Να απομακρύνει κάθε σκιά από πιθανή συσχέτιση κυβερνητικών στελεχών με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδείξει εμπράκτως τη βούλησή της για μία διαφορετική πιο ουσιώδη Εξεταστική Επιτροπή επιδιώκει η κυβέρνηση με την κίνηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη να θέσει εαυτόν στη διάθεση της Εξεταστικής. Μία κίνηση που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σε συνεννόηση του ίδιου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο να εκπεμφθεί το μήνυμα ότι «ούτε ο κ. Μυλωνάκης κρύβεται - ούτε η κυβέρνηση τον κρύβει γιατί δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε».

Αντιλαμβανόμενοι στο Μέγαρο Μαξίμου ότι η αντιπολίτευση θα συνεχίσει να αφήνει δημόσια υπονοούμενα για το ρόλο του κ. Μυλωνάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ περί ύποπτης πρόωρης και μη θεσμικής γνώσης του για ζητήματα σχετικά με την έρευνα που διεξαγόταν, ώστε να οικοδομήσει ένα αφήγημα κυβερνητικής συγκάλυψης, αποφάσισαν ότι πρέπει να μπει μία τελεία σε αυτό το φαύλο κύκλο και να καταδειχτεί η ειλικρινής βούληση της κυβερνώσας πλειοψηφίας να υπηρετήσει την αλήθεια.

«Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας», σημείωσε ο ίδιος, επιμένοντας ότι τα ερωτήματα που του έχουν τεθεί έχουν ήδη απαντηθεί επαρκώς με τις δημόσιες τοποθετήσεις του και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Φωνές και στο εσωτερικό της ΝΔ

Και στο εσωτερικό της ΝΔ πάντως είχαν αρχίσει να πυκνώνουν οι φωνές βουλευτών που επισήμαιναν - άλλοι δημοσίως κι άλλοι στο παρασκήνιο - ότι η άρνηση της κλήσης του κ. Μυλωνάκη στην Επιτροπή της Βουλής θα παρατείνει μια αντιπαράθεση που αφαιρεί πολιτικό κεφάλαιο από τη ΝΔ και ότι πρέπει άμεσα να πειστεί η κοινωνία ότι η παράταξη είναι υπεράνω προσώπων, ώστε ουδείς να τους κουνάει το δάχτυλο.

Αποκρούοντας, δε, τα αντιπολιτευτικά πυρά αναφορικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν ότι σε βάθος 30 ετών η Ελλάδα έχει πληρώσει ποσά άνω των 2,7 δισ. ευρώ σε πρόστιμα για προβληματικές αγροτικές επιδοτήσεις και μόνο η σημερινή κυβέρνηση έστειλε πριν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 5.200 ΑΦΜ για έλεγχο (άρα και ποινικό) με αποτέλεσμα πολλές υποθέσεις να είναι τώρα σε πολύ προχωρημένο στάδιο στην ελληνική Δικαιοσύνη.

«Η αντιπολίτευση ήθελε να περιορίσει τη συζήτηση σε δύο πρώην Υπουργούς, ελλείψει μάλιστα ποινικών στοιχείων επιβαρυντικών, εκτός αν θεωρούμε ότι το “συναινώ” σε μια πληρωμή που βασιζόταν στο ό,τι προέβλεπε ο νόμος, συνιστά επιβαρυντικό στοιχείο», σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές. Και υπογραμμίζουν ότι η Εξεταστική έχει αξία για να γίνει αντιληπτό τι έκαναν όλοι όσοι διοίκησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των ημερών διακυβέρνησης της ΝΔ. Ορισμένα από τα ζητήματα που θα διερευνηθούν τονίζουν είναι αν έκαναν διασταυρωτικούς ελέγχους, γιατί εφάρμοσαν την τεχνική λύση, τι είναι η είναι η τεχνική λύση και τι έκανε η Αυτοδιοίκηση.

Γαλάζια στελέχη επανέρχονται επίσης στις καταθέσεις των πρώην Προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα και Ευάγγελου Σημανδράκου στην Εξεταστική Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι «γκρέμισαν» το αφήγημα της συγκάλυψης ή εμπλοκής του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να «κουκουλωθεί» η υπόθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για τον μεν κ. Σαλάτα από την κατάθεσή του ανεδείχθη ότι ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης τον πίεζε για να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της, ο δε κ. Σημανδράκος ξεκαθάρισε ότι το Μαξίμου του είπε «να κάνει αυτό που πιστεύει σωστό» για τους διασταυρωτικούς ελέγχους και για όλα τα υπόλοιπα.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και κατά πόσο μετά την επικαιροποίηση της λίστας μαρτύρων θα ζητηθεί να κληθεί στην Επιτροπή ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος τις δηλώσεις του οποίου αξιοποίησε η αντιπολίτευση για να βγάλει τον κ. Μυλωνάκη στο «κάδρο».

Στην κυβέρνηση πάντως θέλουν να εστιάσουν στη θετική ατζέντα των πρωτοβουλιών και μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Εξού και χθες δόθηκε έμφαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή ακριβούς υπολογισμού του οφέλους που θα έχει ο κάθε πολίτες στην τσέπη του από τη φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Αλλά και στη δυνατότητα που εξασφάλισαν τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ένταξη από χθες 1η Οκτωβρίου των ραντεβού εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του ΕΣΥ στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού, που εκτιμάται ότι θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα κατά 7 εκατομμύρια ραντεβού σε ετήσια βάση.