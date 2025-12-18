Όταν ο Νίκος Παππάς απειλούσε αστυνομικό με «πεϊνιρλί»: «Θα σε τελειώσω μπατσάκο μου»

Από «ντόμπρος» αγορητής που έριχνε «καρφιά» αλήθειας για την πολιτική εξουσία σε επικοινωνιακό πονοκέφαλο για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς πλέον έκοψε την άλυσο μετά την καταγγελλόμενη επίθεση κατά δημοσιογράφου.

Πριν χρόνια είχε πολύ διαφορετικό προφίλ, όταν ήταν ο επιλαχών του Αλέξη Τσίπρα για τον δήμο Αθηναίων, προτού ο πρώην πρωθυπουργός απομακρυνθεί από την ενεργό πολιτική, όταν επικράτησε ως υποψήφιος ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Πλέον, η διαγραφή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλειδώσει, με σύσσωμο σχεδόν το κόμμα να καταδικάζει το περιστατικό. Όσο για τον ίδιο τον κύριο Παππά, ακόμα διαφεύγει των αρχών, αν και πρέπει να σημειωθεί πως το αδίκημα που του επιρρίπτεται δεν αφορά την Ελλάδα.

Νίκος Παππάς: Το σκηνικό με το...πεϊνιρλί

Ο έκπτωτος πλέον πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται πως θα γλιτώσει το αυτόφωρο, και η υπόθεσή του θα πάρει τον δρόμο της τακτικής δικαιοσύνης. Ο δημοσιογράφος που έπεσε θύμα του έχει καταθέσει μήνυση στην πόλη όπου έλαβε χώρα το συμβάν, στο Στρασβούργο.

Σκηνικό είχε δημιουργήσει και όταν είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, για μηνύματα που αντάλλαξε με αστυνομικούς.

Τον Αύγουστο του 2024 στον απόηχο των πυρκαγιών που μαίνονταν, ο κ. Παππάς είχε με αστυνομικό έναν διάλογο που γρήγορα απέκτησε υβριστικό χαρακτήρα.

Στα γραπτά μηνύματα, ο κ. Παππάς προσφωνεί «μπατσάκο μου» τον αστυνομικό ενώ σε ηχητικά αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν ακούγεται να απειλεί και λέει: «Μην έρθω στη Θεσσαλονίκη και σε τελειώσω, σκουπίδι. Καλό ψόφο σε ό,τι αγαπάς».

Ακολούθησε και δεύτερο ηχητικό μήνυμα με νέες απειλές και σταδιακά όο και πιο χυδαίο περιεχόμενο: Ο κ. Παππάς ακούγεται να λέει «Αγράμματο σκουπίδι, άκουσε να δεις για το καλό σου.

Πρόσεχε τι λες, πώς τα λες και σε ποιον τα λες. Θα σου στείλω κανένα ”πεϊνιρλί” στο σπιτάκι σου, είσαι φακελωμένος. Πρόσεχε. Ποιο τμήμα; Ποιο τμήμα, βρε σκουπίδι αγράμματο, απόβλητο της κοινωνίας.

Που θα κλαίει η μάνα σου η βρωμιάρα και ο πεταμένος ο πατέρας σου άμα θέλω. Τέλος πάντων, πίστεψέ με, δεν θα τους αρέσει και πολύ. Και δεν είσαι και ο πιο συμπαθής από όλους. Λοιπόν, σκουπίδι, εξαφανίσου μη σου…»