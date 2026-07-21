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ΟΠΕΚΕΠΕ: Τον Οκτώβριο οι πρώτες δίκες για βουλευτές και μη πολιτικά πρόσωπα

Πότε ξεκινούν τα δικαστήρια για πολιτικά πρόσωπα και μη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 5 διαφορετικές δίκες ανά περίπτωση.

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Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία | EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Η σκληρή κόντρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να μαίνεται με βουλευτές της ΝΔ «αρχειοθετημένοι» και υπό δίωξη αμφισβητούν τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση.

Το Star σε ρεπορτάζ του αποκαλύπτει πότε ξεκινούν τα δικαστήρια για πολιτικά πρόσωπα και μη.

Οι 22 κατηγορούμενοι, βουλευτές και μη, θα δικαστούν κατά περίπτωση σε 5 διαφορετικές δίκες:

  • 2 Οκτωβρίου - Κατερίνα Παπακώστα για πλημμελήματα  σε Μονομελές Εφετείο λόγω της ιδιότητάς της ως δικηγόρου.
  • 27 Οκτωβρίου - Χρήστος Μπουκώρος
  • 30 Οκτωβρίου - Μάξιμος Σενετάκης
  • 12 Νοεμβρίου - Κώστας Σκρέκας

Θα ακολουθήσει και 5η δίκη που δεν έχει προσδιοριστεί η ημερομηνία της και αφορά σε μη πολιτικά πρόσωπα.

 

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