Οριστικό «φρένο» στην πώληση αλκοόλ και καπνού σε ανηλίκους: Το σχέδιο ταυτοποίησης με QR codes

Οριστικό «φρένο» στην πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και αλκοόλ βάζει η κυβέρνηση, παρουσιάζοντας έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό «Οδικό Χάρτη» που αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην αγορά και τη διασκέδαση.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, οι υπουργοί Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μαζί με τον υφυπουργό Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, παρουσίασαν το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που συνδυάζει την αυστηρή νομοθεσία με την αιχμή της τεχνολογίας.

Ψηφιακή «ασπίδα» μέσω Gov.gr Wallet

Όπως τόνισαν οι υπουργοί, η μεγάλη καινοτομία του νέου πλαισίου είναι η ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας, καθώς για πρώτη φορά, η ταυτοποίηση της ενηλικότητας θα γίνεται μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και Kids Wallet.

Η διαδικασία είναι απλή: Ο πωλητής επιλέγει την ηλικιακή ομάδα (π.χ. άνω των 18) και εμφανίζεται ένα QR code. Ο αγοραστής το σκανάρει και η εφαρμογή του πωλητή βγάζει πράσινη ή κόκκινη ένδειξη.

Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η εγκυρότητα της ταυτοποίησης χωρίς να εκτίθεται η ακριβής ηλικία ή άλλα προσωπικά δεδομένα του πολίτη. Παράλληλα, η ευθύνη ελέγχου μεταφέρεται ρητά στον πωλητή, ενώ απαγορεύεται πλήρως η διάθεση αυτών των προϊόντων μέσω αυτόματων πωλητών.

Έλεγχος στη νύχτα και «Μητρώο alto.gov.gr»

Το νέο πλαίσιο φέρνει αυστηρούς κανόνες και στη νυχτερινή διασκέδαση:

Απαγόρευση εισόδου: Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται σε αμιγή μπαρ και κλαμπ.

Οι δεν επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται σε αμιγή μπαρ και κλαμπ. Πλατφόρμα events.gov.gr: Ιδιωτικές εκδηλώσεις (π.χ. σχολικοί χοροί) θα επιτρέπονται μόνο αν δηλώνονται προηγουμένως στην πλατφόρμα, διεξάγονται εκτός ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος και σε οριοθετημένους χώρους.

Ιδιωτικές εκδηλώσεις (π.χ. σχολικοί χοροί) θα επιτρέπονται μόνο αν δηλώνονται προηγουμένως στην πλατφόρμα, διεξάγονται εκτός ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος και σε οριοθετημένους χώρους. Ψηφιακό Μητρώο (alto.gov.gr): Όλα τα σημεία πώλησης καπνικών και αλκοόλ υποχρεούνται να εγγραφούν στο νέο ψηφιακό μητρώο έως τις 16 Απριλίου 2026. Με την εγγραφή εκδίδεται μοναδικό QR code, που θα διευκολύνει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να χαρτογραφήσουν την αγορά.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε τη σημασία της μεταρρύθμισης σημειώνοντας ότι «αναλαμβάνουμε την ευθύνη να θωρακίσουμε τη νέα γενιά από κινδύνους που απειλούν την υγεία της. Δεν πρόκειται μόνο για απαγορεύσεις, αλλά για μια συνολική στρατηγική πρόληψης με μηδενική ανοχή στις παραβάσεις. Η ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας διασφαλίζει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε ότι «η τεχνολογία λειτουργεί ως καταλύτης για κοινωνικά προβλήματα. Με το alto.gov.gr και το Kids Wallet εισάγουμε μια ασφαλή διαδικασία που περιορίζει την πρόσβαση των ανηλίκων σε επιβλαβή προϊόντα, χωρίς περιττή έκθεση δεδομένων».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επικεντρώθηκε στο επιχειρησιακό σκέλος, αναφέροντας ότι από τον Ιούλιο του 2025 έως σήμερα έχουν γίνει πάνω από 82.000 έλεγχοι και 313 συλλήψεις. «Η προστασία των ανηλίκων είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ενισχύουμε τους στοχευμένους ελέγχους σε σημεία πώλησης και χώρους διασκέδασης, αξιοποιώντας τα νέα ψηφιακά εργαλεία για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος υπογράμμισε ότι η Πολιτεία περνά πλέον στην «ουσιαστική και καθολική εφαρμογή» ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας. Σημειώνεται ότι η πώληση καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους μετατρέπεται σε ποινικό αδίκημα, με τις ποινές να φτάνουν έως και τα τρία έτη φυλάκισης.

Το πλαίσιο καλύπτει πλέον και όλα τα νέα προϊόντα (ηλεκτρονικά τσιγάρα, σακουλάκια νικοτίνης), τα οποία πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές προθήκες και να διατίθενται μόνο από υπάλληλο, μετά τον απαραίτητο ψηφιακό έλεγχο.