Οργή Άδωνι Γεωργιάδη για φωτογραφία από το Καραμανδάνειο: «Είναι από την περσινή φωτιά»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα σε φερόμενα ψευδές δημοσίευμα για τις φωτιές στην Πάτρα και το Καραμανδάνειο νοσοκομείο που, όπως αναφέρει ο υπουργός, χρησιμοποιεί φωτογραφία από τη φωτιά του 2024.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει, με αφορμή σχετική ανάρτηση: «Το μίσος ορισμένων για να κάνουν Αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φθάσει σε σημείο αρρώστιας.

Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά. Η φωτό που ανέβασε ο κύριος αυτός είναι από την περσινή φωτιά.

Του ζητώ αμέσως να την κατεβάσει και να ανασκευάσει αλλιώς το Υπουργείο Υγείας θα του καταθέσει μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Η προσπάθεια εκμετάλλευσης αυτής της δύσκολης κατάστασης για να προκληθεί πανικός και πιθανόν εξ αυτού ατυχήματα δεν θα καρποφορήσει».

