ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διαρροές θα έχουν πολιτικό κόστος για τη ΝΔ - Ποιοι σκέφτονται την αποχή

Εν μέσω των κραδασμών που έχουν προκαλέσει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ οι δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενόψει της αυριανής δοκιμασίας στην Ολομέλεια της Βουλής με την ψηφοφορία επί των άρσεων ασυλίας των 13 βουλευτών του κόμματος, το χθεσινό προσυνέδριο της ΝΔ στο Ηράκλειο και οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού λειτούργησαν συσπειρωτικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τη διαχωριστική γραμμή με την αντιπολίτευση και ανέδειξε τα πλεονεκτήματα της κυβερνώσας παράταξης με αιχμή το σχέδιο για το μέλλον και τη σταθερότητα.

Η αυριανή ψηφοφορία βεβαίως απασχολεί έντονα το Μέγαρο Μαξίμου, δεδομένου ότι αρκετοί βουλευτές διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις για την οριζόντια στάση που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση υπέρ των άρσεων ασυλίας των 13 «γαλάζιων» έναντι μιας κατά περίπτωση ψήφου υπό το σκεπτικό ότι οι κατηγορίες που αποδίδει η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι νομικά έωλες. Κομματική πειθαρχία είναι σαφές ότι δεν έχει τεθεί. Εξίσου σαφές είναι ότι οι διαφοροποιήσεις δεν συνιστούν «ανταρσία». Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός διαρροών στη ΝΔ κατά την ψηφοφορία εκτιμάται ότι θα έχει πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση.

Εξ' ου και τα τελευταία 24ωρα τα τηλέφωνα έχουν πάρει «φωτιά» στο παρασκήνιο, με στόχο να μεταπειστούν όσοι σκέφτονται να διαφοροποιηθούν από την κεντρική κυβερνητική γραμμή. Το σκεπτικό το οποίο διατυπώνεται είναι όπως το έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ότι: «αν δεν ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων βουλευτών και ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων άλλων βουλευτών, είναι σαν να θεωρείς ότι κάποιοι είναι αθώοι και κάποιοι είναι ένοχοι». Ο ίδιος τόνισε ότι «πρέπει να γίνει σεβαστό αυτό που και οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει, δηλαδή την άρση της ασυλίας τους για να αποδείξουν την αθωότητά τους».

Υπό αυτό το πρίσμα και μετά τις επαφές που είχαν ο Γραμματέας της Κ.Ο της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, αρκετοί βουλευτές της ΝΔ σκέφτονται σοβαρά πλέον την οδό της αποχής από την ψηφοφορία.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ενότητα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως χθες από το Ηράκλειο άδραξε την ευκαιρία να περιγράψει τα πλεονεκτήματα της κυβέρνησης και να θέσει ως διακύβευμα τη διατήρηση προόδου της χώρας, επενδύοντας στην ενότητα και με στόχο να μεταφέρει τη συζήτηση από την σκανδαλολογία και την τοξικότητα στα αποτελέσματα που φέρνουν οι κυβερνητικές πολιτικές.

«Αυτό συνιστά μια σημαντικότατη πολιτική διαφοροποίηση σήμερα μεταξύ μιας κυβέρνησης η οποία μπορεί να έχει τα προβλήματά της, να έχει κάνει τα λάθη της αλλά τελικά έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την προσοχή της στραμμένη στο αποτέλεσμα. Και μιας αντιπολίτευσης η οποία επιμένει ουσιαστικά μόνο να μηδενίζει ή να αφορίζει, να ξέρει τι δεν θέλει αλλά να μην μπορεί να πει με καμία ακρίβεια τι είναι αυτό το οποίο θέλει», σημείωσε με αφορμή τη συνεργασία κυβέρνηση και τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης των εκπροσώπων της, για τα θέματα που αφορούν την Κρήτη.

Σκιαγραφώντας, δε, τα διλήμματα που θα θέσει στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές, υπογράμμισε πως: «αυτή ακριβώς είναι και η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε ένα κόμμα το οποίο έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και σε κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως να θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα του 1980».

Στον ίδιο τόνο εξέπεμψε και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, που κάλεσε τα στελέχη της ΝΔ να στείλουν μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας, θέτοντας το ερώτημα: «ποιος μπορεί να εγγυηθεί την πορεία της χώρας στην επόμενη τετραετία, να οδηγήσει σε αυτή τη διαδρομή με σταθερότητα και προοπτική; Αυτοί που μόνη απάντηση έχουν άρνηση, επιμένουν συνταγή λεφτόδεντρων; Ή αυτοί που σε κάθε ζήτημα αναζητούν αιτίες τοξικότητας και διχασμού».