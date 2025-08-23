Έχουν περάσει 44 ολόκληρα χρόνια, αλλά παραμένει τόσο επίκαιρο. Θέματα «καυτά» που συζητάμε σήμερα περισσότερο από ποτέ, που συγκλονίζουν τον πλανήτη: ΝΑΤΟ, κράτος της Παλαιστίνης, αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, Κύπρος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε τοποθετηθεί επ΄αυτών το 1981 και μάλιστα μέσα στο «σπίτι» των Αμερικανών. Πίστευαν πως θα τον στριμώξουν, αλλά σταράτα, σε άπταιστα αγγλικά, έκανε τις θέσεις της Ελλάδας ξεκάθαρες. Και δεν άρεσαν αυτές...

Είναι Οκτώβριος του 81' και το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου προέρχεται από θριαμβευτική νίκη στις εκλογές. Περίοδος «ψυχρού πολέμου», μια εποχή που ο αντιαμερικανισμός «ανθούσε» στην Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ θέλει να επαναδιαπραγατευτεί τη σχέση της χώρας στη βορειοατλαντική συμμαχία και τις θέσεις των αμερικανικών βάσεων στα μέρη μας.

Ανδρέας Παπανδρέου | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ EUROKINISSI



Οι Δυτικοί τον κατηγορούν πως θέλει να επιστρέψει στην Ανατολή και αποτραβά τη χώρα από τη Δύση και ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου δέχεται να τοποθετηθεί δημόσια στα αμερικανικά κανάλια για όλα τα φλέγοντα θέματα. CBS και ΑΒC - πρωτοφανή παραγωγές για εκείνη την εποχή - έρχονται στην Αθήνα στήνουν απλά στούντιο και είναι έτοιμοι να στριμώξουν στον τοίχο τον Ανδρέα Παπανδρέου που τόλμησε να υψώσει ανάστημα στην Αμερική.

Μάικλ Λι και Φρανκ Ρέινολντς «πυροβολούν κατά ριπάς» με σύντομες, ευθύβολες, άμεσες ερωτήσεις που μοιάζουν περισσότερο με ανάκριση παρά με συνέντευξη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου όχι μόνο δεν χάνει την ψυχραιμία του, αλλά τους κολλάει στον τοίχο με ξεκάθαρες θέσεις.

Οι θέσεις του Ανδρέα Παπανδρέου

Μιλάει για κράτος εγγυημένο της Παλαιστίνης. Η σχέση του με τον Γιασέρ Αραφάτ ήταν παραπάνω από αδερφική άλλωστε.

Λέει ξεκάθαρα μέσα στο «σπίτι του» πως το ΝΑΤΟ εξοπλίζει με όπλα την Τουρκία η οποία απειλεί την Ελλάδα. «Δεν προστρατεύει τα σύνορά μας» λέει αποστομοτικά ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ με τον Αμερικανό δημοσιογράφο να τον ακούει αμήχανα. Δεν πήγαιναν τα πράγματα όπως τα είχε σχεδιάσει.

Τον κατηγόρησαν ακόμα πως τον χρηματοδότησε ο Καντάφι, με τον Παπανδρέου να χαμογέλα και να ξεκαθαρίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει 100.000 μέλη που αυτοί είναι οι αιμοδότες του κόμματος. «Κανείς Καντάφι δεν με χρηματοδότησε» είπε.

Υποστήριξε μάλιστα πως οι βρετανικές βάσεις δεν έχουν καμία θέση στην Κύπρο, ενώ θα ήθελε να προχωρήσει σε δημοψήφισμα για την έξοδο της Ελλάδας από την ΕΟΚ.

Μία απόφαση όμως που ανήκε αποκλειστικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν ήταν στην δική του ευθύνη.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος πήγε να τον στριμώξει και για τη Χούντα και το κάτα πόσο ήταν ήσυχος πως ο στρατός δεν θα έκανε και πάλι πραξικόπημα, με τον Ανδρέα Παπανδρέου να τονίζει πως «είπα στους αξιωματικούς μας ότι μπορούν να πιστεύουν ότι θέλουν. Όλα αυτά όμως θα τα κρατήσουν έξω από τον στρατό, μόνο για τον εαυτό τους».



