Αύριο, Τετάρτη (22/4) προγραμματίζεται στη Βουλή η ψηφοφορία που έχουν ζητήσει 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την άρση της ασυλίας τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καθώς, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας, οι βουλευτές καλούνται να τοποθετηθούν με βάση την προσωπική τους κρίση.

Αυτό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει ήδη οδηγήσει σε διαφορετικές στάσεις, με ορισμένους να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχής από τη διαδικασία.

Στον αντίποδα, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα καλούν τους συναδέλφους τους να υπερψηφίσουν την άρση, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να δικαιωθούν από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τονίζουν ότι «δεν πρέπει να μένει τίποτα στη σκιά», ενώ εκφράζουν την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί με ταχύτερους ρυθμούς.

Άλλοι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι η αυριανή διαδικασία αποτελεί «τον ορισμό της ψήφου κατά συνείδηση», καθώς δεν υπάρχει κανένα ζήτημα κομματικής γραμμής. «Όποιος θέλει ψηφίζει», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Παρασκηνιακά, έχουν γίνει πολλά τηλέφωνα στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ συνεργατών, ενώ αρκετοί φέρεται να είναι οι βουλευτές που δηλώνουν ότι θα υπερψηφίσουν την άρση της ασυλίας. Την ίδια στιγμή, άλλοι βουλευτές, αναμένουν τις αυριανές τοποθετήσεις των 13 βουλευτών προκειμένου να καταλήξουν στην τελική τους απόφαση.