Την άρση της βουλευτικής του ασυλίας ζητά ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου με υπόμνημά του προς την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, τονίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει καμία παράνομη πράξη.

Όπως αναφέρει, «σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη», ενώ δηλώνει ξεκάθαρα την επιθυμία του να αρθεί άμεσα η ασυλία του.

Εξηγεί ότι πρόκειται για «υπόθεση μεταβίβασης αγροτικών δικαιωμάτων μεταξύ συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνη της συζύγου)».

Υπογραμμίζε δε, ότι «δεν στοιχειοθετείται, έστω και σε μορφή απόπειρας, αδίκημα σε βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων ενώ προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν έχω ουδεμία σχέση με τις παράνομες ενέργειες που είχαν λάβει χώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις οποίες διερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Το υπόμνημα του Τάσου Χατζηβασιλείου

Όπως έγινε γνωστό, την άρση ασυλίας του ζήτησε και ο Χαράλαμπος Αθανασίου.