ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία στέλνει τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα

Στον εισαγγελέα διαβιβάζει η Νέα Δημοκρατία την υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη, επονομαζόμενου και «Φραπέ» μετά την απόφασή του να μην εμφανιστεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με δήλωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που μετέχουν στην Επιτροπή: «Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου.

Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω.

Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί».