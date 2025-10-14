ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαιώμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, πρώην αντιπρόεδρος - Επίθεση από ΠΑΣΟΚ, «παραδοχή ένοχης»

Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρης Ζερβός, κατά τη διάρκεια της εξέτασής του στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έδωσε επιλεκτικές απαντήσεις.

Ο Λευτέρης Ζερβός, ο οποίος έχει υπάρξει αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου, στην αρχική του τοποθέτηση για τις «καυτές» στιχομυθίες που έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. και περιλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ανέφερε: «Ενδεχομένως να ειπώθηκαν πράγματα ή εκφράσεις που ενδεχομένως να διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Αυτές οι συζητήσεις δε θα γίνονταν κάτω από ένα αυστηρό πλαίσιο».

«Δεν γνωρίζω τη δικογραφία, δεν γνωρίζω τις συνομιλίες, δεν μπορώ να παρέχω επεξήγηση σε διαλόγους τους οποίους δεν γνωρίζω. Για αυτό επιθυμώ να κάνω χρήση του δικαιώματος περί σιωπής και μη ενοχοποίησης. Είμαι εδώ απέναντι σας για να απαντήσω σε ότι γνωρίζω, βίωνα και ξέρω», σημείωσε όταν τον ρώτησε η Μιλένα Αποστολάκη, «γιατί λέγατε “μην μου τα λες αυτά από το τηλέφωνο”; Και ζητούσατε χρήση κρυπτογραφημένων μηνυμάτων;». Η απάντηση Ζερβού ήταν, «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής».

Απάντησε μόνο στον Λαζαρίδη της ΝΔ

Σημειώνεται πως ο κ. Ζερβός επικαλέστηκε το εν λόγω δικαίωμα μόνο όταν ρωτήθηκε σχετικώς με τις επίμαχες συνομιλίες, καθώς νωρίτερα απάντησε κανονικά στις ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη.

«Σας είπε ποτέ ο κ. Αυγενάκης να καθυστερήσετε ελέγχους;», τον ρώτησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, με τον μάρτυρα να αρνείται κατηγορηματικά.

«Στους ελέγχους οφείλατε να είστε αδέκαστος; Να λειτουργήσετε σύμφωνα με τον νόμο; Γιατί στις συνομιλίες με τον Γρύλλο Παπαδάκη (αγροτοσυνδικαλιστής Κρήτης) για να βγάλουν κάποιους εκτός ελέγχων;», ρώτησε η κ. Αποστολάκη με τον πρώην αντιπρόεδρο να απαντά αμήχανα: «Τον γνωρίζω τον Γρύλλο με τον θεσμικό του ρόλο. Ούτε είχα εκτελεστικό ρόλο, ούτε μπορούσα να παρέμβω στα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Στους βουλευτές της αντιπολίτευσης είστε κατηγορούμενος»

Τον λόγο πήρε, στη συνέχεια, ο εισηγητής του ο οποίος ζήτησε τη διακοπή της συνεδρίασης για να λάβει ο μάρτυρας τις τηλεφωνικές συνομιλίες το περιεχόμενο των οποίων δε θυμάται.

«Έχετε λάβει την ιδιότητα του κατηγορουμένου; Το δικαίωμα της σιωπής το παρέχει ο κώδικας ποινικής δικονομίας σε όσους έχουν την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας είπε ότι δεν γνωρίζω, δεν είπε δεν αμφισβητώ. Στους βουλευτές της ΝΔ είστε μάρτυρας, Στους βουλευτές της αντιπολίτευσης είστε κατηγορούμενος. Η άσκηση αλά καρτ του δικαιώματος της σιωπής δε νοείται. Προτείνουμε να διακόψει η εξεταστική. Να του χορηγηθούν του κ. Ζερβού οι συνομιλίες καθώς όπως λέει, δεν αμφισβητεί τις συνομιλίες, δηλώνει ότι δεν τις θυμάται».

«Εγώ δεν είμαι νομικός. Επειδή η τηλεφωνική μου γραμμή είναι προϊόν επισύνδεσης, όταν κληθώ από τον φυσικό μου δικαστή είτε ως μάρτυρας είτε ως κατηγορούμενος τότε θα απαντήσω. Δεν αμφισβήτησα πως δεν ξέρω τον Γρύλλο Παπαδάκη. Αμφισβητώ τους διαλόγους», απάντησε με ο Λευτέρης Ζερβός.

Λαζαρίδης: «Υποκριτική χωρίς όριο η στάση της αντιπολίτευσης

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν: «Για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση απέδειξε ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η δημιουργία σύγχυσης και αποπροσανατολισμού μέσα από επικοινωνιακά τεχνάσματα και μικροκομματικά σώου.

