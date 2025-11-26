ΟΠΕΚΕΠΕ, Σεμερτζίδου: «Έχω μόνο ένα μηχανάκι, η Ferrari και η Porsche είναι του άντρα μου»

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, πρόσωπο που απασχολεί την εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω αναρτήσεων στα social media, που την εμφανίζουν να οδηγεί πολυτελή αυτοκίνητα, δήλωσε πως το μόνο όχημα στο όνομά της είναι ένα μηχανάκι.

Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, υποστήριξε πως «Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από ένα μηχανάκι» ενώ δήλωσε κατ’ επάγγελμα αγρότισσα.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι η Ferrari και η Porsche που φάνηκε να «μοστράρει» ανήκουν στον σύντροφο της και αποκτήθηκαν το 2004 και 2016 αντίστοιχα.

Σεμερτζίδου: «Δεν ήταν δικά μου, ήταν του άντρα μου»

Κατά την Εξεταστική, είχε τον εξής διάλογο με τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ:

Κ. Σεμερτζίδου: Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου ή οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα σε άλλους τα σπίτια ή οι πισίνες .

Έπρεπε να πάρω για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του μου ή οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα σε άλλους τα ή οι . Μ. Λαζαρίδης: Εγώ σας λέω τι αναφέρει η Αρχή για το ξέπλυμα που σας έλεγξε. Δεν ήρθε σε εμένα η αρχή. Δεν υπάρχουν αυτά που εντοπίζει η Αρχή;

Εγώ σας λέω τι αναφέρει η Αρχή για το ξέπλυμα που σας έλεγξε. Δεν ήρθε σε εμένα η αρχή. Δεν υπάρχουν αυτά που εντοπίζει η Αρχή; Κ. Σεμερτζίδου: Υπάρχουν αλλά δεν αγοράστηκαν με επιδοτήσεις.

Υπάρχουν αλλά Μ. Λαζαρίδης: Κάτι βρήκε όμως η αρχή στον έλεγχο που σας έκαναν.

Κάτι βρήκε όμως η αρχή στον έλεγχο που σας έκαναν. Κ. Σεμερτζίδου: Έχω ένα πόρισμα που στηρίζεται σε υπόνοιες . Αν θέλετε στοιχεία για τον κ. Μαγειρία (σ.σ. σύντροφός της) καλύτερα να καλέσετε τον ίδιο.

Έχω ένα πόρισμα που στηρίζεται σε . Αν θέλετε στοιχεία για τον κ. (σ.σ. σύντροφός της) καλύτερα να καλέσετε τον ίδιο. Μ. Λαζαρίδης: Τα αυτοκίνητα ξέρετε να τα οδηγείτε μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε τις δραστηριότητες του;

Τα αυτοκίνητα ξέρετε να τα οδηγείτε μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε τις δραστηριότητες του; Κ. Σεμερτζίδου: Δεν έχουμε κληθεί από ευρωπαϊκή εισαγγελία ούτε έχουμε γνώση για το οτιδήποτε

Σεμερτζίδου: Τα δυσθεώρητα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενη στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος το οποίο κάνει λόγο για μεθοδευμένο σχέδιο, αλλαγές λογαριασμών μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις να γίνουν μετρητά, η κ. Σεμερτζίδου υποστήριξε ότι ελέγχθηκε εξονυχιστικά και ότι διαφωνεί με το πόρισμα της αρχής.

Γνωστοποίησε δε τα ποσά τα οποία έχει λάβει ως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα στοιχεία να δείχνουν κατακόρυφη αύξηση το 2023 και έπειτα. Συγκεκριμένα είχε λάβει:

το 2019 3.450 ευρώ

το 2020 4.052 ευρώ

το 2021 8.684 ευρώ

το 2022 14.127 ευρώ

το 2023 50.965 ευρώ

το 2024 54.829 ευρώ