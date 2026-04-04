Στις 11:00 ορκίζονται τα νέα μέλη της κυβέρνησης, μετά τον ανασχηματισμό, κατά τον οποίο άλλαξε - κυρίως - η ηγεσία των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κλιματικής Κρίσης.

Προ του ανασχηματισμού είχε γίνει γνωστό πως παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους οι Κώστας Τσιάρας, Γιάννης Κεφαλογιάννης και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αίτημα άρσης της ασυλίας τους.

Άρα, οι θέσεις τους καταλήφθηκαν από νέα πρόσωπα, ενώ η μία έμεινε κενή.

Παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, αλλά και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, οι Μαργαρίτης Σχοινάς, Μακάριος Λαζαρίδης και Ευάγγελος Τουρνάς ορκίζονται στα νέα τους πόστα.

Τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα είναι οι εξής:

1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς

- Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης

- Υφυπουργός: Γιάννης Ανδριανός

2) Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

- Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

- Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος

3) Υπουργείο Υγείας

Οι αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου της ψυχικής υγείας, τις οποίες είχε μέχρι σήμερα ο τέως Υφυπουργός κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο υπουργείο.

Ευάγγελος Τουρνάς | INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ποιους αφορούν οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η έρευνα, να σημειωθεί, αφορά συνολικά 20 πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται δύο πρώην υπουργοί και 13 εν ενεργεία βουλευτές.

Ειδικότερα, η πρώτη δικογραφία αφορά τους Κώστα Σκρέκα, Κώστα Τσιάρα, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Νότη Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη και Δημήτρη Βαρτζόπουλο.

Η δεύτερη σχηματίστηκε με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος και αφορά τον πρώην υπουργό Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, για παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Υπό έρευνα έχουν τεθεί και πέντε πρώην βουλευτές, για τους οποίους δεν απαιτείται άρση ασυλίας, ενώ υπάρχει και τρίτη δικογραφία για τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, που θα διαβιβαστεί πιθανότατα μετά το Πάσχα στη Βουλή, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ.