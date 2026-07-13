Ουκρανία: Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για τη «Συμμαχία των Προθύμων» - Ποια γραμμή θα τηρήσει

Στο Παρίσι, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει συγκαλέσει τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» για την εξέταση λύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην οποία δίνει το παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνάντηση συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το «παρών» δίνει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συμμαχία των Προθύμων - Η γραμμή που θα τηρήσει ο Μητσοτάκης

Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχθηκε τον κ. Μητσοτάκη, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν μια σύντομη συνομιλία.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας.

Στη γαλλική πρωτεύουσα αναμένεται ένα διήμερο γεμάτο συμβολισμούς καθώς την Τρίτη (14/7) είναι και η Ημέρα της Βαστίλης που αποτελεί την εθνική γιορτή της Γαλλίας, με τον πρόεδρο Μακρόν θέλοντας να τονίσει το μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας, να έχει προσκαλέσει 500 στρατιώτες από τα κράτη του συνασπισμού για την Ουκρανία, οι οποίοι θα ηγηθούν της καθιερωμένης ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Γάλλου προέδρου, ο οποίος στην καθιερωμένη ομιλία του προς το στράτευμα την παραμονή της εθνικής γιορτής της 14ης Ιουλίου είπε: «Η Γαλλία και η Ευρώπη είναι έτοιμες να υπερασπισθούν την ελευθερία και το δίκαιο με το αίμα τους αν χρειασθεί».

Παράλληλα, τονίζεται ότι η σημερινή ημέρα αναμένεται να κλείσει με επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Γάλλος πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων, προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.