Σήμερα επιτέθηκε στο προεδρείο και προσωπικά στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο ο οποίος τήρησε τον κανονισμό και δεν επέτρεψε να μετατραπεί η συνεδρίαση σε σίριαλ όπως επιθυμεί η αντιπολίτευση.

Ο ισχυρισμός περί αναβολής της εξέτασης του μάρτυρα κ. Ζερβού είναι νομικά απολύτως αβάσιμος και πέφτει στο κενό».

O Μακάριος Λαζαρίδης εισηγητής της πλειοψηφίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Π.Ε Καβάλας δήλωσε σχετικά:

«Η υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης ξεπέρασε σήμερα κάθε προηγούμενο. Καταγγέλλουν τον μάρτυρα, τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Ζερβό, ότι δεν απαντάει στα ερωτήματα τους. Όταν, ήδη, έχει συμπληρώσει πάνω από τρεις ώρες κατάθεσης, και έχει απαντήσει στα ερωτήματα όλων των εισηγητών και βεβαίως και της κυρίας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Κόκκαλη από το ΣΥΡΙΖΑ».

ΠΑΣΟΚ: «Η σιωπή είναι παραδοχή ενοχής»

«Η σιωπή του κ. Ζερβού είναι παραδοχή ενοχής. Δεν πρόκειται να δραπετεύσει από την οφειλόμενη στην κοινωνία και στους έντιμους αγρότες λογοδοσία», ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας την κατάθεση, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού, Ελευθέριου Ζερβού, την περίοδο 23/1/2024 έως 31/1/2025.

Οι ίδιες πηγές έκαναν λόγο για «πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ελευθέριο Ζερβό να επιλέγει πότε θα απαντά σε ερωτήσεις και πότε θα επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής».

«Ο κ. Ζερβός επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής για να μην σχολιάσει όλα όσα έλεγε στις επισυνδέσεις με τους συνομιλητές του, την ώρα που απαντούσε κανονικά στις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας» και «άλλωστε δεν έκρυψε την στενή του σχέση με τον κ. Αυγενάκη και ότι ήταν μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΝΟΔΕ Ηρακλείου και ότι αυτές του οι ιδιότητες οδήγησαν στον διορισμό του».

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αμφισβήτησε τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, απλώς δήλωσε ότι «δεν τους θυμάται», τόνισαν οι πηγές ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν: «Δεν θυμόταν συνομιλίες εκατοντάδων σελίδων στις οποίες φαίνεται να συντηρεί ένα δίκτυο εξυπηρετήσεων στο οποίο είχε κεντρικό ρόλο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αυγενάκης.

Αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις συνομιλίες του με ιδιώτες που αναζητούσαν βοσκοτόπια στη Θεσσαλία, ιδιώτες που τελούσαν υπόδικοι και τελικά καταδικάστηκαν.

Δεν απάντησε για τη σχέση του με προέδρους Ομάδων ΚΥΔ, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούν ως κομματικά δίκτυα της Νέας Δημοκρατίας. Παραδέχθηκε ότι τους γνώριζε, ωστόσο "είχε σβήσει" από τη μνήμη του τις εκατοντάδες συνομιλίες που είχε μαζί τους.

Και φυσικά, δεν τόλμησε να απαντήσει στο ερώτημα "του ενός εκατομμυρίου": ποιος είναι ο "Μάκης" που αναφέρεται στις συνομιλίες και ποιο ρόλο διαδραματίζει στις πολιτικές συναλλαγές».

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές, «παρά τους διαλόγους που διαβάστηκαν από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ζερβός δεν απάντησε αν υπήρξαν παρεμβάσεις σε πληρωμές και δεσμευμένα ΑΦΜ συγγενικών προσώπων, απάντησε όμως σε πολύ ειδική ερώτηση για τις πληρωμές του πατέρα του και της μητέρας του, πράγμα που σημαίνει ότι είχε πλήρη γνώση των διαλόγων».

«Δεν διευκρίνισε αν ενεργούσε ως "μεσολαβητής" που έβρισκε βοσκοτόπια και τα μοίραζε, όπως φαίνεται από τους διαλόγους της δικογραφίας».

«Δεν έδωσε καμία απάντηση για την συνεχή επικοινωνία του με πρόσωπα που φαίνεται να δρουν με πολιτικές εντολές, παρεμβαίνοντας στις υπηρεσίες του Οργανισμού», υποστήριξαν οι πηγές ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε εις βάθος γνωριμία με τον κ. Γ Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο "Φραπέ", όταν από τους ατέλειωτους διαλόγους του, όπως προκύπτει από την δικογραφία, προκύπτει ένα διαρκές "πάρε-δώσε"».

