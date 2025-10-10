Να αποφύγει ένα νέο πιθανό μέτωπο με αγρότες και κτηνοτρόφους οι οποίοι διαμαρτύρονται ήδη για την καθυστέρηση στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπαθεί η κυβέρνηση επιδιδόμενη σε αγώνα δρόμου για την ολοκλήρωση των ελέγχων, ώστε να προχωρήσουν σταδιακά όλες οι διαδικασίες και να αποδεσμευτούν τα χρήματα επιδοτήσεων και αποζημιώσεων.

Το Μέγαρο Μαξίμου και η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βγαίνουν μπροστά επιχειρώντας να πείσουν τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα ότι κατανοούν τις ανάγκες τους και «τρέχουν», αλλά υφίστανται υπαρκτοί κίνδυνοι για τους ίδιους εάν η κυβέρνηση κινηθεί με επιπολαιότητα.

«Καταλαβαίνουμε απόλυτα τους αγρότες, αλλά αν σπεύσουμε να πληρώσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος, που επισημαίνεται από την ΕΕ στην επιστολή της 4ης Αυγούστου, για μερική αναστολή των πληρωμών», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στην ΕΡΤ, δίνοντας τον τόνο. Ο ίδιος εξήγησε πως μετά τις 20 Οκτωβρίου οπότε και εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τη βασική επιδότηση, η ΑΑΔΕ θα τις επεξεργαστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται ώστε να ακολουθήσουν σύντομα οι πληρωμές.

Πώς θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε σύσκεψη που είχε με φορείς στη Θεσσαλία, εκπέμποντας το μήνυμα ότι η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων θα γίνει με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό αλλά με ασφάλεια, προκειμένου να είναι αξιόπιστες αποτρέποντας την απειλή νέων προστίμων για τη χώρα ή μερικής αναστολής των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το γεγονός ότι πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι πριν την ολοκλήρωση της κάθε πληρωμής, κάτι το οποίο ζητά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί για όλους μας μια απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να μην επαναληφθούν τα προβλήματα και να εξαλειφθούν οι παθογένειες του παρελθόντος», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να πληρωθεί και η βασική ενίσχυση όσο γίνεται πιο κοντά στο χρόνο που είναι προσδιορισμένο, όπως επίσης και το Μέτρο 23, η προκαταβολή για την αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου για τον “Ντάνιελ”, η ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, πληρωμές, δηλαδή, που θα δώσουν μια πραγματική ανάσα, όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά γενικότερα στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μετά την πληρωμή την περασμένη Παρασκευή της πρώτης αποζημίωσης από τον Ιούλιο σε 4.000 παραγωγούς, σε λιγότερο από 10 ημέρες θα καταβληθούν τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης του 2024, οι επιδοτήσεις για οίνο και μελισσοκομία καθώς και οι δόσεις του 2022 και του 2024 για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική μελισσοκομία. Και θ’ ακολουθήσουν οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά, την ευλογιά και τις ζωοτροφές.

Το ανοιχτό μέτωπο της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕ

Ένα ήδη ανοιχτό μέτωπο για την κυβέρνηση πάντως είναι αυτό της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά με φόντο την πρόσφατη κατάθεση του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα και τις βολές του εναντίον του Μάκη Βορίδη περί αποπομπής του για την εξυπηρέτηση δύο εταιριών και επειδή αποκάλυπτε παρανομίες.

Ο κ. Βορίδης από την πλευρά του απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις Βάρρα και παραπέμπει για την αποκάλυψη των πραγματικών λόγων της απομάκρυνσής του από τη θέση του επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δική του κατάθεση στην Επιτροπή της Βουλής. Παράλληλα, απορρίπτει ως ανυπόστατες τις κατηγορίες. «Λέει ότι υπάρχουν παρανομίες. Το ξέρει ο Βάρρας; (αυτό λέει) Υποτίθεται, δε, ότι τις ξέρω κι εγώ. Και τον τρώω για να μην τις αποκαλύψει. Στην Εισαγγελία πότε πάει; Το 2024. Τέσσερα χρόνια τι έκανε; Άφηνε τις παρανομίες σε εξέλιξη;», σχολίασε δηκτικά χθες στο OPEN.

Απορρίπτοντας εξίσου κατηγορηματικά τις αιχμές για την τεχνική λύση κατανομής των βοσκοτόπων επανέλαβε ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρείται παράνομη η εφαρμογή μίας υπουργικής απόφασης και «κάρφωσε» τον κ. Βάρρα ότι ο ίδιος έκανε την κατανομή το 2020 με τον ίδιο τρόπο, προϊδεάζοντας για την κατάθεση αποδεικτικού εγγράφου με την υπογραφή του Γρηγόρη Βάρρα που ζητούσε από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΠΕΚΕ να εφαρμόσουν ότι έγινε το 2019.

Με τεκμήρια αντέκρουσε και τις κατηγορίες περί εξυπηρέτησης εταιριών-τεχνικών συμβούλων και παρέμβασής του στο διαγωνισμό. Μάλλον ενοχλημένος πάντως εμφανίστηκε από την επιλογή του κ. Βάρρα σε ρόλο συμβούλου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Και η κυβέρνηση πάντως αποκρούει επισήμως ως αυθαίρετο αφήγημα της αντιπολίτευσης τα περί πιθανών ποινικών ευθυνών του Μάκη Βορίδη, καθώς και την προσπάθεια εμπλοκής του Πρωθυπουργού.

«Και ο κ. Βάρρας και όλοι οι υπόλοιποι που κατέθεσαν επιβεβαίωσαν πως δεν υπήρξε καμία παρέμβαση Μαξίμου και καμία διάθεση συγκάλυψης», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χθες και επισημαίνοντας ότι η πολιτική διαφωνία Βάρρα - Βορίδη ήταν γνωστή πρόσθεσε ότι: «η θέση μας δεν αλλάζει ως προς την υποτιθέμενη ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη, η οποία δεν προέκυπτε από κανένα απολύτως στοιχείο».