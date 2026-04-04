Η δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εισέρχεται στην πλέον κρίσιμη καμπή της, καθώς νέες αποκαλύψεις από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρνουν στο φως αποκαλυπτικούς διαλόγους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η βουλευτής Τρικάλων, Κατερίνα Παπακώστα, και ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Μελάς, με φόντο μια υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων που προκαλεί πολιτικό σεισμό.

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι συνομιλίες καταγράφουν την προσπάθεια «τακτοποίησης» εκκρεμοτήτων ενός συγκεκριμένου κτηνοτρόφου από τα Τρίκαλα, ο οποίος φέρεται να εμφάνιζε εικονικό αριθμό ζώων για να εισπράττει παράνομες ενισχύσεις.

Οι διάλογοι είναι σοκαριστικοί:

Παπακώστα: «Πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε... θα εκτεθούμε», φέρεται να λέει η βουλευτής, τονίζοντας πως πρόκειται για «πολύ σημαντικό πρόσωπο» και «καλό ψηφοφόρο».

Μελάς: «Δηλαδή εσύ επωφελείσαι σ’ έναν καλό σου ψηφοφόρο, εγώ δεν επωφελούμαι πουθενά, μόνο εκτέθηκα», απαντά ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδεχόμενος ουσιαστικά την παρέμβαση στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι η ζημία για τα έτη 2021-2024 αγγίζει τις 142.000 ευρώ μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ποσό που στοιχειοθετεί το αδίκημα του κακουργήματος.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει κυβερνητικούς τριγμούς, με παραιτήσεις υπουργών και στελεχών, ενώ η Βουλή καλείται τώρα να αποφασίσει για την άρση ασυλίας των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων, καθώς το σύνθημα «όλα στο φως» δοκιμάζεται στην πράξη.

Οι διάλογοι σύμφωνα με το skai.gr ξεκινούν ως εξής:

Μελάς: Ποιος είναι;

Παπακώστα: Η Κατερίνα η Παπακώστα, βουλευτής Τρικάλων.

Παπακώστα: Η διαδικασία από τα Τρίκαλα για την υπόθεση του Θ.Μπ. σε συνεννόηση με τον Ζ. (κτηνίατρος) έχει ολοκληρωθεί.

Μέλας: Το γνωρίζω.

Παπακώστα: Άρα εσείς τώρα από Σεπτέμβριο όπως είχαμε πει θα πρέπει να το δείτε το υπόλοιπο κομμάτι πώς ε δεν ξέρω πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς; Θέλετε να σας υπενθυμίσω εγώ;

Μέλας: Δεν χρειάζεται. Πριν από την πληρωμή που θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου θα πάρουμε το αρχείο από την κτηνιατρική βάση οπότε εφόσον ενημερώθηκε θα λάβουν την καινούρια εικόνα.

Διάλογοι μεταξύ Παπακώστα – Μελά (27/9/2021)

Παπακώστα: Ο … δεν έχει πληρωθεί τελικά. Κοίτα το θέμα γιατί θα εκτεθούμε εδώ πέρα τώρα.

Ακολουθεί κλήση του κ. Μελλά προς υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που της ζητά να διερευνηθεί τι έχει γίνει με τον συγκεκριμένο παραγωγό.

Υπάλληλος: Αυτός ο Μ. από ό,τι βλέπω, δεν πληρώνεται για τα βόδια του, αυτός ήταν σε ειδικό επιτόπιο έλεγχο μετά από καταγγελία και έχει διαφορά ζωικού κεφαλαίου… Δεν βλέπω καμία διόρθωση, καμία θεραπεία και δεν πληρώνεται, έχει ποσοστό υπέρβασης άνω του δύο τα εκατό.

Μέλας: Είχαμε συνεννοηθεί να πάει στον εμμμ, εε, σε μια συνεννόηση με τον κτηνίατρο εκεί… των Τρικάλων… θα του μείωνε το ποσοστό… Για να, για να μπορέσει να μην έχει την κύρωση.

Υπάλληλος: Εγώ δεν βλέπω καμία μεταβολή στο ζωικό κεφάλαιο.

Μέλας: Έχουν μιλήσει με τον Ζ (κτηνίατρο) και έχει συμφωνήσει να του μειώσει τα επιλέξιμα ζώα μετά τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου.

Υπάλληλος: Αυτό που βλέπω είναι ότι βρέθηκε να έχει διαφορά σε 12 ζώα με το ποσοστό υπέρβασης να ξεπερνά το 20% γι' αυτό δεν πληρώθηκε.

Ακολουθεί νέο τηλεφώνημα του κ. Μελά με την κ. Παπακώστα:

Μέλας: σε μια πρώτη εικόνα που έχω γι αυτό θα με αφήσει λίγο να το ψάξω μέχρι την Δευτέρα. Γιατί σε μια πρώτη εικόνα που έχω, φαίνεται ακριβώς με τα ίδια ζώα σαν να μην έχει γίνει διόρθωση. Δηλαδή φαίνεται με την εικόνα που είχε τον Μάιο που δεν πληρώθηκε.

Παπακώστα: Πώς είναι δυνατόν αυτό; Ο Ζ. (Κτηνίατρος) έχει διαβεβαιώσει ότι το έχει κάνει, θα μιλήσω με τον Ζ. Να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί.

Μέλας: Θα το δω και εγώ.

Παπακώστα: Ναι οπωσδήποτε κ. Μελά πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε.

Μέλας: Ο παραγωγός έχει κάνει ένσταση ή κάποια αίτηση;

Παπακώστα: Δεν μας είπατε να κάνει ένσταση μας είπατε απλά να μπούμε στην διαδικασία διόρθωσης… η μείωση, η μείωση των ζώων έγινε πριν τον έλεγχο, εεε ο κύριος Ζ (κτηνίατρος) μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία… έτσι ώστε να φαίνεται, ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο … άρα αν έγινε όντως αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση. Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%.

Μέλας: Θα το κοιτάξουμε . Δηλαδή εσύ επωφελείσαι, σε έναν καλό σου, ας πούμε ψηφοφόρο και τα λοιπά, εγώ δεν επωφελούμαι πουθενά μόνο εκτέθηκα, εντός εισαγωγικών και στο τέτοιο… οπότε ουσιαστικά αντιλαμβάνεσαι ότι η πρόθεση υπήρχε πλήρης … και υπάρχει… η δική σου πλευρά θα πρέπει να φανεί ε πολύ νομίζω ότι είναι πολύ καθαρή σε εκείνον. Της μεσολάβησης που έχει κάνει, εντάξει; Απλά να ξέρει πόσο έχει, εε, εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι και πόσο παρελκυστικό είναι αυτό που έγινε, γιατί δεν θα γινόταν τίποτα… Από το σημείο που έχει γίνει ο έλεγχος.

Έπειτα, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον διευθυντή ενισχύσεων του Οργανισμού, ο οποίος του απάντησε: «Μωρέ αυτός με τη βάση το έφτιαξε, με την καταγγελία που υπάρχουν πρακτικά και τέτοια τι θα πούμε;

Ότι πήγε, αυτός μας δήλωσε ξαφνικά, γιατί είναι σε, το πρόβλημα είναι, ότι είναι σε καταγγελία, δηλαδή ότι αυτός δήλωσε 70 του βρήκανε 58 και μετά πήγε και έφτιαξε τη βάση και τα κατέβασε στα 58; Δηλαδή αν αυτός που τον κατήγγειλε μάθει ότι πληρώθηκε τι θα πούμε εμείς μετά;».