Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: «Συμπερίληψη στην πράξη, όχι στα λόγια»

Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (International Day of Persons with Disabilities), όπως έχει θεσπιστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η ημέρα αυτή σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει κυβερνήσεις, οργανισμούς και κοινωνίες σχετικά με τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία.

H βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία έκανε την εξής δήλωση:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία δεν είναι επέτειος, ούτε γιορτή. Είναι διεκδίκηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αναπηρία δεν αντιμετωπίζεται ως «ατομική τραγωδία», αλλά ως ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης.



Οι άνθρωποι με αναπηρία δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια στο πλαίσιο μιας fake συμπερίληψης. Χρειάζονται προσβασιμότητα, δημόσιες πολιτικές, αξιοπρεπείς παροχές, ισότητα στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην εργασία, στην ψυχαγωγία.



Σε μια χώρα όπου τα επιδόματα καθυστερούν, οι υπηρεσίες υποστελεχώνονται και οι χώροι παραμένουν απροσπέλαστοι, η σημερινή ημέρα είναι κραυγή για αλλαγή. Κανένα δικαίωμα δεν είναι δεδομένο όταν η πολιτεία επιλέγει να κάνει «οικονομίες» στις ζωές των πιο ευάλωτων.



Η πραγματική συμπερίληψη είναι πολιτική πράξη. Και θα υπάρξει μόνο όταν η κοινωνία απαιτήσει ισότητα όχι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη – παντού».