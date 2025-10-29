Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μετάβασή του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με στόχο τη διαφάνεια στις κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων θα βρεθεί στο επίκεντρο του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου στις 12 το μεσημέρι και της εισήγησης του Πρωθυπουργού σε αυτό, καθώς θα γίνει η παρουσίαση των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργός Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Σε μια περίοδο όπου οι έρευνες της δικαιοσύνης και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τους επιτήδειους που εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη και το ελληνικό FBI συνδράμει με την εξάρθρωση κυκλωμάτων μεγάλης κλίμακας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει σε κάθε ευκαιρία το μήνυμα ότι «δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις».

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, κλόνισε την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία απαιτεί αυστηρούς και ενδελεχείς ελέγχους οι οποίοι προκάλεσαν με τη σειρά τους καθυστερήσεις στις πληρωμές. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της Κομισιόν και την πληρωμή των αγροτών το συντομότερο δυνατόν, αποφεύγοντας από τη μία νέα πρόστιμα για τη χώρα ή αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων κα από την άλλη τη μεγαλύτερη αγανάκτηση του υγιούς πρωτογενούς τομέα που μπορεί να εκδηλωθεί με μπλόκα στους δρόμους.

Στην ουσία όπως το περιγράφουν κυβερνητικά στελέχη η κυβέρνηση έχει μπροστά της μία δύσκολη ανηφόρα δύο μηνών με πολλές στροφές η οποία δεν επιτρέπει λάθη. Και αυτό το εγχείρημα καλείται να φέρει εις πέρας ο Κωστής Χατζηδάκης σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο ίδιος άλλωστε είχε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες συνάντηση με την επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής ροής των αγροτικών επιδοτήσεων.

Το πλάνο μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Το μείζον σε πρώτη φάση είναι η κατάθεση μέχρι τις 4 Νοεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αξιολόγηση και έγκριση του σχεδίου για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα απολύτως αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων με κύριο ζητούμενο ένα εγγυημένο σύστημα καταγραφής τους και ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου. Η καταγραφή για αρχή λύθηκε μέσω του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτων (ΑΤΑΚ) που ήταν υποχρεωτικός για τις φετινές δηλώσεις και τη λήψη της βασικής επιδότησης, ενώ η καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου θα συνδεθεί εφεξής με τα τιμολόγια των κτηνοτρόφων για κρέας, γάλα και ζωοτροφές.

Στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι μέσω αυτού του σχεδίου και «τρέχοντας» τους διασταυρωτικούς ελέγχους να πάρει από την Κομισιόν το πράσινο φως για το ορόσημο του τέλους Νοεμβρίου για την καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης του 2025 και της βασικής μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, όπως έχει ήδη δεσμευτεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ώστε να αντιληφθεί και ο αγροτικός κόσμος ότι γίνεται το καλύτερο δυνατό για την αποκατάσταση της ρευστότητάς του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταστήσει σαφές ότι δίνει μεγάλο βάρος και στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Εξ ού και το σχετικό νομοσχέδιο θα περάσει σήμερα από την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου ώστε να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου και να ψηφιστεί εντός του Δεκεμβρίου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα της βούλησής της για διαφάνεια και στην Ε.Ε. Το μήνυμα που θα στείλει και ο Πρωθυπουργός άλλωστε σήμερα είναι «ταχύτητα και αποτελεσματικότητα» με στόχο ένα σύστημα διαφανές που δεν θα επιτρέψει ποτέ ξανά σε επιτήδειους να εκμεταλλευτούν κενά του συστήματος και θα στηρίζει όπως αξίζει τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας.

«Θα κάνουμε τα πράγματα σωστά» είχε τονίσει πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, εξηγώντας την πολυπλοκότητα της αλλαγής του Οργανισμού εν κινήσει και ζητώντας την κατανόηση των αγροτών για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές προκειμένου να μην τεθούν εν αμφιβόλω συνολικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τον πρωτογενή τομέα. Δήλωσε πάντως την αποφασιστικότητά του για ένα διαφανές σύστημα. «Ο πρωτογενής τομέας δεν έχει μέλλον στη χώρα μας εάν δεν μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα και να πάρουν οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι τα χρήματα που δικαιούνται. Διότι η “πίτα” είναι δεδομένη. Αν μοιράζουμε την “πίτα” σε πολλούς, εκ των οποίων κάποιοι, αρκετοί, είναι απατεώνες, μένουν λιγότερα χρήματα για τους έντιμους», είπε.