ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Με ένα πολυσέλιδο έγγραφο υπογεγραμμένο από περισσότερους από 30 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, συμπεριλαμβανομένου του Νίκου Ανδρουλάκη, κατέθεσε το κόμμα το αίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο στόχαστρο μπαίνουν ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός και η πρώην υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή, ενώ το έγγραφο αφορά τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Μέσα στο πολυσέλιδο αίτημα του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται ότι οι στρεβλώσεις που είχαν ξεκινάει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛΛ., κλιμακώθηκαν μετά το 2019 και «στήθηκε ένα οργανωμένο καθετοποιημένο εγκληματικό σύστημα παράνομων εξυπηρετήσεων».

Στη συνέχεια, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει όλα τα γεγονότα χρησιμοποιώντας στοιχεία και αποσπάσματα από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συμπεραίνοντας ότι προκύπτουν όλα τα στοιχεία που στοιχειοθετούν το αδίκημα της απιστίας.

«Προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω από τη Βουλή με τη συγκρότηση Επιτροπής για τη Διενέργεια Ποινικής Προκαταρκτικής Εξέτασης, ότι ο πρώην Υπουργός ΑΑΤ κ. Σπ. Λιβανός και η Υφυπουργός κυρία Φ. Αραμπατζή προκάλεσαν δια των αναφερόμενων ανωτέρω συνεργατών του ο πρώτος και αυτοπροσώπως η δεύτερη στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά και τα λοιπά αρμόδια στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ την απόφαση να ευνοήσει παρανόμως τους αναφερόμενους στην παρούσα παραγωγούς προκαλώντας έτσι βέβαιη περιουσιακή βλάβη στη δημόσια και ενωσιακή περιουσία, όπως κατά περίπτωση αναφέρεται παραπάνω», καταλήγει.

Η απάντηση Λιβανού

Σφοδρή απάντηση στην πρόταση που κατέθεσε στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέδωσε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός.

«Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον μου. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που ανέδειξε το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που αγωνίστηκε να το περιορίσει» είπε σε δήλωσή του ο πρώην υπουργός και πρόσθεσε:

«Αλλά δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας. Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή. Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχω στη Βουλή και στην Ελληνική

κοινωνία, θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ».