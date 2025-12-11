ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο «Φραπές» - Δεν απάντησε σε ερωτήσεις

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προσήλθε νωρίτερα ο Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και ως «Φραπές».

Ο ίδιος, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, δεν απάντησε σε καμιά ερώτηση. «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του που διάβασε ενώπιον της Επιτροπής.

Η δήλωση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι εγώ και η οικογένειά μου, περισσότερο από τον χειρότερο εγκληματία. Αυτό τον καιρό δεν έχω καν το βασικό δικαίωμα που έχει κάθε κατηγορούμενος, να μάθει για τι κατηγορείται και να μπορεί να απαντήσει.

Θα αποδειχτεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα και για όλα όσα έχω ελεγχθεί για επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, όμως έξι μήνες έχω υποστεί έναν διαρκή εξευτελισμό και μία ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου.

Σέβομαι τον καθένα από εσάς και τον θεσμικό του ρόλο. Όμως δεν γίνεται να απαντάω σε κάτι που δεν γνωρίζω, σε συνομιλίες που δεν έχω πρόσβαση, σε διαβιβαστικό της εισαγγελίας που με αναφέρει και δεν έχω πρόσβαση, σε ένα ξέπλυμα χρήματος που δεν έχω πρόσβαση, σε δήθεν στοιχεία που δεν έχω πρόσβαση, επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματά μου που ο νόμος και το Σύνταγμα απαιτεί για τον καθένα και στο υπόμνημά μου σάς ανέλυσα χωρίς να έχω τη γνώση να σάς τα εξηγήσω εγώ, γι' αυτό τον λόγο θα επικαλεστώ το δικαίωμα σιωπής και δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτησή σας.

Επαναλαμβάνω ότι η στάση μου δεν είναι θέμα ασέβειας, αλλά θέμα υπεράσπισης της οικογένειάς μου. Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο θεός και παρακαλώ να το σεβαστείτε».