πρόλαβε να αναθεωρήσει δύο φορές την εγκύκλιό του παρά το γεγονός ότι έμεινε στην διοίκηση του Οργανισμού μόνο δυόμισι μήνες, ενώ ο ίδιος ο κ. Βάρρας εξέδωσε την πρώτη του εγκύκλιο 7 μήνες αφότου ανέλαβε την διοίκηση του Οργανισμού».

«Είναι προφανές ότι η τοποθέτησή του κ. Παπά έγινε για να αλλάξει η εγκύκλιος Βάρρα, καθώς λίγο μετά την απομάκρυνσηή του, η εγκύκλιος τροποποιήθηκε αμέσως και αντικαταστάθηκε, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο στις παράνομες πληρωμές και στις αδιαφανείς διαδικασίες. Ο κ. Βάρρας δήλωσε ακόμα ότι το ”συμφωνώ” του κ. Βορίδη ήταν συμφωνία σε μια έκνομη ενέργεια κατανομής του εθνικού αποθέματος και παράνομων επιδοτήσεων. Στη σημερινή συνεδρίαση δόθηκε λοιπόν η ερώτηση στο κρίσιμο ερώτημα για το ”Ποιος είναι ο Μάκης”», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ, και κατέληξαν:

«Η κυβέρνηση που στήριξε και κάλυψε τον πρώην υπουργό της εμποδίζοντας τη Βουλή να συγκροτήσει προανακριτική επιτροπή είναι βαριά εκτεθειμένη».

